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Alexis Ayala reaparece con Cinthia Aparicio y lanza mensaje que desata polémica: “Madurez es contar la historia completa”

La frase provocó una ola de reacciones encontradas, desde apoyo hasta críticas directas

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Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se comprometieron
(Foto: Instagram/@alexisayala)

La reciente separación entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio tomó un giro inesperado tras una serie de publicaciones que encendieron las redes sociales.

A pocos días de confirmar su ruptura, el actor compartió un video en el que aparece en un camerino… con su expareja al fondo, lo que detonó especulaciones sobre su relación actual.

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¿Qué publicó Alexis Ayala?

El clip, difundido el 5 de mayo en Instagram, fue interpretado como una señal de que, pese a la separación, ambos mantienen cercanía profesional. En paralelo, Aparicio también publicó contenido desde el mismo espacio, lo que reforzó la idea de que continúan trabajando juntos en proyectos recientes.

Reflejo en espejo de una mujer joven con cabello oscuro, Cinthia Aparicio, levantando ambas manos con los dedos separados, como orejas de conejo
El clip, difundido el 5 de mayo en Instagram, fue interpretado como una señal de que, pese a la separación, ambos mantienen cercanía profesional. (Alexis Ayala: Instagram)

Sin embargo, fue otro mensaje el que elevó la conversación. En su cuenta de X, Ayala escribió:

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“MADUREZ Es contar la historia completa, sin saltarte la parte en la que tú también te equivocaste”.

La frase provocó una ola de reacciones encontradas, desde apoyo hasta críticas directas. Entre los comentarios destacaron posturas como: “MADUREZ es no publicar tus asuntos personales en redes sociales” o “Ahora vas a atacar a tu esposa? En verdad que cada día te superas”.

Tras su publicación, Ayala no reaccionó a los comentarios que generó. Sin embargo, declaraciones hechas a la revista CARAS, sugieren una reflexión crítica y no un ataque contra Cinthia Aparicio.

¿Qué había dicho Ayala sobre su ruptura?

El contexto no es menor. Días antes, el propio actor había confirmado la ruptura con un discurso que apelaba al respeto y la evolución personal dentro de la relación.

“Estamos separados, Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien. Tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”.
Captura de pantalla de un tuit de Alexis Ayala en la plataforma X, donde se lee su mensaje sobre la madurez y varias respuestas de usuarios
El actor Alexis Ayala publicó un tuit en sus redes sociales reflexionando sobre la madurez y la importancia de contar la historia completa, generando diversas reacciones entre los usuarios. (Alexis Ayala: X)

Ayala también dejó claro que el vínculo emocional no desaparece con la ruptura. “La miro desde un lugar de respeto y de amor, porque el amor se transforma. Ella siempre fue el amor en mi vida, y estoy muy agradecido de haber podido vivir y conservar esa historia de amor. Aunque no nos veamos en ese horizonte, no quiere decir que no nos veamos en otros horizontes”.

A pesar de la separación, ambos coinciden actualmente en proyectos como la obra Las mujeres son de Venus... los hombres ni madres y en la telenovela Sabor a ti, lo que explica su constante cercanía.

Las publicaciones recientes, lejos de cerrar el capítulo, abrieron nuevas interpretaciones sobre el estado real de su relación y el mensaje detrás de sus palabras.

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