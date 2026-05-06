Burla de sus compañeros por caso de violencia familiar podría hacer que Alberto del Río vuelva a prisión

El episodio en Monterrey ya está bajo análisis legal.

La reaparición de Alberto del Río en un ring de lucha libre desató una nueva controversia que podría tener consecuencias legales graves. Más allá de su regreso a la actividad, lo que encendió la polémica fue su actitud durante una función en la Arena José Sulaimán en Monterrey, Nuevo León, donde incluso se habría burlado indirectamente del proceso judicial que enfrenta por violencia intrafamiliar.

El pasado 1 de mayo, en la Arena José Sulaimán, el luchador encabezó un evento en honor a su padre, Dos Caras. Sin embargo, el foco no estuvo en lo deportivo, sino en lo ocurrido antes del combate estelar, donde hizo equipo con L.A. Park ante Dr. Wagner Jr. y Cibernético.

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La Fiscalía de San Luis Potosí mantiene bajo resguardo a Alberto 'El Patrón' tras ser denunciado por violencia familiar. (X/ @FiscaliaSLP)

Fue en ese momento cuando se produjo una escena que generó fuertes reacciones. “Alberto, yo pienso que es mujer, pégale”, dijo L.A. Park en referencia a Dr. Wagner Jr., provocando risas de Alberto, quien previamente lanzó comentarios despectivos hacia las mujeres.

“Y tú Alberto, tranquilo, porque cada mujer que ves de seguro te la quieres madrear”, dijo Dr. Wagner Jr. a Alberto del Río antes de la lucha por equipos.

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El luchador lanzó comentarios sobre la agresión que involucra a su colega y desató críticas en redes sociales. (Facebook: El Molero)

La reacción del luchador no pasó desapercibida. Mientras algunos aficionados defendieron el episodio como parte del espectáculo característico de la lucha libre, otros consideraron inapropiado que se hiciera mofa en un contexto donde existe un proceso legal activo en su contra.

De acuerdo con diversos reportes, autoridades y representantes legales ya analizan si esta conducta podría interpretarse como una violación a las condiciones que le permitieron obtener su libertad el pasado 11 de abril. Entre dichas medidas cautelares se incluyen restricciones claras, como evitar cualquier contacto con la víctima, asistir a terapias psicológicas y someterse a evaluaciones periódicas.

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Fuentes cercanas al caso señalan que el equipo legal de la parte acusadora, encabezada por su expareja Mary Carmen Rodríguez, revisa a detalle lo ocurrido en la función para determinar si existe un incumplimiento.

Cabe recordar que, para salir de prisión, el luchador aceptó su responsabilidad en los hechos, manifestó arrepentimiento y habría cubierto una suma cercana al millón de pesos como reparación del daño.

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A pesar de estos acuerdos, el proceso judicial continúa abierto, por lo que cualquier falta podría derivar en la revocación de su libertad condicional. En ese escenario, Alberto ‘El Patrón’ enfrentaría la posibilidad de regresar a prisión.

La situación ha generado un intenso debate entre seguidores, especialistas y público en general, ya que pone sobre la mesa los límites entre el espectáculo y la responsabilidad legal. Por ahora, el futuro del luchador dependerá de la evaluación que realicen las autoridades sobre su comportamiento reciente.

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