México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 6 de mayo

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Guardar
Google icon
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

Las garitas que conectan Tijuana, en Baja California, con San Diego, California, en Estados Unidos son un punto clave para el tránsito binacional, impactando a trabajadores, turistas y comercio internacional.

Con tiempos de espera que pueden extenderse y cambios constantes en la operación, mantenerse informado es esencial.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí ofrecemos un panorama actualizado del estado de las principales garitas: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este miércoles 6 de mayo, con datos clave y consejos útiles para un cruce más eficiente.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

PUBLICIDAD

Tiempo de espera por automóvil:

General

5 líneas abiertas

2:56 horas

Sentri

12 líneas abiertas

22 minutos

ReadyLane

10 líneas abiertas

1:35 horas

Tiempo de espera caminando:

General

15 líneas abiertas

1:36 horas

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

33 minutos

Sentri

3 líneas abiertas

42 minutos

ReadyLane

4 líneas abiertas

1:33 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

52 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

4 líneas abiertas

24 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Google icon

Temas Relacionados

Tráfico en Baja CaliforniaTráfico en GaritasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026: fechas, horarios y dónde ver en México

El evento se desarrolla del 5 al 10 de mayo con actividad en arco recurvo y compuesto en distintas modalidades

Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026: fechas, horarios y dónde ver en México

Sheinbaum destaca relación comercial con Estados Unidos pese a tensiones por caso con Rocha Moya

La mandataria desestimó rumores sobre que la relación con el país norteamericano va mal tras estas acusaciones

Sheinbaum destaca relación comercial con Estados Unidos pese a tensiones por caso con Rocha Moya

Ernesto D’Alessio rompe el silencio y revela dura caída financiera tras su divorcio: “Pasé tiempos económicos difíciles”

El cantante expuso un episodio personal marcado por dificultades financieras y revela el peso emocional que enfrentó mientras priorizaba a su familia

Ernesto D’Alessio rompe el silencio y revela dura caída financiera tras su divorcio: “Pasé tiempos económicos difíciles”

Por conseguir boletos para concierto de El Buki, abuela dejó a nieto en auto a 45° en Morelia, Michoacán

Autoridades lograron rescatarlo al percatarse de que ya llevaba varios minutos en el vehículo y en inminente peligro

Por conseguir boletos para concierto de El Buki, abuela dejó a nieto en auto a 45° en Morelia, Michoacán

Fiscalía de Zacatecas descarta participación de policías en caso de siete asesinados en Tepezalá, Aguascalientes

El fiscal Cristian Paul Camacho afirmó que acusaciones que circulan en redes sociales son falsas y atribuyó la difusión a grupos delictivos; la investigación sigue en curso

Fiscalía de Zacatecas descarta participación de policías en caso de siete asesinados en Tepezalá, Aguascalientes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Zacatecas descarta participación de policías en caso de siete asesinados en Tepezalá, Aguascalientes

Fiscalía de Zacatecas descarta participación de policías en caso de siete asesinados en Tepezalá, Aguascalientes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de mayo: detienen a líder de Los Linos en Morelos

Gobernador de BCS defiende a Rocha Moya y pide a Estados Unidos “bajarle dos rayitas”

Enfrentamientos entre cárteles obligan a cerca de 600 personas a huir de comunidades en Apatzingán

Dron arroja volantes contra chef y empresario en Culiacán que organizó “Carnita asada por la paz”: lo vinculan con la Reina del Pacífico

ENTRETENIMIENTO

Ernesto D’Alessio rompe el silencio y revela dura caída financiera tras su divorcio: “Pasé tiempos económicos difíciles”

Ernesto D’Alessio rompe el silencio y revela dura caída financiera tras su divorcio: “Pasé tiempos económicos difíciles”

Cómo ver gratis los conciertos de BTS en el Estadio GNP si no conseguiste boleto: esta es la zona visible al escenario

Alexis Ayala reaparece con Cinthia Aparicio y lanza mensaje que desata polémica: “Madurez es contar la historia completa”

¿Javier Ceriani en riesgo? Las posibles consecuencias legales tras presunta demanda colectiva de Nodal, Belinda y más

¿Alianza contra Nodal? Encuentro entre Cazzu y Ceriani en EEUU genera polémica y especulaciones

DEPORTES

Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026: fechas, horarios y dónde ver en México

Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026: fechas, horarios y dónde ver en México

Liguilla: dónde ver todas as transmisiones de los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Tuca Ferretti defiende a Chivas y denuncia inequidad en selección tras permiso a Alexis Vega y Jesús Gallardo de jugar con Toluca

Compañeros de Alberto del Río le costarían volver a prisión tras burlas por el caso de violencia familiar

Randal Willars se alista para el selectivo rumbo a los Juegos Centroamericanos tras destacar en China