México

Alcaldesa de Uruapan cuestiona protección a funcionarios tras asesinato de Carlos Manzo: “Te dejaron solo”

Grecia Quiroz señaló que los sistemas de seguridad en México presentan diferencias en su aplicación según el perfil político de las víctimas

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Grecia Quiroz y Omar García Harfuch se reúnen en CDMX
Grecia Quiroz y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante una reunión en la Ciudad de México el 10 de marzo. (Crédito: facebook | Grecia Quiroz)

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, expresó en redes sociales su postura tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo —exalcalde del mismo municipio—, ocurrido en noviembre de 2025, al señalar presuntas fallas en los mecanismos de protección a funcionarios públicos y cuestionar su aplicación en casos de violencia política.

En su mensaje, la edil afirmó que la falta de resguardo institucional habría sido determinante en el crimen. “Ojalá te hubieran protegido de la misma manera. Hoy estarías aquí junto a tu familia, despertando al lado de nuestros hijos, pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político, te ignoraron y te dejaron solo, escribió, y sostuvo que el caso refleja diferencias en la atención que reciben las víctimas según su perfil político.

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En la imagen que acompaña la publicación se ve una imagen del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien cuenta con protección federal luego de solicitar ausentarse del cargo tras señalamientos de presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Sin embargo, la alcaldesa no menciona directamente a Rocha Moya en su texto.

Grecia Quiroz señaló que en México existen mecanismos de protección, pero cuestionó su implementación. (Crédito: facebook | Grecia Quiroz)
Grecia Quiroz señaló que en México existen mecanismos de protección, pero cuestionó su implementación. (Crédito: facebook | Grecia Quiroz)

La alcaldesa señaló además que en México existen mecanismos de protección, pero cuestionó su implementación. “En México, los mecanismos de protección existen. La pregunta es cómo, cuándo y para quién se activan”, expresó, al plantear que la respuesta institucional no opera de manera uniforme para todos los servidores públicos en contextos de riesgo.

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En ese mismo mensaje, Quiroz vinculó el asesinato de su esposo con un entorno más amplio de violencia política contra autoridades municipales, al insistir en que la ausencia de protección adecuada dejó en situación de vulnerabilidad al exedil en sus últimos momentos.

Denuncia intentos de desprestigio

En una publicación anterior difundida en su cuenta de Facebook, la alcaldesa también denunció intentos de desprestigio en su contra tras el crimen y negó cualquier vínculo con la delincuencia organizada, al afirmar que enfrenta acusaciones sin sustento dirigidas a afectar su imagen pública.

“Hoy me atacan por distintas cosas o más bien por bastantes cosas y tratarán de desprestigiarme a como dé lugar, inventarán, calumniarán, se meterán en temas completamente fuera de lugar”, escribió, al asegurar que cuenta con su actuación personal y política sin señalamientos.

Quiroz agregó que no existen elementos que la relacionen con actividades ilícitas y sostuvo que los ataques en su contra no derivarán en afectaciones a su reputación. “No me importa porque tengo mi consciencia limpia y mis manos limpias, así que busquen porque jamás encontrarán nada”, afirmó en su publicación.

Finalmente, llamó a la unidad de sus simpatizantes y pidió enfocarse en la reconstrucción del tejido social y la seguridad. “Vamos a luchar juntos por recuperar lo que todos amamos que es nuestra familia, nuestra tranquilidad y la paz para todo México”, concluyó.

Grecia Quiroz recientemente confirmó su intención de contender por la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2027 mediante una candidatura independiente, al señalar en entrevista con El País que su proyecto político se articulará a través del llamado “Movimiento del Sombrero” y que buscará basarse en la participación ciudadana, al margen de los partidos políticos tradicionales.

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