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¿Alianza contra Nodal? Encuentro entre Cazzu y Ceriani en EEUU genera polémica y especulaciones

La trapera argentina recorre ciudades del país con su gira “Latinaje En Vivo Tour”

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Cazzu en un concierto con cabello oscuro y tatuajes, vistiendo top negro, mirando hacia adelante. Inset circular muestra a persona con sombrero de vaquero filmando
Cazzu increpó a Javier Ceriani durante una presentación en EEUU. (Cazzu: Instagram / TikTok)

Un inesperado encuentro entre Cazzu y el controvertido periodista Javier Ceriani en San Diego, California, ha sido interpretado en TikTok como la consolidación de una posible alianza contra Christian Nodal, expareja de la trapera sudamericana.

¿Qué pasó entre Cazzu y Javier Ceriani?

Ceriani ha seguido de cerca la relación de Cazzu y Nodal. En su canal de YouTube abordó su embarazo, los rumores de infidelidad, la separación y el consecuente proceso legal por la custodia de su hija, Inti.

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Pese a su postura crítica hacia el cantautor mexicano, la naturaleza de la información, obtenida en muchas ocasiones del entorno cercano de Cazzu, ha generado reservas de parte de la argentina.

Una mujer joven con cabello oscuro y blusa negra aparece en primer plano en una videollamada de TikTok, con texto superpuesto de la interfaz de la aplicación
Una tiktoker en un video viral acusa a Javier Ceriani de aceptar pagos de Cazzu para dañar la reputación de Christian Nodal en medio de la controversia. (TikTok)

El 30 de abril, durante una presentación en San José, Cazzu identificó a Javier Ceriani entre el público. En tono irónico, dijo: “Bienvenido, sos una celebrity aquí. Alguna mentirita decís, pero te la perdonamos”. Sus palabras fueron celebradas por la audiencia.

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El momento se volvió viral en redes sociales y abrió una conversación donde surgieron opiniones divididas sobre el encuentro. Para algunos usuarios, la postura conciliadora de Cazzu se alinea con una estrategia para mantenerse fuera del radar del periodista.

Cazzu
(@marissatorres24 / @cazzuglobal)

Mari-beLL-, una incipiente tiktoker compartió una reflexión que polarizó opiniones. “No es que lo perdones. Sabes que lo tienes tragando de tu mano y sabes perfectamente que los enemigos de tus enemigos son tus amigos", indicó.

Posteriormente, cuestionó a quienes ven bondad y desinterés en Cazzu: “Ahora resulta que es muy buena y bondadosa perdonando, cuando sabes perfectamente que es estrategia y alianza para seguir jodiendo a Nodal y Ángela”.

Su visión generó respaldo y críticas, lo que contribuyó a que su video registrara miles de reproducciones y alta interacción. “Por eso yo le creo a Nodal y Ángela”, escribió una seguidora.

Las polémicas entre Ceriani, Nodal y los Aguilar

Javier Ceriani, a través de su programa Chisme No Like y en su canal propio, ha sido uno de los críticos más feroces de la familia Aguilar y Christian Nodal, especialmente tras la ruptura de este con Cazzu y su posterior boda con Ángela.

Estos son los puntos clave de su narrativa crítica:

El origen: La “falsa” imagen

  • Crítica a la dinastía: Ceriani ha sostenido que Pepe Aguilar mantiene un control excesivo sobre sus hijos.
  • El discurso de “Niña bien: Cuestionó constantemente la imagen de pureza que Ángela proyectaba antes del escándalo con Guty Carrera y, posteriormente, con Nodal.
Ceriani criticó duramente a Pepe Aguilar por señalarlo de difundir información falsa y fomentar el acoso contra su hija Ángela.
Ceriani criticó duramente a Pepe Aguilar por señalarlo de difundir información falsa y fomentar el acoso contra su hija Ángela. (Javier Ceriani, YouTube)

El escándalo Nodal-Cazzu-Ángela

  • Acusación de infidelidad: Ceriani fue de los primeros en asegurar que el romance entre Nodal y Ángela comenzó mucho antes de que él terminara con Cazzu.
  • Crítica a la empatía: Calificó a Ángela de “insensible” por su relación con Cazzu mientras supuestamente planeaba estar con Nodal.
  • Ataque a Nodal: Lo ha descrito como un hombre “inestable” que no sabe estar solo y que “salta de cama en cama”.

La boda y el “contrato”

  • La boda de “conveniencia”: Tras el enlace en Morelos, Ceriani afirmó que fue una movida desesperada para limpiar la imagen de ambos.
  • El contrato de fidelidad: Sostuvo la teoría de que Pepe Aguilar obligó a Nodal a firmar un contrato millonario en caso de infidelidad a Ángela.
  • El papel de Pepe: Acusó a Pepe Aguilar de ser el “arquitecto” de la narrativa mediática para evitar que el apellido Aguilar perdiera valor comercial.

El nombramiento “Mujer del Año”

  • Cuestionamiento de méritos: Ceriani arremetió contra la revista Glamour y los Aguilar, sugiriendo que el título de “Mujer del Año” para Ángela fue “comprado” o gestionado por influencias de su padre.
  • Reacción al hate: Se burló de las declaraciones de Ángela donde ella pedía que “no la crucificaran”, llamándola manipuladora.

La postura de Ceriani siempre ha sido que esta relación es un negocio mediático y una falta de respeto hacia el público y hacia la expareja de Nodal.

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