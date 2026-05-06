Enfrentamientos entre cárteles obligan a cerca de 600 personas a huir de comunidades en Apatzingán

Dos alianzas de cárteles se disputan el control del municipio de Apatzingán. Foto: Sedena

Comunidades del municipio de Apatzingán se vieron obligadas a huir de sus viviendas la madrugada de este martes a causa de los constantes enfrentamientos entre cárteles que se disputan el control del territorio en Michoacán.

El Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA) anunció que los habitantes de cinco comunidades fueron víctimas de desplazamiento forzado interno, alcanzando una cifra de hasta 668 personas exiliadas que abandonaron sus hogares alrededor de las 11:02 horas, de quienes no se sabe su paradero hasta el momento.

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Causas y detonantes del desplazamiento

El organismo detalló que la disputa territorial persistente entre cárteles en la región tiene antecedentes de desplazamiento forzado desde diciembre de 2020 y episodios intermitentes hasta la fecha, lo que ha provocado que decenas de familias decidieran salir de sus hogares para huir de la violencia.

Además, señaló que tras el retiro de la de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) el 4 de mayo de 2026, ubicada en Acatlán, la escalada de la violencia provocó que los habitantes se desplazaran.

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El inicio de las movilizaciones por parte de los habitantes ocurrió luego de que la madrugada del 5 de mayo se registraron enfrentamientos en la intersección vial conocida como ‘Cruceo de Cueramato’, lo cual fue confirmado por el organismo.

La notificación, dirigida al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y funcionarios de los tres niveles de gobierno, expresa la incertidumbre sobre el paradero de los habitantes exiliados, por lo que el organismo exigió la activación inmediata de protocolos de emergencia por parte de las autoridades estatales y municipales.

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Comunidades afectadas: número de personas y situación actual

Enfrentamientos en Apatzingán a finales del 2025. Foto: @josuealeexis

El OSHRA detalló que las cinco comunidades que han sido desplazadas son Cueramato, Guanajuatillo, El Mezquital, Holanda y Los Laureles. Aunque desconocen la cantidad exacta de personas que huyeron, tomaron como referencia los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondientes al censo de 2020 que documentó una población estimada de estas localidades de 668 habitantes.

Cueramato: 168 personas, 45 casas

Guanajuatillo: 123 personas, 34 casas

Holanda: 314 personas, 87 casas

El Mezquital: 58 personas, 15 casas

Los Laureles: 5 personas, 1 casa

El Observatorio advirtió que hasta el momento se desconoce la localización de los desplazados y señaló la posibilidad de que otras localidades como Acatlán, Cueramatillo, La Damiana, Los Tules y El Lindero también hayan sido afectadas.

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Demanda urgente de activación de protocolos y protección de desplazados

MORELIA, MICHOACÁN, 17NOVIEMBRE2025.- Durante un operativo para detener a un objetivo prioritario, en el que dos presuntos implicados fueron abatidos, civiles armados bloquearon e incendiaron vehículos en distintos puntos carreteros”, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP). Las quemas y bloqueos se suman a los suscitados en la comunidad de Sanabria y El Tigre, en la carretera Morelia-Quiroga. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

Finalemente, el OSHRA reclamó la aplicación inmediata del Reglamento de Respuesta a Emergencias de Desplazamiento Interno, vigente en el municipio desde octubre de 2023. Asimismo, solicitó al gobierno de Apatzingán la elaboración urgente de un Informe de Riesgo y la conformación de una Comisión Interinstitucional para realizar un diagnóstico situacional.

De acuerdo con la petición formal, las autoridades deben desplegar acciones inmediatas orientadas a la protección y restitución de derechos de las personas desplazadas, así como elaborar un plan de contingencia por parte de la Mesa Técnica de autoridades municipales, estatales y federales, y el resguardo de los derechos de los desplazados.

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Cabe señalar que esta región de Tierra Caliente en Michoacán es un punto clave de disputa entre cárteles. En la región se encuentra la alianza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y los Blancos de Troya, quienes pelean el control territorial con el Cártel de Tepalcatepec y otras organizaciones criminales locales.