Fiscalía de Zacatecas descarta participación de policías en caso de siete asesinados en Tepezalá, Aguascalientes

El fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya afirmó que los señalamientos contra las corporaciones de seguridad no tienen sustento. (Crédito: imagen ilustrativa creada con IA | Infobae México)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas descartó la participación de policías estatales y de investigación en el caso de la privación ilegal de la libertad y el asesinato de siete personas cuyos cuerpos fueron localizados en el municipio de Tepezalá, Aguascalientes.

El fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya afirmó que los señalamientos difundidos en redes sociales contra corporaciones de seguridad no tienen sustento y corresponden a información falsa difundida a través de perfiles no verificados, los cuales estarían vinculados con grupos delictivos.

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El funcionario señaló que dichas publicaciones forman parte de intentos por desacreditar a las instituciones de seguridad, en el contexto de la investigación que continúa abierta por el multihomicidio en la zona limítrofe entre Zacatecas y Aguascalientes.

El fiscal zacatecano indicó que hasta el momento no existe evidencia que vincule a elementos de la Policía de Investigación (PDI) ni de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) con los hechos.

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Agregó que se han revisado materiales difundidos en redes sociales, incluidos videos y supuestas fichas de búsqueda, los cuales han sido identificados como apócrifos por las autoridades.

Cuerpos hallados el 1 de mayo

De acuerdo con la información oficial, los cuerpos fueron localizados el 1 de mayo en la comunidad de Mesillas, en Tepezalá, tras un reporte a los servicios de emergencia. En el sitio fueron encontrados siete cuerpos —cinco hombres y dos mujeres— con signos de violencia.

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La Fiscalía de Aguascalientes reconoció seis de los siete cuerpos. (Crédito: redes sociales)

La Fiscalía de Aguascalientes informó que seis de las siete víctimas ya fueron identificadas, mientras que una persona permanece sin reconocimiento y continúa bajo resguardo en el Servicio Médico Forense.

Las víctimas identificadas eran originarias del estado de Zacatecas y presentaban heridas provocadas por impactos de arma de fuego, según los dictámenes periciales.

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Identifican a seis de las víctimas

Según el reporte oficial de la Dirección de Investigación Pericial, las víctimas identificadas son Frida Michel Muro, de 22 años; Alan Anthony Sifuentes, de 19; Miguel Adán Mena, de 24; José Eduardo Jara, de 41; así como Coral Esmeralda Muñoz Vargas y Manuel de Jesús Jacobo Castrono, de quienes no se detallaron sus edades.

En el avance de la investigación, se mantiene la hipótesis de que los cuerpos habrían sido trasladados desde Zacatecas hacia Aguascalientes, por lo que ambas fiscalías trabajan de manera coordinada en el análisis de rutas, vehículos y líneas de tiempo.

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La Fiscalía estatal reiteró que, aunque el hallazgo ocurrió en territorio de Aguascalientes, mantiene participación en las indagatorias debido a posibles vínculos de las víctimas con hechos registrados en Zacatecas.

Hasta el momento no hay personas detenidas relacionadas con el caso y las investigaciones continúan abiertas.

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