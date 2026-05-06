México

Sheinbaum defiende cooperación comercial con Estados Unidos, destaca reconocimiento al AIFA

La jefa de Estado indicó que aunque el resultado pudo haber sido más favorable, en la negociación se priorizó preservar las mejores condiciones para México sin hacer concesiones innecesarias

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Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 6 de mayo en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum defendió la cooperación comercial que mantiene el país con Estados Unidos, durante su conferencia matutina de este 6 de mayo en Palacio Nacional.

“Ayer se firmó un acuerdo de transporte con Estados Unidos, en donde nosotros estuvimos defendiendo que se reconociera al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ellos pusieron sanciones hace algunos meses, hubo muchas conversaciones”, manifestó la mandataria mexicana.

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Agregó que las autoridades tenían el objetivo de que se reconocieran al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el AIFA dentro del acuerdo aéreo que mantienen ambas naciones, ya que los los slots solo eran contemplados para las terminales áreas ubicadas en el Benito Juárez.

La modernización de este convenio contempla referencias explícitas al AICM y establecer la manera en que el nuevo aeropuerto sea integrado en el pacto bilateral.

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Por otro lado, la jefa de Estado indicó que aunque el resultado pudo haber sido más favorable, en la negociación se priorizó preservar las mejores condiciones para México sin hacer concesiones innecesarias.

Señaló también que, hace unos cuatro días, autoridades de Estados Unidos firmaron un decreto en el que reconocen el trabajo mexicano en materia de propiedad intelectual.

La mandataria mexicana enfatizó que, de haber existido alguna acción hostil hacia el país, dichos acuerdos no se habrían concretado.

Asimismo, destacó la labor de Julio Verde, quien, pese a dejar la Secretaría de Agricultura, continúa participando en las negociaciones con EU sobre el gusano barrenador.

AIFA
AIFA

Puntos claves del acuerdo aéreo entre México y Estados Unidos

  • México y Estados Unidos acordaron fortalecer el transporte aéreo bilateral mediante nuevas acciones coordinadas.
  • El acuerdo busca garantizar un entorno competitivo, con reglas claras y estándares internacionales para el traslado de pasajeros y mercancías.
  • Se estableció un diálogo continuo entre ambos países para dar seguimiento a la implementación y evolución del acuerdo.
  • Uno de los puntos centrales es el reconocimiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte clave del sistema aeroportuario del Valle de México.
  • El AIFA será incluido en el acuerdo bilateral de transporte aéreo de 2015, lo que permitirá ampliar operaciones y rutas, especialmente hacia Estados Unidos.
  • Se busca facilitar el flujo de personas y carga, favoreciendo la conectividad entre ambos países.
  • En materia de carga, se promueve un esquema con acceso equitativo a la infraestructura aeroportuaria, evitando la concentración en una sola terminal.
  • El acuerdo también respalda la estrategia de desarrollo del sistema aeroportuario en la Zona Metropolitana del Valle de México.
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