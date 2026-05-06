México

Sheinbaum asegura que se está revisando la alerta sísmica para el Simulacro Nacional 2026: “No puede ser que por mantenimiento no funcione”

La mandataria exhortó a la población a formar parte del simulacro programado para la mañana de este miércoles

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Este miércoles en conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el tema del mantenimiento no es una razón para que no suenen las alertas.

“Parece que había un tema de mantenimiento o algo así. En fin, ya lo están resolviendo, porque no puede ser que por mantenimiento no funcione la alarma de los teléfonos”, expresó la mandataria.

La alerta sísmica está programada para sonar a las 11:00 horas de este miércoles 6 de mayo en la Ciudad de México y otros ocho estados del país, como parte del Primer Simulacro Nacional 2026.

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Este ejercicio contempla la hipótesis de un sismo de 8.2 grados de magnitud, con epicentro a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, Guerrero, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, con 18 kilómetros de profundidad.

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