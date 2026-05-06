¿En qué alcaldías de la CDMX hay alerta por Gusano Barrenador tras el caso de Tlalpan?

El gobierno de la Ciudad de México confirma primer caso de gusano barrenador en un perro. (Infobae-Itzallana)

La Ciudad de México registró el primer caso aislado de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en su territorio, detectado en un perro atendido en una clínica veterinaria de la alcaldía Tlalpan. El animal presentaba una herida con miasis severa, condición provocada por larvas de esta plaga que afecta principalmente a animales de sangre caliente.

Ante el hallazgo, autoridades federales y locales activaron de inmediato los protocolos de respuesta sanitaria.

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(Foto: Pexels/Infobae)

Quién está a cargo y cómo se coordina la respuesta

La atención del caso recae principalmente en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), autoridad federal competente en materia zoosanitaria, en conjunto con la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

Por parte del Gobierno capitalino, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), participa en las siguientes acciones:

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Vigilancia epidemiológica en zonas focales y perifocales

Investigación de campo y toma de muestras

Difusión preventiva dirigida a clínicas veterinarias, productores y población en general

Coordinación territorial con las alcaldías Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta

¿Qué es el Gusano Barrenador del Ganado y por qué preocupa?

El Gusano Barrenador del Ganado es una plaga de importancia zoosanitaria causada por larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, capaz de afectar a cualquier animal de sangre caliente —incluyendo perros, ganado e incluso humanos— al depositar sus huevos en heridas abiertas.

Su presencia en una zona urbana como la Ciudad de México representa un caso inusual, lo que explica la activación inmediata de protocolos interinstitucionales de seguimiento y monitoreo.

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Las zonas bajo vigilancia en el sur de la ciudad

La estrategia de monitoreo se concentra en la zona sur de la capital, donde se mantiene coordinación activa con las alcaldías de:

Tlalpan (donde se identificó el caso)

Xochimilco

Milpa Alta

En estas demarcaciones se desplegaron unidades especializadas en epidemiología, diagnóstico, cuarentena, administración y comunicación, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier nuevo reporte.

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El mensaje a la ciudadanía: vigilancia, no alarma

Las autoridades subrayaron que se trata de un caso aislado, identificado de forma oportuna gracias a la atención veterinaria. La respuesta institucional busca fortalecer el monitoreo sanitario y evitar una dispersión del caso, sin que hasta el momento se haya emitido ninguna alerta de emergencia zoosanitaria.

La SEDEMA reafirmó su disposición de continuar colaborando con las autoridades federales para garantizar una actuación técnica, preventiva e interinstitucional ante este y posibles nuevos reportes.

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