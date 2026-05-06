EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de mayo: detienen a líder de Los Linos en Morelos

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Cateos en Querétaro dejan 10 detenidos

Foto: FGE

La Fiscalía General de Querétaro encabezó un operativo que resultó en 10 cateos simultáneos en la zona metropolitana como parte de la estrategia Sinergia Por Querétaro.

Las diligencias se realizaron en colonias como Unidad Nacional, Vista Alegre, El Salitre, Cuitláhuac y La Piedad, con la participación de fuerzas estatales, municipales y federales.

Como resultado, las autoridades reportaron la detención de 10 personas: cinco hombres y cuatro mujeres por delitos contra la salud, y un hombre por resistencia y desobediencia de particulares.

Además, siete de los detenidos serán puestos a disposición de instancias federales debido a la cantidad de droga incautada, que incluye más de mil 500 gramos de metanfetamina, mil 100 gramos de cocaína en piedra y mil 100 gramos de marihuana, junto con armas, dinero en efectivo y dos inmuebles relacionados con la investigación.

Foto: FGE

El operativo también permitió el aseguramiento de bolsas dosificadoras, básculas grameras, armas de fuego y cartuchos de distintos calibres.