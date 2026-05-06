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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de mayo: detienen a líder de Los Linos en Morelos

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15:41 hsHoy

Cateos en Querétaro dejan 10 detenidos

Cateos en Querétaro
Foto: FGE

La Fiscalía General de Querétaro encabezó un operativo que resultó en 10 cateos simultáneos en la zona metropolitana como parte de la estrategia Sinergia Por Querétaro.

Las diligencias se realizaron en colonias como Unidad Nacional, Vista Alegre, El Salitre, Cuitláhuac y La Piedad, con la participación de fuerzas estatales, municipales y federales.

Como resultado, las autoridades reportaron la detención de 10 personas: cinco hombres y cuatro mujeres por delitos contra la salud, y un hombre por resistencia y desobediencia de particulares.

Además, siete de los detenidos serán puestos a disposición de instancias federales debido a la cantidad de droga incautada, que incluye más de mil 500 gramos de metanfetamina, mil 100 gramos de cocaína en piedra y mil 100 gramos de marihuana, junto con armas, dinero en efectivo y dos inmuebles relacionados con la investigación.

Cateos en Querétaro
Foto: FGE

El operativo también permitió el aseguramiento de bolsas dosificadoras, básculas grameras, armas de fuego y cartuchos de distintos calibres.

Todos los objetos y personas aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer la red de distribución de narcóticos en Querétaro y determinar la responsabilidad de los involucrados.

15:30 hsHoy

Enfrentamientos entre cárteles obligan a cerca de 600 personas a huir de comunidades en Apatzingán

El Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán alertó por la salida de pobladores debido a la disputa territorial

Dos alianzas de cárteles se disputan el control del municipio de Apatzingán. Foto: Sedena
Dos alianzas de cárteles se disputan el control del municipio de Apatzingán. Foto: Sedena

Comunidades del municipio de Apatzingán se vieron obligadas a huir de sus viviendas la madrugada de este martes a causa de los constantes enfrentamientos entre cárteles que se disputan el control del territorio en Michoacán.

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15:30 hsHoy

Cae “Don Ramón”, líder de Los Linos en Morelos: operativo dejó dos agentes de la SSPC lesionados y un criminal abatido

El grupo delictivo está relacionado con la extorsión y tráfico de drogas a los Estados Unidos; ocho de sus integrantes fueron detenidos

"Don Ramón" fue ubicado junto a uno de sus principales operadores. Foto: X/@OHarfuch
"Don Ramón" fue ubicado junto a uno de sus principales operadores. Foto: X/@OHarfuch

Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como líder de la célula delictiva de “Los Linos”, fue detenido junto a cuatro integrantes en una operación encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Morelos.

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