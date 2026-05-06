México

Capturan a “El Tyson”, implicado en ataques contra policías y atentados con explosivos en Durango

Óscar “R” es acusado de terrorismo, asociación delictuosa, homicidio en grado de tentativa y delitos contra servidor público

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Detenido Tyson en Durango
El sujeto fue ubicado tras labores de inteligencia y coordinación entre autoridades de Durango y Sinaloa. Foto: SSP Durango

Óscar “R”, conocido como “El Tyson”, fue detenido al ser identificado como presunto líder y autor intelectual de atentados y ataques armados ocurridos en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

Su arresto se llevó a cabo en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, tras labores de inteligencia y coordinación entre las autoridades de ambos estados derivado de hechos violentos ocurridos en la Comarca Lagunera, como lo es un ataque contra policías.

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Los hechos violentos en los que habría participado

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) informó que a “El Tyson” se le atribuye ser el autor intelectual de un ataque con arma de fuego contra policías municipales cuando estos se encontraban en un puesto de revisión en Gómez Palacio.

Dicha agresión se registró el 4 de octubre de 2025, cuando un grupo de sujetos armados dispararon contra los policías que se encontraban en el lugar. Los agresores utilizaron un vehículo en movimiento desde el cual realizaron las detonaciones y posteriormente huyeron del sitio, sin dejar agentes lesionados.

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Por este caso, cinco personas fueron sentenciadas a más de 11 años de prisión luego de ser identificadas como los autores materiales del atentado.

Detenido "El Tyson" en Durango
Foto: SSP Durango

Las autoridades también relacionan a Óscar “R” con el lanzamiento de artefactos explosivos de fabricación casera y un atentado contra una mujer, en el que falleció un menor de 7 años de edad. Este último hecho ocurrió el 8 de abril pasado en el fraccionamiento Urbivillas del Cedro, en Gómez Palacio.

La Fiscalía del Estado refirió que por la agresión armada ya fueron detenidos Carlos Eduardo “N” y Axel Michelle “N”, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado en contra del menor y homicidio calificado en grado de tentativa contra la mujer lesionada.

De acuerdo con las indagatorias, los agresores acudieron al sitio a bordo de motocicletas -luego de que realizaron labores de vigilancia previas- y cometieron la agresión. Al exterior se encontraba el menor de edad, quien murió luego de ser alcanzado por una bala, mientras que la mujer resultó lesionada.

Es acusado de terrorismo y otros delitos

Detenido "El Tyson" en Durango
Foto: SSP Durango

Óscar “R” es acusado por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa bajo la hipótesis de traición y en perjuicio de un servidor público, asociación delictuosa, terrorismo y delitos contra servidor público.

Además, se le investiga por su posible implicación en otros hechos delictivos registrados en la ciudad de Durango, según los reportes de las autoridades.

Luego de ser detenido, “El Tyson” fue entregado a las autoridades de Durango y trasladado vía aérea a la ciudad capital. Al arribar fue recluido en las instalaciones del Centro de Reinserción Social (CERESO No.1), por lo que quedó a disposición del juez para que se determine su situación jurídica. Será el agente del Ministerio Público quien aporte los elementos de prueba para que se actué en contra de Óscar “R” por su presunta responsabilidad en los delitos.

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