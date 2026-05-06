¿Javier Ceriani en riesgo? Las posibles consecuencias legales tras presunta demanda colectiva de Nodal, Belinda y más (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El periodista de espectáculos Javier Ceriani podría enfrentar una denuncia penal colectiva en México.

La abogada mexicana Mariana Gutiérrez reveló en el programa de Shanik Berman en Radio Fórmula este 4 de mayo que representantes legales de al menos diez artistas la contactaron para preparar una acusación penal contra el comunicador argentino.

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La denuncia se centraría en presuntas difamaciones cometidas por Ceriani a través de su canal de YouTube y redes sociales.

Belinda, Nodal y Ángela Aguilar, entre los nombres mencionados

Gutiérrez explicó que entre los artistas que evalúan sumarse a la denuncia figuran Belinda, Christian Nodal y, posiblemente, Ángela Aguilar. La abogada mencionó que la lista podría estar integrada también por otros nombres del medio artístico, incluidos Galilea Montijo, Cristian Castro, Paulina Rubio, Lupita D’Alessio, Cazzu, Gustavo Adolfo Infante y Wendy Guevara. Aunque no todos los involucrados han confirmado públicamente su participación, la cifra de celebridades interesadas ascendería a diez.

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Belinda, Nodal y Ángela Aguilar, entre los nombres mencionados (Fotos: Javier Ceriani, YouTube / @angela_aguilar_, Instagram)

Según lo expuesto al aire, “están diez artistas. No es un tema de la libertad de expresión, quiero que quede claro. Es un tema de todas las calumnias y falsedades con las que anuncia y dice cosas con el único fin de lucrar”, dijo Gutiérrez en Radio Fórmula.

La estrategia legal cruzaría fronteras

A pesar de que Ceriani reside en Estados Unidos, la abogada sostuvo que la denuncia se presentará ante autoridades mexicanas. El argumento central es que los daños presuntamente provocados por el periodista afectan a personas que viven en México. Gutiérrez señaló que analizan la viabilidad jurídica con base en tratados internacionales entre México y Estados Unidos, y que la acción penal podría derivar en consecuencias más allá de lo civil.

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“La denuncia sería penal, no civil. Si se configura un delito, tienes que enfrentar la justicia penal y podría llegar a la cárcel”, afirmó la abogada durante la transmisión.

Motivo: presuntas difamaciones y daño moral

El proceso legal se fundamentaría en supuestas declaraciones falsas y calumniosas realizadas por Ceriani en su programa digital y redes. Los artistas buscan que las autoridades mexicanas evalúen si existe una conducta delictiva que justifique una sanción penal. Hasta el momento, los representantes de los involucrados mantienen en reserva los detalles de la estrategia jurídica para no entorpecer el proceso.

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Difamación y calumnia: ¿cómo se castigan en México?

En México, la difamación y la calumnia fueron despenalizadas a nivel federal y en la mayoría de los estados. Esto significa que, salvo excepciones en algunas legislaciones locales, estos actos ya no se castigan con cárcel. La vía principal para sancionar las presuntas difamaciones es civil, bajo la figura jurídica de daño moral, conforme al Código Civil Federal (Art. 1916 y 1916 Bis).

Fotos: Instagram @belindapop / @javierceriani

Así se castiga el daño moral en México si pierdes el juicio:

1. Reparación Económica (Indemnización)

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El juez ordena el pago de una suma como reparación por la afectación al honor, reputación, vida privada o sentimientos de la persona.

No existe una tabla fija para calcular el monto. El juez evalúa la gravedad del daño, la situación económica de las partes, el nivel de dolo y el alcance de la difusión.

Los montos pueden ir desde cifras moderadas hasta cientos de miles de pesos en casos recientes.

2. Disculpas Públicas (Retractación)

El juez puede ordenar la publicación de un extracto de la sentencia, que incluya una disculpa pública y la retractación de lo dicho.

Si la difamación se difundió en redes sociales, medios de comunicación o prensa, la disculpa debe publicarse por esos mismos canales.

3. Medidas Correctivas

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Se puede ordenar la eliminación inmediata de publicaciones, videos, comentarios o artículos difamatorios en internet y redes sociales.

Puntos clave para la defensa (2026)

Carga de la prueba: Quien demanda debe probar que las palabras fueron ilícitas, que sufrió un daño y que existe relación directa entre lo dicho y el daño (por ejemplo, pérdida de empleo o contratos).

Excepción (Réplica): Si la información fue reproducida fielmente de otra fuente, citando dicha fuente, no se considera responsable de daño moral.

Figura pública: Los tribunales suelen considerar que las figuras públicas tienen un umbral de tolerancia mayor a la crítica, aunque esto no justifica la difamación íntima.

Pepe Aguilar acusó a Ceriani de generar odio contra su hija Ángela Aguilar mediante la difusión de noticias falsas. (Infobae México / Jesús Avilés)

Situaciones excepcionales

Aunque la tendencia nacional es civil, en algunos estados (como Nuevo León, Nayarit y Yucatán) el delito de difamación aún está vigente en los códigos penales locales, permitiendo sanciones de cárcel, aunque es raro en la práctica actual.