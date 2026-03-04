México

Por qué la detención de “El Congo” revelaría una lucha al interior del CJNG en Michoacán

La detención del operador del CJNG también marcaría un avance en las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo

"El Congo" fue detenido en
"El Congo" fue detenido en Michoacán (SSP Michoacán)

Gerardo “R”, un hombre apodado El Congo fue detenido en Apatzingán, Michoacán. El arresto del hombre identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) podría derivar en avances en las averiguaciones por el asesinato de Carlos Manzo, según comentó Omar García Harfuch en llamada con Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan.

El Congo es identificado por las autoridades como presunto responsable de extorsionar a productores de aguacate y limón, así como ataques contra estructuras rivales en Uruapan.

Dicho sujeto al parecer recibía órdenes de José Armando “N”, un hombre apodado El Licenciado y presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

Una posible pugna al interior del CJNG en Michoacán

Ahora bien, durante la audiencia contra Gerardo “R” habló sobre hechos de violencia registrados en Michoacán en días anteriores y que estas acciones son parte de la respuesta de algunos integrantes del grupo criminal tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El pasado 27 de febrero diversos medios locales tales como Mi Morelia reportaron al menos tres muertos y dos heridos como consecuencia de ataques armados en Uruapan. Según lo expuesto por El Congo, la violencia en la entidad sería resultado de luchas internas y en contra de él.

El portal Animal Político detalla que incluso el grupo criminal Los Viagras, quienes antes eran considerados aliados del CJNG, también ya buscarían el control territorial tras la muerte de El Mencho.

Por lo anterior, El Congo considera que algunos integrantes del grupo criminal “se le voltearon”, según los registros de la audiencia retomados por medios de comunicación.

“El CJNG tiene presencia en varios estados. Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, pero dos más probables, que están bajo investigación, que son los más fuertes dentro de este grupo delincuencial”, es parte de lo expresado por García Harfuch.

Reacciones violentas tras la muerte del Mencho

Cabe resaltar que tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que ya han identificado a cuatro perfiles que podrían convertirse en líderes del CJNG tras el operativo contra El Mencho en Jalisco, aunque no reveló los nombres.

La muerte de Oseguera Cervantes provocó diversos bloqueos en el país, la entidad más afectada fue Jalisco, pero también fueron registradas reacciones violentas en Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

También fueron realizadas diversas asd detenciones de personas que quemaban vehículos en las vías de comunicación, por ejemplo el 2 de marzo fueron vinculados a proceso 13 hombres por actos violentos realizados el 22 de febrero.

