Miss Universo Fátima Bosch ya está en Costa Rica para participar de la gala de coronación

Fátima Bosch, actual Miss Universo, llega a Costa Rica para la gala final de Miss Universe Costa Rica 2026. REUTERS/Chalinee Thirasupa

La actual Miss Universo Fátima Bosch ya está en Costa Rica para participar en la gala final de Miss Universe Costa Rica 2026, prevista para el viernes 5 de junio en el Centro de Convenciones de Costa Rica, una cita que también reunirá a la Miss Universo 2024 Victoria Kjær Theilvig como jurado oficial y a la Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios como presentadora.

La organización del certamen confirmó que la Gala Dorada se celebrará el próximo viernes y también anunció el panel de jueces que elegirá a la próxima representante nacional: Kurt Werner, Geury Rodríguez, Natalia Quesada, Ramiro Barrio y las exreinas costarricenses Karina Ramos, Verónica González y Valeria Rees. A ese grupo se sumará nuevamente Victoria Kjær Theilvig.

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La llegada de Bosch fue oficializada a través de las redes sociales de Miss Universe Costa Rica, que difundieron imágenes de su arribo al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La modelo apareció con un traje completamente blanco, lentes oscuros y la banda de Miss Universo.

Bosch llegó al país la noche del lunes para integrarse a las actividades oficiales previas a la elección de la nueva representante costarricense. Según la organización, su presencia marca el inicio de la agenda central del certamen nacional.

Llegada de Fátima Bosch al aeropuerto Juan Santamaría. Crédito: Gente Opa

Bosch dijo que quiere conocer la cultura, la flora, la fauna y la gastronomía del país

A su llegada, la reina de belleza explicó cuál es su principal expectativa durante la visita. “Estoy muy emocionada, ya quería venir. Quiero que me den el recorrido turístico como se debe. Yo sé que tienen mucha cultura, historia, flora, fauna y comida riquísima. Entonces, estoy muy feliz y, como dice su eslogan, pura vida”, comentó a la producción del certamen.

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La actual Miss Universo también señaló que espera disfrutar su estadía después de una larga jornada de viaje. Su interés, según dijo en el material divulgado por la organización, está centrado en conocer más de la cultura costarricense y de los atractivos naturales del país.

Publicación realizada por Fátima Bosch de los obsequios recibidos por la organización costarricense. Crédito: Instagram Fátima Bosch

La actual reina mundial dijo que siguió la organización del certamen y anticipó sorpresas

Bosch afirmó que ha seguido de cerca la preparación de la final nacional y que la organización le ha generado expectativas altas sobre el evento. “He visto todos los flyers que han sacado y toda la organización que hay detrás de esto. Estoy muy emocionada porque sé que se vienen muchísimas sorpresas”, aseguró.

La visita de Sheynnis Palacios y de Kjær Theilvig amplía el perfil internacional de la final de Miss Universe Costa Rica 2026. La primera estará a cargo de la conducción oficial de la gala y la segunda integrará el jurado que escogerá a la candidata que representará al país en el próximo certamen internacional.

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La organización también presentó a Bosch como una de las invitadas especiales de la noche final, en medio de la expectativa de los seguidores de los concursos de belleza.

Catorce concursantes participaran de la gala final, quienes aspiran a conseguir la corona y representar a Costa Rica en el certamen internacional y así convertirse en la sucesora de Mahyla Roth.

Este viernes se coronará a la sucesora de Mahyla Roth. REUTERS/Chalinee Thirasupa