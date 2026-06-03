Costa Rica

Miss Universo Fátima Bosch ya está en Costa Rica para participar de la gala de coronación

La modelo acudió al país para integrarse a las actividades oficiales previas al certamen nacional, donde se elegirá a la próxima representante costarricense en una ceremonia programada para el 5 de junio

Guardar
Google icon
Fátima Bosch, actual Miss Universo, llega a Costa Rica para la gala final de Miss Universe Costa Rica 2026. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Fátima Bosch, actual Miss Universo, llega a Costa Rica para la gala final de Miss Universe Costa Rica 2026. REUTERS/Chalinee Thirasupa

La actual Miss Universo Fátima Bosch ya está en Costa Rica para participar en la gala final de Miss Universe Costa Rica 2026, prevista para el viernes 5 de junio en el Centro de Convenciones de Costa Rica, una cita que también reunirá a la Miss Universo 2024 Victoria Kjær Theilvig como jurado oficial y a la Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios como presentadora.

La organización del certamen confirmó que la Gala Dorada se celebrará el próximo viernes y también anunció el panel de jueces que elegirá a la próxima representante nacional: Kurt Werner, Geury Rodríguez, Natalia Quesada, Ramiro Barrio y las exreinas costarricenses Karina Ramos, Verónica González y Valeria Rees. A ese grupo se sumará nuevamente Victoria Kjær Theilvig.

PUBLICIDAD

La llegada de Bosch fue oficializada a través de las redes sociales de Miss Universe Costa Rica, que difundieron imágenes de su arribo al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La modelo apareció con un traje completamente blanco, lentes oscuros y la banda de Miss Universo.

Bosch llegó al país la noche del lunes para integrarse a las actividades oficiales previas a la elección de la nueva representante costarricense. Según la organización, su presencia marca el inicio de la agenda central del certamen nacional.

Llegada de Fátima Bosch al aeropuerto Juan Santamaría. Crédito: Gente Opa

Bosch dijo que quiere conocer la cultura, la flora, la fauna y la gastronomía del país

A su llegada, la reina de belleza explicó cuál es su principal expectativa durante la visita. “Estoy muy emocionada, ya quería venir. Quiero que me den el recorrido turístico como se debe. Yo sé que tienen mucha cultura, historia, flora, fauna y comida riquísima. Entonces, estoy muy feliz y, como dice su eslogan, pura vida”, comentó a la producción del certamen.

PUBLICIDAD

La actual Miss Universo también señaló que espera disfrutar su estadía después de una larga jornada de viaje. Su interés, según dijo en el material divulgado por la organización, está centrado en conocer más de la cultura costarricense y de los atractivos naturales del país.

Publicación realizada por Fátima Bosch de los obsequios recibidos por la organización costarricense. Crédito: Instagram Fátima Bosch
Publicación realizada por Fátima Bosch de los obsequios recibidos por la organización costarricense. Crédito: Instagram Fátima Bosch

La actual reina mundial dijo que siguió la organización del certamen y anticipó sorpresas

Bosch afirmó que ha seguido de cerca la preparación de la final nacional y que la organización le ha generado expectativas altas sobre el evento. “He visto todos los flyers que han sacado y toda la organización que hay detrás de esto. Estoy muy emocionada porque sé que se vienen muchísimas sorpresas”, aseguró.

La visita de Sheynnis Palacios y de Kjær Theilvig amplía el perfil internacional de la final de Miss Universe Costa Rica 2026. La primera estará a cargo de la conducción oficial de la gala y la segunda integrará el jurado que escogerá a la candidata que representará al país en el próximo certamen internacional.

La organización también presentó a Bosch como una de las invitadas especiales de la noche final, en medio de la expectativa de los seguidores de los concursos de belleza.

Catorce concursantes participaran de la gala final, quienes aspiran a conseguir la corona y representar a Costa Rica en el certamen internacional y así convertirse en la sucesora de Mahyla Roth.

Este viernes se coronará a la sucesora de Mahyla Roth. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Este viernes se coronará a la sucesora de Mahyla Roth. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Temas Relacionados

Miss UniversoCosta RicaConcurso Nacional de BellezaculturaFátima Bosch

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Congreso autoriza facultades administrativas especiales al presidente del TJE para evitar parálisis institucional

Ante la falta de consenso para completar la integración del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el Congreso Nacional aprobó una autorización temporal que permitirá al magistrado presidente, Mario Flores Urrutia, ejercer facultades administrativas especiales para garantizar el funcionamiento operativo y financiero de la institución.

Honduras: Congreso autoriza facultades administrativas especiales al presidente del TJE para evitar parálisis institucional

Gobierno de Honduras y magisterio instalan mesa de diálogo para abordar presupuesto e incremento salaria.

El conflicto entre el Gobierno y el magisterio dio un paso hacia la conciliación luego de que ambas partes acordaran abrir una mesa de diálogo que permitirá discutir las principales demandas de los docentes y evitar nuevas afectaciones al año escolar 2026.

Gobierno de Honduras y magisterio instalan mesa de diálogo para abordar presupuesto e incremento salaria.

En Panamá analizan reforma que actualiza la seguridad tecnológica y la ciberdefensa del país

La supervisión financiera, el control geopolítico sobre actividades económicas y la supervisión financiera también forman parte del proyecto

En Panamá analizan reforma que actualiza la seguridad tecnológica y la ciberdefensa del país

Investigación documenta diez nicaragüenses asesinados en Honduras y Costa Rica entre 2019 y 2025

El trabajo, según explicó el autor, recoge cinco muertes de campesinos opositores en territorio hondureño y otras cinco de disidentes en suelo costarricense, en un patrón atribuido a una red transnacional

Investigación documenta diez nicaragüenses asesinados en Honduras y Costa Rica entre 2019 y 2025

Christiansen rota a Panamá ante República Dominicana

El técnico hispanodanés moverá piezas en el amistoso para repartir la carga, probar nombres y ajustar detalles tácticos, con la mira puesta en llegar sin molestias al estreno del 17 de junio frente a Ghana en Toronto

Christiansen rota a Panamá ante República Dominicana

TECNO

Pagar por una app para espiar a tu pareja puede salir más caro que un divorcio: caer en una estafa

Pagar por una app para espiar a tu pareja puede salir más caro que un divorcio: caer en una estafa

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Nueva tecnología permite que computadoras con solo 16 GB de RAM ejecuten modelos avanzados de IA

Esta es la primera IA de Microsoft para competir con Anthropic y OpenAI en programación

Qué computadoras con Windows tendrán el nuevo ‘superchip’ de Nvidia

ENTRETENIMIENTO

Emma Corrin y Nicholas Galitzine llegan con “Las 100 noches del deseo”, la nueva apuesta del romantasy

Emma Corrin y Nicholas Galitzine llegan con “Las 100 noches del deseo”, la nueva apuesta del romantasy

De Tiburón a Jurassic Park: Steven Spielberg reveló cómo creó sus escenas más recordadas y cuál fue la búsqueda en su nueva ficción

El arrepentimiento de Jamie-Lynn Sigler por revelar un secreto de James Gandolfini: “Fue una traición involuntaria”

De México 86 a Podolski: 6 historias de fútbol para empezar a vivir el Mundial 2026 desde el sillón

Matt Damon, Tom Holland y Robert Pattinson confesaron qué pasa realmente en los rodajes de Nolan

MUNDO

Así cambió el tráfico aéreo sobre el Golfo Pérsico ante el ataque de Irán contra el aeropuerto de Kuwait

Así cambió el tráfico aéreo sobre el Golfo Pérsico ante el ataque de Irán contra el aeropuerto de Kuwait

Las 10 personas más ricas del mundo en junio de 2026, según Forbes

Ucrania atacó la terminal petrolera de San Petersburgo, una de las principales instalaciones energéticas de Rusia

EEUU anunció nuevas sanciones contra los grupos rebeldes M23 y FDLR por la violencia étnica y las amenazas a la estabilidad de Congo

Finlandia desmanteló un programa que afectó los recursos de Rusia y confiscó más de 3,5 millones de euros