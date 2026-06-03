México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 3 de junio

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Guardar
Google icon
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes.

En la ciudad de Veracruz industrias como el transporte marítimo o aéreo dependen del conocimiento previo del clima para operar con seguridad y eficiencia, evitando retrasos o accidentes causados por condiciones meteorológicas severas.

PUBLICIDAD

Para este miércoles se pronóstica una temperatura máxima de 25° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 13 km/h , por su parte, la nubosidad será del 10% con probabilidad de lluvia del 10% antes del anochecer.

El clima promedio en la ciudad

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

PUBLICIDAD

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

El mejor momento para visitar el puerto de Veracruz

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur) los meses con mayor afluencia turística en el puerto de Veracruz suelen coincidir con las temporadas vacacionales y algunas festividades importantes. Durante la Semana Santa, que ocurre entre marzo y abril, la ciudad recibe una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales que aprovechan el clima cálido para disfrutar de las playas.

Los meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano, también son un pico en el turismo. Las familias suelen elegir Veracruz como destino por su combinación de historia, playas y actividades recreativas. En esta temporada, es común que los principales atractivos turísticos, como el Acuario de Veracruz, el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón, registren alta concurrencia.

En febrero, durante la celebración del Carnaval de Veracruz, se vive otro importante flujo turístico. Este evento, considerado uno de los carnavales más destacados de México, atrae a miles de visitantes debido a sus desfiles, conciertos y diversas actividades culturales. La combinación de estas festividades y periodos vacacionales convierte a estos meses en los de mayor turismo en la región.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en el Puerto de VeracruzÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de junio

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de junio

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 3 de junio

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 3 de junio

Miss Universo Fátima Bosch ya está en Costa Rica para participar de la gala de coronación

La modelo acudió al país para integrarse a las actividades oficiales previas al certamen nacional, donde se elegirá a la próxima representante costarricense en una ceremonia programada para el 5 de junio

Miss Universo Fátima Bosch ya está en Costa Rica para participar de la gala de coronación

CURP biométrica vs CURP tradicional: ¿cuáles son las diferencias clave?

El decreto pide consentimiento previo para integrar rasgos físicos y mantiene vigente la clave tradicional mientras las dependencias adaptan sus sistemas de validación en todo el país

CURP biométrica vs CURP tradicional: ¿cuáles son las diferencias clave?

Infusión de moringa: qué le pasa a tu cuerpo si la tomas todos los días durante un mes

El consumo diario de infusión de moringa oleifera promete beneficios que incluyen el aporte de antioxidantes y nutrientes esenciales, así como efectos positivos sobre la salud metabólica

Infusión de moringa: qué le pasa a tu cuerpo si la tomas todos los días durante un mes
MÁS NOTICIAS

NARCO

‘El Monstruo’, ‘El Gabito’, ‘El Casco’ y ‘El Owen’: el clan de hermanos que dominó el sur de Sinaloa para Los Chapitos

‘El Monstruo’, ‘El Gabito’, ‘El Casco’ y ‘El Owen’: el clan de hermanos que dominó el sur de Sinaloa para Los Chapitos

Una llamada habría frenado la entrega a EEUU de Marco Antonio Almanza, acusado de nexos con Los Chapitos, según Loret de Mola

Procesan a hombre por llevar más de 100 kilos de cocaína escondidos en el tanque de combustible de un camión

Procesan a novia de “El Daza”, de La Unión de Tepito, por narcomenudeo e intento de soborno

Ex fiscal de Chihuahua declara como testigo ante FGR por el caso de laboratorio y agentes de la CIA en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Internautas critican supuesto desplante de Christian Nodal a Ángela Aguilar tras su concierto en la Plaza de Toros

Internautas critican supuesto desplante de Christian Nodal a Ángela Aguilar tras su concierto en la Plaza de Toros

Monsta X en México: posible setlist para los conciertos del grupo de K-pop en CDMX y Monterrey

Alex Bisogno habla sobre su distanciamiento definitivo con su sobrina Michaela tras conflicto por la herencia de Daniel

“No está casada legalmente”: Javier Ceriani insinuó que la boda de Ángela Aguilar y Nodal sería nula

Alex Bisogno advierte que sabe secretos de Pati Chapoy en el clan Trevi-Andrade y anuncia orden de restricción contra ella

DEPORTES

Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán

Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán

¿Cuántas posibilidades tiene Checo Pérez de ganar el Gran Premio de Mónaco?

José Ramón Fernández lanza provocador comentario sobre el caso de Julio Ibáñez en Sudáfrica

Irán agradece a México la hospitalidad en Tijuana: “Han sido ejemplares”

A pocos días del Mundial 2026, se inundan túneles, calles y accesos cerca del Estadio Guadalaja