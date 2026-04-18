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Chivas vs Puebla EN VIVO: los rojiblancos reciben en el Estadio Akron al conjunto de La Franja

Chivas buscará mantener el liderato general de la Liga MX cuando reciba al Puebla en lo que promete ser un duelo de muchos goles

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23:21 hsHoy

¿Matías Almeyda ‘traiciona’ a Chivas? Lo señalan como el sustituto de Jardine en el América

Mientras la directiva analiza candidatos, la nueva etapa apunta a revitalizar el proyecto tras un año de malos resultados

Fútbol - LaLiga - Atlético Madrid contra Sevilla - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España - 1 de noviembre de 2025 - El entrenador de Sevilla Matias Almeyda antes del partido. REUTERS/Violeta Santos Moura
Fútbol - LaLiga - Atlético Madrid contra Sevilla - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España - 1 de noviembre de 2025 - El entrenador de Sevilla Matias Almeyda antes del partido. REUTERS/Violeta Santos Moura

El Club América se encuentra atravesando una crisis de resultados que no ha caído bien entre la afición y la directiva del equipo. Esto habría propiciado la búsqueda de un nuevo entrenador luego de la eliminación en Concacaf a manos del Nashville de la MLS, siendo Matías Almeyda, extécnico de Chivas, uno de los más sonados.

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23:08 hsHoy

Chivas vs Puebla: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 15 de la Liga Mx

El Guadalajara buscará mantenerse en la cima, mientras que la Franja tendrá su última oportunidad de instalarse en la liguilla

El Guadalajara buscará mantenerse en la cima, mientras que la Franja tendrá su última oportunidad de instalarse en la liguilla. (Foto: Cuartoscuro)
El Guadalajara buscará mantenerse en la cima, mientras que la Franja tendrá su última oportunidad de instalarse en la liguilla. (Foto: Cuartoscuro)

Chivas y Puebla se enfrentarán este sábado 18 de abril en punto de las 19:07 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Akron de Guadalajara en juego correspondiente de la jornada 15 de la Liga Mx, donde los rojiblancos buscarán afianzarse en la primera posición de la tabla general.

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