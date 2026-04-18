Chivas vs Puebla EN VIVO: los rojiblancos reciben en el Estadio Akron al conjunto de La Franja

23:21 hsHoy
El Club América se encuentra atravesando una crisis de resultados que no ha caído bien entre la afición y la directiva del equipo. Esto habría propiciado la búsqueda de un nuevo entrenador luego de la eliminación en Concacaf a manos del Nashville de la MLS, siendo Matías Almeyda, extécnico de Chivas, uno de los más sonados.
23:08 hsHoy
Chivas y Puebla se enfrentarán este sábado 18 de abril en punto de las 19:07 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Akron de Guadalajara en juego correspondiente de la jornada 15 de la Liga Mx, donde los rojiblancos buscarán afianzarse en la primera posición de la tabla general.