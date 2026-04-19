Esta es la razón por la que Antonio Mohamed nunca dirigirá a la Selección Mexicana

Mohamed le cierra las puertas a El Tri y anuncia que se retirará pronto de las canchas. REUTERS/Eloisa Sanchez

Antonio Mohamed descartó cualquier posibilidad de dirigir a la Selección Mexicana.

El técnico argentino, actualmente al frente de Toluca, afirmó que la etapa de buscar el banquillo nacional terminó para él después de no haber sido considerado en el proceso rumbo al Mundial de 2022.

Mohamed aseguró que su “ilusión de una selección” terminó en ese momento y que ahora su prioridad está en otros ámbitos, según declaró a Claro Sports.

El estratega señaló que “la selección y el mundial por lo menos ya lo descarté”, destacando que su interés era real, pero la oportunidad no se concretó.

Mohamed expuso que no insistiría más en una posibilidad que ya considera cerrada dentro de su carrera profesional.

“Sí, sí, ya está, ya pasó, ya pasó. La selección mexicana en este momento es para el Vasco, para Rafa y después los que vayan jóvenes, los que se están preparando ahora”, dijo a Claro Sports.

El técnico remarcó que “no hay que golpear la puerta”, y que la opción de dirigir a México simplemente no se dio.

Turco Mohamed planea buscar el tricampeonato como el América (REUTERS/Henry Romero)

El único escenario internacional para Mohamed sería Argentina

En la misma entrevista, Antonio Mohamed subrayó que la única selección que contemplaría en el futuro sería la de Argentina.

Explicó que no buscaría ningún otro proyecto internacional, enfatizando: “Argentina nada más. Sí, después si no, me quedo en mi casa. Solamente si no, lo veo por televisión, hincho para Argentina o para México. No hay más. No voy a ir a otra selección para enfrentarme a los que me caen bien”.

El entrenador descartó de manera definitiva cualquier acercamiento con otros equipos nacionales, incluyendo a México, y reiteró que su etapa como candidato al banquillo tricolor ya quedó atrás.

Mohamed fija su retiro

Mohamed también abordó su retiro de las canchas, explicando que la decisión está ligada a su entorno familiar y al desgaste emocional.

Afirmó: “Voy hasta donde mi hijo quiera. Cuando mi hijo ya se largue solo, dejo de dirigir y ya me dedico a mi nieto que está pronto a nacer dentro de tres semanas”.

El argentino reconoció que la intensidad con la que vive cada partido ha sido determinante para pensar en el retiro en el corto plazo.

(EFE/ Hilda Ríos)

“Aquí el estrés es muy grande y yo siento mucho estrés cada partido que disputo porque lo vivo con esa intensidad, con esas ganas, igual la quinta fecha que la final de campeonato. Para mí no hay partido medio, la adrenalina que siento es la misma y después el estrés postpartido es el mismo”, señaló en el medio.

Mientras tanto, el “Turco” afirmó que “ese tren ya pasó” y sostuvo que la Selección Mexicana debe estar en manos de nuevas generaciones de técnicos.

Aseguró que, tras no ser elegido para el proceso mundialista pasado, ya no tiene interés en insistir por ese puesto. Mohamed dejó en claro que, fuera de la posibilidad de dirigir a Argentina, no contempla ningún otro reto en selecciones nacionales.