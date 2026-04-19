México Deportes

Esta es la razón por la que Antonio Mohamed nunca dirigirá a la Selección Mexicana

El entrenador argentino revela que considerará dejar los banquillos pronto, mientras le cierra las puertas a El Tri

Guardar
Mohamed le cierra las puertas a El Tri y anuncia que se retirará pronto de las canchas. REUTERS/Eloisa Sanchez
Mohamed le cierra las puertas a El Tri y anuncia que se retirará pronto de las canchas. REUTERS/Eloisa Sanchez

Antonio Mohamed descartó cualquier posibilidad de dirigir a la Selección Mexicana.

El técnico argentino, actualmente al frente de Toluca, afirmó que la etapa de buscar el banquillo nacional terminó para él después de no haber sido considerado en el proceso rumbo al Mundial de 2022.

Mohamed aseguró que su “ilusión de una selección” terminó en ese momento y que ahora su prioridad está en otros ámbitos, según declaró a Claro Sports.

El estratega señaló que “la selección y el mundial por lo menos ya lo descarté”, destacando que su interés era real, pero la oportunidad no se concretó.

Mohamed expuso que no insistiría más en una posibilidad que ya considera cerrada dentro de su carrera profesional.

“Sí, sí, ya está, ya pasó, ya pasó. La selección mexicana en este momento es para el Vasco, para Rafa y después los que vayan jóvenes, los que se están preparando ahora”, dijo a Claro Sports.

El técnico remarcó que “no hay que golpear la puerta”, y que la opción de dirigir a México simplemente no se dio.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Toluca v Tigres UANL - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - December 14, 2025 Toluca's Alexis Vega and teammates celebrate with the trophy after winning Liga MX REUTERS/Henry Romero
Turco Mohamed planea buscar el tricampeonato como el América (REUTERS/Henry Romero)

El único escenario internacional para Mohamed sería Argentina

En la misma entrevista, Antonio Mohamed subrayó que la única selección que contemplaría en el futuro sería la de Argentina.

Explicó que no buscaría ningún otro proyecto internacional, enfatizando: “Argentina nada más. Sí, después si no, me quedo en mi casa. Solamente si no, lo veo por televisión, hincho para Argentina o para México. No hay más. No voy a ir a otra selección para enfrentarme a los que me caen bien”.

El entrenador descartó de manera definitiva cualquier acercamiento con otros equipos nacionales, incluyendo a México, y reiteró que su etapa como candidato al banquillo tricolor ya quedó atrás.

Mohamed fija su retiro

Mohamed también abordó su retiro de las canchas, explicando que la decisión está ligada a su entorno familiar y al desgaste emocional.

Afirmó: “Voy hasta donde mi hijo quiera. Cuando mi hijo ya se largue solo, dejo de dirigir y ya me dedico a mi nieto que está pronto a nacer dentro de tres semanas”.

El argentino reconoció que la intensidad con la que vive cada partido ha sido determinante para pensar en el retiro en el corto plazo.

El entrenador de Pumas Antonio Mohamed ante Puebla durante un partido de la jornada 9 del torneo Apertura 2023 de la liga de fútbol mexicano disputado en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla (México). Imagen de archivo. EFE/ Hilda Ríos
(EFE/ Hilda Ríos)

“Aquí el estrés es muy grande y yo siento mucho estrés cada partido que disputo porque lo vivo con esa intensidad, con esas ganas, igual la quinta fecha que la final de campeonato. Para mí no hay partido medio, la adrenalina que siento es la misma y después el estrés postpartido es el mismo”, señaló en el medio.

Mientras tanto, el “Turco” afirmó que “ese tren ya pasó” y sostuvo que la Selección Mexicana debe estar en manos de nuevas generaciones de técnicos.

Aseguró que, tras no ser elegido para el proceso mundialista pasado, ya no tiene interés en insistir por ese puesto. Mohamed dejó en claro que, fuera de la posibilidad de dirigir a Argentina, no contempla ningún otro reto en selecciones nacionales.

Temas Relacionados

TolucaClub TolucaSelección mexicana Mundial 2026Antonio MohamedLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

América vs Toluca EN VIVO: Las Águilas lo ganan 1-0 gracias a Brian Rodríguez, que tomó desprevenida a la defensa de los Diablos

Sigue el minuto a minuto del encuentro de la Jornada 15 de la Liga MX en el Coloso de Santa Úrsula

América vs Toluca EN VIVO: Las Águilas lo ganan 1-0 gracias a Brian Rodríguez, que tomó desprevenida a la defensa de los Diablos

Chivas aplasta 5-0 a Puebla en el Estadio Akron y siguen líderes absolutos de la Liga MX

Chivas buscará mantener el liderato general de la Liga MX cuando reciba al Puebla en lo que promete ser un duelo de muchos goles

Chivas aplasta 5-0 a Puebla en el Estadio Akron y siguen líderes absolutos de la Liga MX

México golea 6-0 a Puerto Rico con doblete de Charlyn Corral en su camino a Brasil 2027

El conjunto tricolor acumula una goleada más en el Estadio Nemesio Diez para dar consolidar su paso perfecto rumbo al Mundial 2027

México golea 6-0 a Puerto Rico con doblete de Charlyn Corral en su camino a Brasil 2027

Chivas se alista para jugar sin el Tala Rangel

Los rojiblancos ya se preparan ante la inminente baja de su portero titular

Chivas se alista para jugar sin el Tala Rangel

Chicharito Hernández se engancha con fan en una dinámica por redes y causa polémica

La dinámica del exfutbolista de Chivas generó miles de reacciones entre usuarios

Chicharito Hernández se engancha con fan en una dinámica por redes y causa polémica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a Roberto de los Santos, alias “El Bukanas”, líder huachicolero que operaba en Veracruz y Puebla

Detienen a Roberto de los Santos, alias “El Bukanas”, líder huachicolero que operaba en Veracruz y Puebla

Detienen a un integrante de “Los Torrijos”, banda dedicada al secuestro, extorsión y robo de transporte de carga en el Edomex

“El Güero Palma” recibirá atención médica inmediata por orden de un juez: señala haber sido ignorado en El Altiplano

Localizan con vida a Rogelio Poblete, titular de Agua de Malinalco, Edomex

Detienen a Salomón Barragán, alias “El Salo”, presunto líder de una célula del CJNG en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta, revela si aceptaría colaborar con Ángela Aguilar

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta, revela si aceptaría colaborar con Ángela Aguilar

Así se vivió el concierto de Andrea Bocelli junto a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana desde el Zócalo de la CDMX

Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula vuelve a ser captado públicamente en una fiesta exclusiva de Coachella

Coachella 2026: estos son los horarios en México para ver a Justin Bieber, The Strokes, Morat y más este 18 de abril

Dónde y cuándo se estrena “Día de Muertos”, la película mexicana de terror que la está rompiendo en el FICG 2026

DEPORTES

América vs Toluca EN VIVO: Las Águilas lo ganan 1-0 gracias a Brian Rodríguez, que tomó desprevenida a la defensa de los Diablos

América vs Toluca EN VIVO: Las Águilas lo ganan 1-0 gracias a Brian Rodríguez, que tomó desprevenida a la defensa de los Diablos

Chivas aplasta 5-0 a Puebla en el Estadio Akron y siguen líderes absolutos de la Liga MX

México golea 6-0 a Puerto Rico con doblete de Charlyn Corral en su camino a Brasil 2027

Chivas se alista para jugar sin el Tala Rangel

Chicharito Hernández se engancha con fan en una dinámica por redes y causa polémica