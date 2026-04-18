México

“El Güero Palma” recibirá atención médica inmediata por orden de un juez: señala haber sido ignorado en El Altiplano

El narcotraficante es señalado como uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa

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Héctor “El Güero” Palma Salazar
Héctor “El Güero” Palma ha permanecido 28 en cárceles de México y Estados Unidos por cargos relacionados a la delincuencia organizada (Foto: Infobae México)

Por mandato de un juez federal, Héctor Luis Palma Salazar, conocido como “El Güero Palma“, debe recibir atención médica inmediata en el penal de El Altiplano, luego de denunciar que su salud se deterioró sin respuesta de las autoridades penitenciarias.

Según los reportes, desde el pasado 13 de abril el fundador del Cártel de Sinaloa solicitó atención médica, la cual no le fue bridada.

Palma argumentó que enfrenta dolores severos y malestares que no han sido atendidos, según reportes realizados por el periodista Manuel Espino en El Universal.

Aunque fue absuelto del delito de delincuencia organizada en mayo de 2023, Héctor Luis Palma Salazar permanece en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, bajo proceso penal por homicidio calificado, relacionado con el caso de Pablo de Tavira.

Juez instruyó atención tras denuncia de abandono

El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez fue el encargado de resolver que el penal está obligado a proporcionar servicios médicos, tratamientos y medicamentos a Palma Salazar conforme a su historial clínico.

El penal del Altiplano se encuentra en el Edomex. 17, 2024. REUTERS/Luis Cortes
El penal del Altiplano se encuentra en el Edomex. 17, 2024. REUTERS/Luis Cortes

El interno presentó una demanda de amparo en la que señaló molestias por tres hernias discales, daños en el nervio ciático, insomnio y dolor en la espalda y el pecho, además de un diagnóstico previo de cáncer de piel que requiere revisión anual fuera del penal, la cual no ha recibido en dos años, según los reportes.

Otros amparos de “El Güero Palma” en su internamiento en El Altiplano

Reaprenden a Héctor Luis “El Güero” Palma cuando salió del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano” durante la madrugada de este martes, bajo un fuerte operativo por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal.
El narcotraficante fue liberado en 2021 y recapturado apenas puso un pie fuera de El Altiplano. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

“El Güero Palma” ha tramitado otros amparos durante su estancia en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”.

En marzo de este año, promovió un recurso legal en el que denunció actos de incomunicación y tortura, incluyendo aislamiento y maltrato psicológico, según su defensa.

Un juez federal exigió al director del penal que cesara estas acciones, luego de que el abogado de Palma argumentara que su cliente era víctima de esas prácticas.

Según los reportes, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de México admitió la demanda de garantías y le concedió la suspensión de plano, obligando a las autoridades penitenciarias a poner fin a los actos denunciados.

Por este asesinato sigue en proceso penal

Juan Pablo de Tavira
Juan Pablo de Tavira (Foto: Twitter/@jenarovillamil)

Héctor Luis Palma Salazar permanece bajo proceso penal por el asesinato de Juan Pablo de Tavira Noriega. De acuerdo con el testimonio de Marcelo Peña García, testigo protegido de la FGR y cuñado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la orden para ejecutar a Noriega fue dada por “El Chapo” y “El Güero”.

Juan Pablo de Tavira fue doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tuvo un papel relevante en el sistema penitenciario mexicano. Dirigió el Reclusorio Sur y fue el fundador del penal de Almoloya de Juárez, actualmente conocido como El Altiplano.

En noviembre del año 2000, De Tavira fue asesinado por un sicario identificado como Manuel Tinoco, alias “El Tinoco”, tras recibir la orden de los exlíderes del Cártel de Sinaloa.

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