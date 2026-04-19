Caso Edith Guadalupe: familia y defensa de Juan Jesús “N” denuncian posibles amenazas para declararse culpable

Juan Jesús “N”, único detenido en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe. (Captura de pantalla)

El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años hallada muerta en el sótano de un edificio de Avenida Revolución 829 en la alcaldía Benito Juárez, ha abierto dudas sobre la investigación judicial.

Familiares y la defensa legal de Juan Jesús “N”, vigilante del inmueble y único detenido por el caso, aseguran que el joven ha sido objeto de amenazas y presiones para declararse culpable.

Abogado apunta a otro sospechoso

Durante la primera audiencia realizada este 18 de abril en los juzgados de Doctor Lavista, la defensa de Juan Jesús “N” expuso ante medios de comunicación que el detenido presentaba golpes visibles y que habría sido amenazado para asumir la responsabilidad del feminicidio de Edith Guadalupe.

La Fiscalía de CDMX cumplimentó una orden de aprehensión contra un guardia de seguridad del edificio donde la joven fue vista por última vez. (Capturas de pantalla)

El abogado defensor, Julián González, solicitó la duplicidad del término constitucional para poder recabar pruebas exculpatorias, entre ellas un video que, asegura, muestra a un inquilino del edificio en situaciones comprometedoras con mujeres jóvenes.

“Días antes, un sujeto en un elevador, el cual sube a una dama, le da un beso en el cachete y después le acaricia las partes traseras. Que concordaría con una persona que tiene tendencias a molestar a las mujeres o agredirlas sexualmente”, declaró el abogado, quien insistió en que este material podría abrir una línea de investigación distinta a la que sostiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La audiencia inicial fue reprogramada para el miércoles 22 de abril, luego de que la defensa argumentó que requiere más tiempo para presentar otros elementos de prueba.

El litigante también informó que no descarta solicitar la activación de un protocolo por posible tortura.

Padres del detenido lo defienden

El dictamen forense confirmó la causa de muerte de Edith Guadalupe. (CUARTOSCURO)

A las afueras de los juzgados, los padres del acusado sostuvieron ante reporteros que su hijo es inocente, que temen por su seguridad y que ha sido presionado para declararse culpable.

La madre del vigilante señaló: “Yo la verdad siento que él fue amenazado porque yo lo conozco, es mi hijo, y yo le veo su cara y él no es así. Yo temo por su seguridad. Mi hijo es inocente, está golpeado, tiene miedo, al igual que nosotros, a que le hagan algo allá adentro. Pero él es inocente porque todas las pruebas que según ellos tienen no son verdaderas. Y yo quiero que se haga justicia. Y así como se hizo público todo lo de Edith, que también le hagan justicia a ella y que también hagan público lo de mi hijo, que él es inocente.”

El padre de Juan Jesús “N” también salió en su defensa: “Nosotros estamos seguros que mi hijo no fue. Porque es un muchacho muy noble, muy trabajador y responsable con su familia. No es agresivo. Estamos conscientes de lo sucedido, pero nosotros sabemos que él no fue.”

(Capturas de pantalla)

Ambos padres insisten en que el video en poder de su hijo muestra a un inquilino adulto del edificio que ingresaba repetidamente a jóvenes a su departamento, situación que consideran relevante para la investigación.

La denuncia de la familia de Juan Jesús “N” también se ha difundido en redes sociales, donde piden apoyo para que se conozca su versión. En un mensaje de Jordan Salass, presunto primo del detenido, se expresó:

“Lo están acusando de algo que él nunca cometió y que nunca lo llegaría hacer... La fiscalía lo tiene amenazado para que él mismo se declare culpable… No hay pruebas, no hay videos y no hay testigos. ¿Cómo porque culparlo? Ah pero nadie habla de la administración".

(Capturas de pantalla)

En otro mensaje, Emmanuel Morales, identificado como hermano mayor de Juan Jesús “N”, escribió: “A él lo amenazaron que se hiciera pasar por el culpable. No hay video donde diga que él hizo algún daño y él se declare, ¿dónde está la supuesta declaración que es culpable?… Cómo tan rápido detienen a mi hermano... Dos hijos esperan y un hermano mayor que lo ama”.

Ambos familiares insisten en que la presión mediática y la necesidad de dar resultados rápidos han derivado en una acusación sin pruebas sólidas y en la fabricación de un “chivo expiatorio”.

En otro post Jordan Salass también afirmó que fue Juan Jesús “N” quien se percató del mal olor en el edificio y dio aviso a las autoridades.

Investigación, irregularidades y exigencia de justicia

La Fiscalía de la CDMX confirmó que durante las investigaciones en el caso de Edith Guadalupe se tomó la decisión de separar al servidor público señalado por omisión.

La necropsia practicada al cuerpo de Edith Guadalupe confirmó que la causa de muerte fue una herida punzocortante en el pecho, que perforó el pulmón y provocó una hemorragia interna. Además, se documentaron múltiples golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, lesiones compatibles con el uso de un desarmador. El cuerpo fue hallado en una bolsa negra y cubierto de arena en el sótano del edificio, la madrugada del 17 de abril.

La Fiscalía de la CDMX detuvo a Juan Jesús “N” con base en pruebas periciales que supuestamente lo ubican en la caseta de vigilancia donde ocurrió el ataque.

El caso ha estado marcado también por denuncias de omisiones e irregularidades en la actuación institucional. La familia de Edith Guadalupe ha señalado que la administración del edificio negó que la joven hubiera ingresado, y que la Fiscalía pidió dinero para agilizar la búsqueda. A raíz de estas denuncias, la institución separó de su cargo a un funcionario involucrado en la investigación.