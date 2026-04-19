La poderosa bebida que ayuda a mejorar la flora intestinal (y casi nadie aprovecha)

Cada vez más personas recurren a bebidas fermentadas en busca de beneficios para el intestino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los llamados búlgaros de leche, base del kéfir, han ganado presencia como una opción natural dentro de las alternativas para mejorar la salud digestiva. Se trata de una bebida fermentada que contiene bacterias y levaduras vivas, conocidas como probióticos, que pueden contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal.

Su preparación es sencilla: los búlgaros —una colonia de microorganismos— se añaden a la leche y, tras un proceso de fermentación, producen una bebida ligeramente ácida.

Búlgaros de leche y microbiota: qué beneficios tienen

El interés en los beneficios de los búlgaros de leche se centra en su contenido de probióticos. Estos microorganismos, consumidos de forma regular, pueden favorecer el equilibrio del intestino y mejorar la diversidad bacteriana, un factor asociado con una mejor digestión.

Un vaso de kéfir de leche y granos de kéfir se presentan junto a una ilustración transparente del tracto intestinal humano, destacando su impacto en la diversidad bacteriana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios han vinculado el consumo de alimentos fermentados con efectos como la reducción de molestias digestivas leves, apoyo al sistema inmunológico y mejor aprovechamiento de nutrientes. Por ello, el kéfir suele aparecer entre las recomendaciones sobre qué tomar para mejorar la flora intestinal.

Aun así, especialistas señalan que no se trata de una solución inmediata ni de un reemplazo de tratamientos médicos. Su efecto depende de factores como la dieta general, el estado de salud y hábitos como el consumo de antibióticos o el nivel de estrés.

Cómo tomar kéfir y cuánto consumir al día

Otra de las dudas más comunes es cómo tomar kéfir correctamente. Aunque no existe una cantidad única, se recomienda iniciar con pequeñas porciones —medio vaso al día— y aumentar de forma progresiva.

El kéfir puede consumirse solo o acompañado de frutas y cereales, lo que facilita su inclusión en la dieta diaria. En cuanto a cuánto kéfir tomar al día, la clave está en la constancia más que en la cantidad, ya que el consumo regular es el que se asocia con sus posibles beneficios.

Kéfir de leche y yogur líquido (Adobe Stock)

En algunas personas, sobre todo al inicio, puede provocar efectos como gases o ligera inflamación. Estas reacciones suelen ser temporales mientras el organismo se adapta a la ingesta de probióticos.

Contraindicaciones y qué debes saber antes de consumirlo

Aunque los búlgaros de leche son seguros en la mayoría de los casos, no todas las personas pueden consumirlos sin precaución. Quienes tienen sistemas inmunológicos comprometidos o intolerancia severa a la lactosa deben consultar a un especialista.

En estos casos, una alternativa es el uso de búlgaros de agua, que permiten obtener una bebida fermentada similar, también con probióticos, pero sin lácteos, lo que puede resultar más adecuado para personas con restricciones a la leche.