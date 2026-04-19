México

Detienen a un integrante de “Los Torrijos”, banda dedicada al secuestro, extorsión y robo de transporte de carga en el Edomex

En el sitio fue rescatada una persona que presuntamente se encontraba secuestrada

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La detención ocurrió en el municipio de Acambay. Crédito: SSEM
La detención ocurrió en el municipio de Acambay. Crédito: SSEM

Un operativo conjunto entre la elementos de la policía estatal y agentes municipales derivó en la detención de un integrante de “Los Torrijos”, grupo señalado por su participación en secuestros, extorsiones y robo de transporte de carga en el municipio de Acambay.

La acción permitió también el rescate de una mujer que habría estado privada de la libertad en la localidad de Puentecillas, municipio de Acambay.

Esta intervención ocurrió después de que las autoridades estatales y municipales atendieron un reporte por el robo de un vehículo de carga.

Al patrullar en la zona conocida como Cañada del Gallo, los agentes localizaron un automóvil en una zona boscosa, donde escucharon gritos de auxilio provenientes del interior.

Dentro del vehículo encontraron a una mujer de aproximadamente 27 años, quien acusó a Samuel “N”, de 35 años, de retenerla contra su voluntad.

El operativo permitió el rescate de una víctima y el aseguramiento de droga

Durante la revisión del vehículo, los policías hallaron un envoltorio con una sustancia blanca y cristalina similar al cristal o metanfetamina, una pipa y dos objetos de varilla conocidos como poncha llantas entre las pertenencias del detenido.

En ese vehículo de encontrada privada de la libertad la mujer. Crédito: SSEM
En ese vehículo de encontrada privada de la libertad la mujer. Crédito: SSEM

Samuel “N” fue informado de sus derechos y de los delitos que implica mantener a una persona privada de la libertad y portar sustancias prohibidas.

El hombre, junto con los objetos asegurados y la víctima, fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público en Atlacomulco, donde se inició una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

“Los Torrijos”, señalados por delitos de alto impacto en el Edomex

De acuerdo con las autoridades, el detenido manifestó pertenecer a la célula delictiva “Los Torrijos”, vinculada al robo de transporte de carga, extorsión, extracción ilegal de hidrocarburo y secuestro en el Estado de México. El despliegue operativo formó parte de las acciones instruidas en las Mesas de Paz y el Operativo Coordinado Estado Municipio.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó el arresto u señaló que mantienen acciones coordinadas para ubicar y detener a integrantes de grupos dedicados a delitos de alto impacto en la región.

Otros golpes contra “Los Torrijos” en el Edomex

Autoridades estatales han realizado diversas detenciones de integrantes de “Los Torrijos” en el norte del Estado de México.

El caso más relevante fue la captura de Jonathan “N”, alias “El Jony”, identificado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como presunto líder de esta célula criminal.

La detención ocurrió en Acambay a finales de agosto de 2025, tras cumplimentarse una orden judicial por su probable participación en el delito de extorsión.

Jonathan “N”, identificado como líder de la célula criminal “Los Torrijos” FGJEM Edomex detención
Jonathan “N”, identificado como líder de la célula criminal “Los Torrijos”. Crédito: FGJEM

Según las investigaciones, el 26 de junio Jonathan “N” habría amenazado con arma de fuego a una persona para exigir la entrega de un vehículo como pago de una supuesta deuda.

El Ministerio Público inició una carpeta de investigación que permitió su identificación y localización, logrando su aprehensión. Posteriormente, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de El Oro, donde quedó a disposición de un juez.

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