Vinculan a proceso a Alejandro Baruc “N” en Michoacán: lo relacionan con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Alejandro Baruc “N”, detenido por portación ilegal de armas y narcomenudeo en la ciudad de Uruapan. Según reportó la FGE, el imputado está relacionado con la investigación por el asesinato de Carlos Manzo.

Con relación a los hechos, el pasado 29 de diciembre, la ahora alcaldesa y viuda de Manzo, Grecia Quiroz, anunció la detención de una persona presuntamente vinculada al caso y aunque no proporcionó detalles sobre la identidad del detenido, reportes extraoficiales señalan que esa persona podría ser Alejandro Baruc “N”.

Detención de Baruc “N” en Michoacán

De acuerdo con información oficial, Alejandro Baruc “N” fue detenido el miércoles 23 de diciembre por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Durante la aprehensión, las autoridades aseguraron 11 cartuchos para arma de fuego de los siguientes calibres:

7.62x39

.223

.38

.45

9 milímetros

Además, los agentes le aseguraron a Alejandro Baruc “N” varias dosis de marihuana y metanfetamina.

Vinculación a proceso de Baruc “N”

La FGE informó que Baruc fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, dependencia que integró la carpeta de investigación y lo presentó ante el Juez de Control.

El juez calificó de legal la detención, dictó la vinculación a proceso, fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

A Baruc “N” se le señala de ser presunto responsable en los delitos de posesión de arma de fuego y narcomenudeo, sin embargo, la FGE subrayó que existen indicios que lo vinculan con el homicidio de Carlos Manzo, alcalde asesinado en Uruapan.

El caso permanece bajo investigación, mientras la Fiscalía avanza en la integración de pruebas que permitan esclarecer el móvil y los posibles responsables del crimen.

Las autoridades estatales reiteraron que las investigaciones se mantienen abiertas y que cualquier avance relevante será comunicado conforme lo permitan los procedimientos judiciales.

Hasta el momento no hay informes oficiales que detallen cómo habría participado el imputado en el homicidio perpetrado el pasado 1 de noviembre de 2025, sin embargo, en las recientes declaraciones de la ahora alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, ella señaló que una persona recientemente detenida estaría inmersa en el grupo de mensajería donde se planeó el atentado.

Asesinato de Carlos Manzo

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en la plaza principal de Uruapan, Michoacán. Un hombre armado disparó contra el alcalde en pleno evento público y fue abatido en el lugar por los elementos de seguridad.

El arma utilizada tenía historial en hechos violentos ligados a grupos delictivos de la región, y el ataque fue descrito como un “atentado kamikaze”, por el nivel de peligrosidad que tenía para los atacantes.

Las investigaciones revelaron que centros de rehabilitación conocidos como “anexos” han sido utilizados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para reclutar jóvenes sicarios, y que el agresor de Manzo habría sido reclutado en uno de estos lugares.

Carlos Manzo era conocido por involucrarse personalmente en operativos de seguridad y denunciar la violencia del crimen organizado en la región.

Hasta el momento las autoridades han detenido a varias personas, entre los cuales destacan perfiles como el de “El Licenciado” o “El Pelón”.

Las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otros implicados y esclarecer los vínculos de los detenidos con el ataque al alcalde de Uruapan.