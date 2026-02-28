Faltan por capturar a seis implicados en el asesinato de Carlos Manzo, afirma Fiscalía de Michoacán

El exalcalde de Uruapan fue asesinado en la plaza principal del municipio el 1 de noviembre de 2025. Foto: Especial

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán, continúa en curso luego de que las autoridades estatales han detenido hasta el momento a 20 personas por su presunta implicación en el homicidio, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, informó en conferencia de prensa que aún faltan por capturar a seis personas por su probable relación con los hechos.

Entre los prófugos se encuentran José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Manzo, así como dos personas que se encontraban entre Samuel “N” -director de protocolo del Ayuntamiento que brindaba información sobre los movimientos del exedil- así como de José Armando “N”, alias “El Licenciado” -señalado como autor intelectual del asesinato-.

“También tenemos el seguimiento a tres personajes más, que son los que colaboraban con Jorge Armando ”N" desde otras directrices. Uno de ellos, por ejemplo, tiene su ubicación constante solamente en Jalisco", detalló el fiscal.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado también se encuentra colaborando con la Fiscalía General de la República (FGR) debido a los vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que tendrían detenidos como “El Licenciado”, esto para que se encarguen de las indagatorias correspondientes.

Van 20 detenidos, entre ellos el hermano del “Rhino” del CJNG

El licenciado, detenido por su implicación en el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

Al mostrar los avances en la investigación del asesinato de Carlos Manzo, el fiscal detalló que hasta el momento van 20 personas detenidas por su relación con los hechos, mientras que también hubo tres personas fallecidas que participaron en el homicidio del exedil.

El primero de los fallecidos fue Víctor Manuel “N”, el autor material del ataque armado, quien quedó abatido en la plaza principal del municipio tras disparar en siete ocasiones contra Manzo.

Luego de las primeras investigaciones, se logró ubicar a Fernando “N” y Ramiro “N” como los acompañantes del agresor, quienes posteriormente fueron localizados sin vida.

Esto permitió a las autoridades conocer el apodo de “El Licenciado”, quien fue posteriormente detenido. El análisis de información de un celular también posibilitó identificar a 10 participantes en un chat de mensajería instantánea donde se planeó el homicidio del exedil.

Después de que el primer joven fuera abatido tras el crimen en Uruapan, dos menores de edad más fueron identificados por la FGE y el gobierno de Michoacán en la localidad de Paracho | Captura de Pantalla

Entre los detenidos también se encuentran siete policías municipales que se desempeñaban como escoltas de Carlos Manzo, entre los que se encuentra el responsable de abatir al agresor.

Días después se capturó a Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, identificado como reclutador de personas para el CJNG, y quien habría sido el encargado de contratar a Víctor Manuel “N” y Fernando “N”, menores de edad que participaron el homicidio.

Otros detenidos son Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, quien participó en el grupo donde se organizó el homicidio de Manzo. Además, fueron arrestados Samuel “N”, director de protocolo del Ayuntamiento; Josué Eulogio “N” y Ulises “N”, identificados como los encargados del vínculo entre “El Licenciado” y Samuel “N”.

“El Rhino”, el jefe de plaza detenido por Manzo

La detención de René "B" fue informada por el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien solicitó apoyo de las Fuerzas Armadas y de elementos de seguridad federal. Foto: FGR

En la cronología, los siguientes detenidos fueron Marcelina “N”, María “N” y Salvador “N”, este último identificado como hermano de René Belmontes, alias “El Rhino”, identificado como presunto jefe de plaza del CJNG en Michoacán y quien fue detenido por Carlos Manzo durante un operativo en Uruapan.

Carlos Torres Piña detalló que María “N” es identificada como la pareja sentimental de Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, mientras que Marcelina “N” es su madre. Tanto las mujeres como Salvador “N” son familiares.

Además, informó que Salvador “N” también era encargado de una célula delincuencial con operaciones en Uruapan que estaba a cargo de “El Licenciado”. Esta estructura criminal es investigada por la FGR.

La última detención fue la de Alan “N”, implicado en el homicidio de Ramiro “N” y Fernando “N”, quien también estaba relacionado con la red que cometió el crimen de Manzo.

Mapa de detenidos hasta el momento por el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Captura de pantalla / Gobierno de Michoacán