Cuánta agua necesita tu cuerpo para cuidar los riñones y evitar infecciones urinarias, malos olores y color turbio

Mantener una hidratación adecuada es fundamental para que estos órganos vitales funcionen correctamente

riñones, riñón, urea, orina, estudios, medicina, diálisis, filtración, anatomía humana

La salud renal depende en gran medida de la cantidad de agua que se consume a diario.

Según recomendaciones de la Mayo Clinic, mantener una hidratación adecuada es fundamental para que los riñones funcionen correctamente, ayudando a prevenir infecciones urinarias, mal olor y orina turbia.

La cantidad sugerida oscila entre 1,5 y 2 litros de agua cada día, equivalente a unos 6 a 8 vasos, aunque en algunos casos puede ser necesario aumentar esta cantidad.

¿Por qué es fundamental el consumo de agua para los riñones?

Los riñones tienen la función de filtrar desechos, toxinas y sodio del organismo. Para cumplir con este proceso, requieren de una cantidad suficiente de líquidos. El consumo diario recomendado de agua para adultos varía entre 2 y 3 litros, incluyendo todas las fuentes de hidratación.

Esta cantidad contribuye a mantener el equilibrio de los fluidos corporales y favorece la eliminación eficiente de sustancias que podrían resultar dañinas si se acumulan.

La ingesta adecuada de agua también ayuda a “lavar” la vejiga, incrementando la frecuencia de la micción y dificultando la proliferación de bacterias que pueden causar infecciones urinarias.

¿Por qué es fundamental el
¿Por qué es fundamental el consumo de agua para los riñones?

Prevención de infecciones urinarias y el papel del agua

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son frecuentes y pueden afectar a personas de todas las edades. Uno de los métodos más eficaces para reducir el riesgo es mantener una hidratación constante. Beber suficiente agua promueve la eliminación regular de orina, lo que dificulta que las bacterias permanezcan en la vejiga y desencadenen una infección.

En casos de infecciones urinarias recurrentes, algunos especialistas recomiendan incrementar la ingesta de líquidos. En situaciones donde ya existe una infección, la recomendación puede llegar a 2 a 4 litros diarios, siempre bajo supervisión médica.

Indicadores de hidratación: color y olor de la orina

La orina es un indicador directo del estado de hidratación. Cuando el cuerpo recibe suficiente agua, la orina adquiere un tono amarillo claro y carece de olor fuerte. Por el contrario, la orina oscura, turbia o con mal olor sugiere deshidratación o presencia de bacterias.

Una hidratación adecuada contribuye a que la orina se mantenga clara y sin olores intensos, lo que, a su vez, reduce el riesgo de infecciones y el malestar asociado.

De qué color debe ser
De qué color debe ser tu orina: las síntomas que indicarían enfermedades en los riñones y el hígado

Consejos prácticos para una hidratación efectiva

La cantidad ideal de agua puede variar según factores como la edad, el peso, el nivel de actividad física y condiciones médicas preexistentes. Instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomiendan ajustar la ingesta de agua en función de las necesidades individuales y las circunstancias ambientales.

Algunas recomendaciones clave incluyen:

  • No retener la orina, ya que esto favorece la proliferación de bacterias en el tracto urinario.
  • Aumentar la ingesta de líquidos en climas cálidos o tras realizar ejercicio intenso, con el fin de evitar la concentración de la orina.
  • Consultar a un profesional de la salud en caso de padecer enfermedades renales o condiciones especiales que requieran modificaciones en la cantidad de líquidos consumidos.

¿Cuándo se debe beber más agua?

Existen situaciones en las que el cuerpo necesita más agua de lo habitual. Los periodos de fiebre, sudoración excesiva, diarrea o vómitos incrementan la pérdida de líquidos. En estos casos, la cantidad diaria puede superar los 3 litros, siempre con el seguimiento de un especialista. Además, las personas que presentan infecciones urinarias activas deben intensificar la hidratación para facilitar la eliminación de las bacterias.

¿Cuándo se debe beber más
¿Cuándo se debe beber más agua?

Factores que influyen en la cantidad de agua necesaria

No todas las personas requieren la misma cantidad de agua. El peso corporal, la edad, el clima y el nivel de actividad física son determinantes. Por ejemplo, quienes practican deportes o viven en zonas con temperaturas elevadas deben aumentar la ingesta para compensar la pérdida de líquidos por sudoración.

En personas con enfermedades renales, el consumo de agua debe ajustarse estrictamente bajo indicación médica, ya que ciertos padecimientos pueden requerir restricciones específicas para evitar sobrecargar los riñones.

La Mayo Clinic y el IMSS coinciden en que mantener una ingesta diaria de entre 1,5 y 2 litros de agua contribuye a preservar la salud renal, prevenir infecciones urinarias y evitar molestias como el mal olor y la orina turbia. La supervisión profesional resulta esencial ante condiciones médicas particulares o síntomas persistentes.

