Qué órganos se ‘depuran’ al tomar agua de coco: esta es la cantidad que debes beber para eliminar toxinas

El agua de coco es reconocida por su capacidad para hidratar y por sus propiedades diuréticas y desintoxicantes.

Este líquido natural, extraído del interior de los cocos jóvenes, aporta beneficios específicos a tres órganos clave: riñones, hígado e intestinos.

De acuerdo con Healthline, consumida en la cantidad adecuada, puede contribuir a la eliminación de toxinas y residuos, fortalecer el sistema digestivo y ayudar a mantener el equilibrio de los electrolitos en el cuerpo.

Agua de coco y riñones: apoyo en la limpieza y prevención de cálculos

El agua de coco actúa como un diurético natural suave. Su consumo eleva la producción de orina, lo que favorece la limpieza de las vías urinarias y la expulsión de sodio, toxinas y bacterias. Diversos estudios han señalado que beber agua de coco puede ayudar a prevenir la formación de cálculos renales, al reducir la cristalización de compuestos como el oxalato y el calcio en el tracto urinario.

Beneficios para los riñones:

Aumenta la frecuencia de micción, lo que contribuye a la “limpieza” de las vías urinarias.

Facilita la expulsión de pequeñas partículas que pueden formar cálculos.

Su alto contenido de potasio y magnesio ayuda a mantener el equilibrio mineral necesario para la función renal.

Agua de coco y riñones: apoyo en la limpieza y prevención de cálculos (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Hígado: protección y desintoxicación gracias a antioxidantes

El hígado cumple un papel central en la desintoxicación del organismo. El agua de coco contiene antioxidantes y aminoácidos que pueden favorecer la función hepática y proteger contra daños provocados por toxinas.

Investigaciones realizadas en animales han demostrado que los antioxidantes presentes en el agua de coco ayudan a reducir el estrés oxidativo en el hígado, disminuyendo así el riesgo de lesiones hepáticas.

Aportes al hígado:

Apoya los procesos naturales de desintoxicación.

Protege las células hepáticas frente a agresiones tóxicas.

Contribuye a regular los marcadores de inflamación y lípidos en sangre.

Intestinos y sistema digestivo: tránsito regular y reducción de inflamación

El agua de coco es rica en magnesio y potasio, dos minerales esenciales para el buen funcionamiento digestivo. Estos electrolitos favorecen el tránsito intestinal, ayudando a prevenir el estreñimiento y a eliminar residuos de manera eficiente. Además, su acción antiinflamatoria puede contribuir a reducir molestias digestivas e inflamación.

Ventajas para el sistema digestivo:

Mejora la motilidad intestinal y previene el estreñimiento.

Ayuda a regular el equilibrio de líquidos en el intestino.

Contribuye a reducir la inflamación digestiva y la hinchazón.

Intestinos y sistema digestivo: tránsito regular y reducción de inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cantidad recomendada y precauciones

Para obtener los beneficios del agua de coco sin riesgos, la cantidad sugerida para adultos sanos es de 1 a 2 vasos al día (aproximadamente 250-500 ml). Esta cantidad aporta una dosis adecuada de electrolitos, vitaminas y antioxidantes.

Recomendaciones importantes:

Personas con enfermedades renales crónicas deben consultar a un profesional antes de consumir agua de coco, ya que su alto contenido de potasio podría resultar perjudicial en estos casos.

Es preferible elegir agua de coco natural, sin azúcares añadidos ni conservantes.

En climas cálidos o después de actividad física intensa, puede aumentar la ingesta para apoyar la rehidratación.

Más allá de los tres órganos: hidratación y piel saludable

El consumo regular de agua de coco contribuye a mantener una adecuada hidratación, lo que favorece la eliminación de toxinas a través de la piel y ayuda a mejorar su aspecto. Además, una hidratación óptima puede influir positivamente en la energía, la digestión y el estado general de salud.

El agua de coco, en la cantidad adecuada y como parte de una dieta balanceada, puede ser un aliado natural para la depuración de los riñones, el hígado y los intestinos, aprovechando sus propiedades diuréticas, antioxidantes y reguladoras del tránsito intestinal.