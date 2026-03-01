Aguachile de camarón con mango estilo Sinaloa: receta fresca y fácil para cuaresma 2026

El aguachile de camarón con mango estilo Sinaloa fusiona la frescura de los mariscos con el dulzor tropical del mango para crear un platillo único y refrescante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguachile de camarón con mango estilo Sinaloa es una receta que combina el toque picante, el dulzor tropical y la frescura del mar en un plato.

Además de ser un clásico sinaloense, reinterpretado con mango, ofrece un contraste único entre el chile y la fruta, potenciando la experiencia en cada cucharada.

Sinaloa es tierra de mariscos y sabores intensos. Tradicionalmente, se sirve frío y es perfecto para los días calurosos de cuaresma. Usualmente, se acompaña de tostadas de maíz o galletas saladas, y se disfruta con cerveza o con un cóctel cítrico.

Esta receta tradicional de aguachile sinaloense se realza con la inclusión de mango, aportando un contraste de sabores entre el picante del chile habanero y la fruta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de aguachile de camarón con mango estilo Sinaloa

Es un plato crudo donde los camarones se “cocinan” en jugo de lima o limón y se bañan en una salsa con chile, cilantro y mango fresco. Se sirve acompañado de pepino, cebolla morada y aguacate, resultando en una mezcla vibrante y muy refrescante.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 20 minutos

Maceración: 5 minutos

Ingredientes

500 g de camarón crudo, pelado y desvenado, abierto en mariposa 1 mango maduro, pelado y cortado en cubos pequeños 2 limas (o limones), solo el zumo (aprox. 150 ml) 1 chile habanero (puedes ajustar al gusto) 1 pepino, pelado y cortado en medias lunas finas 1/2 cebolla morada, cortada en pluma fina 1 aguacate, cortado en láminas 10 g de cilantro fresco picado 50 ml de jugo de piña (opcional para toque tropical) Sal al gusto Pimienta negra recién molida al gusto Tostadas de maíz o galletas saladas para acompañar

El aguachile de camarón con mango es ideal para días calurosos y se acompaña comúnmente con tostadas de maíz o galletas saladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer aguachile de camarón con mango, paso a paso

Limpiar los camarones y abrirlos en mariposa. Secarlos con papel. Colocar los camarones en un bol y agregar el zumo de lima o limón. Asegurarse de que queden completamente cubiertos. Dejar reposar en la nevera durante 5-10 minutos hasta que cambien a un color rosado. Mientras tanto, en una licuadora, mezclar: la mitad del mango, el chile habanero, el jugo de piña (si usas), la mitad del cilantro, sal y un poco de zumo de lima. Triturar hasta obtener una salsa homogénea. Probar y ajustar de sal o chile si se busca más potencia. Sacar los camarones del zumo y colocarlos en una bandeja. Añadir el pepino, la cebolla morada, el resto del mango en cubos y las láminas de aguacate. Verter la salsa de mango sobre los camarones y mezclar suavemente para no romperlos. Decorar con el resto del cilantro fresco. Servir inmediatamente acompañado de tostadas de maíz o galletas saladas. Es recomendable que esté frío antes de servir.

La preparación del aguachile incluye camarón crudo, jugo de lima o limón, mango fresco, chile habanero, cilantro y jugo de piña, combinados para potenciar el sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 180 kcal

Proteína: 18 g

Grasas: 5 g

Hidratos de carbono: 13 g

Azúcares: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda consumir el aguachile recién preparado. Si sobra, puede guardarse en nevera, herméticamente cerrado, hasta 24 horas. No apto para congelar. Después de ese tiempo, la textura del camarón y el sabor se ven afectados.