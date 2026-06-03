Alito Moreno y Luis Felipe Calderón critican colapso en puente peatonal del AICM

El incidente en el AICM reaviva el debate sobre la seguridad de la infraestructura rumbo al Mundial 2026.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno federal luego del desprendimiento de una parte de la techumbre de un puente peatonal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), incidente ocurrido a pocos días del inicio del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, el líder priista calificó el hecho como una muestra de corrupción, incapacidad y falta de planeación en las obras públicas impulsadas por la administración de Morena. Sus declaraciones surgieron después de que una estructura metálica cayera sobre un vehículo en las inmediaciones de la Terminal 1, dejando a una mujer afectada.

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“Es la muestra clara de un gobierno corrupto”, afirma el dirigente priista

Moreno aseguró que el accidente ocurrió apenas dos días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum destacara las inversiones realizadas para modernizar el aeropuerto capitalino.

Alito Moreno acusó al Gobierno federal de corrupción e incapacidad tras el incidente en el AICM.

En su mensaje, sostuvo que el desprendimiento de la techumbre refleja problemas de mantenimiento, supervisión y ejecución de obra pública.

También señaló que el Gobierno no ha logrado garantizar la seguridad en una de las principales puertas de entrada al país, especialmente ante la llegada de visitantes internacionales por la Copa del Mundo.

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El senador afirmó que México merece infraestructura segura y cuestionó la calidad de los trabajos realizados en el aeropuerto.

Luis Felipe Calderón también reacciona al incidente

A las críticas se sumó Luis Felipe Calderón Zavala, quien comentó en redes sociales sobre el colapso de parte de la estructura en la Terminal 1.

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Luis Felipe Calderón expresó preocupación por el incidente ocurrido en el AICM.

El exfuncionario señaló que desconocía si existían personas con lesiones de gravedad, aunque manifestó preocupación por las consecuencias del incidente registrado en el aeropuerto capitalino.

¿Qué ocurrió en el puente peatonal del AICM?

La tarde del 2 de junio, una parte de la techumbre instalada en un puente peatonal ubicado sobre la avenida Capitán Carlos León se desprendió y cayó sobre un automóvil.

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El AICM aclaró posteriormente que no colapsó el puente completo, sino únicamente la cubierta metálica colocada sobre la estructura.

La tarde de este martes 2 de junio se desplomó una de las estructuras metálicas de un puente peatonal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el incidente ocurrió días después de que se entregaron las obras de remodelación por el Mundial 2026 (X/ @javalat)

Entre los principales datos confirmados por las autoridades destacan:

La estructura afectada formaba parte de la techumbre del puente.

Una mujer de 42 años resultó afectada tras el accidente.

La persona presentó una crisis nerviosa y fue trasladada a un hospital.

No se reportaron lesiones físicas de gravedad .

El puente continúa operando con normalidad .

El seguro del aeropuerto cubrirá los daños ocasionados.

Accidente provoca caos vial en accesos al aeropuerto

La caída de la estructura generó movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones en los accesos a la Terminal 1.

Las mayores complicaciones vehiculares se registraron en:

Avenida Capitán Carlos León .

Boulevard Puerto Aéreo .

Fuerza Aérea Mexicana .

Calle Puerto México.

Asimismo, el Metrobús suspendió temporalmente el servicio entre San Lázaro y las terminales aeroportuarias mientras se realizaban las labores de atención y retiro de la estructura.

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Comunicado del AICM tras la caída de una estructura (X/ @AICM_mx)

AICM inicia investigación a días del Mundial 2026

El aeropuerto informó que ya se realiza una investigación para determinar las causas del desprendimiento y deslindar responsabilidades.

El incidente ocurre cuando faltan pocos días para el arranque del Mundial 2026 y después de la conclusión de una primera etapa de remodelación en el AICM, situación que ha colocado nuevamente bajo escrutinio las condiciones de la infraestructura aeroportuaria y la seguridad de las obras realizadas en la terminal aérea más importante del país.

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