Animadoras drag queen se viralizan por cancelar un show en Monterrey con solo 10 minutos transcurridos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una agrupación de comediantes queer fue contratada para una fiesta en Monterrey, Nuevo León; sin embargo, el show terminó abruptamente.

“Terminamos un show a 10 minutos de haberlo iniciado”, explicaron en su TikTok viral desde la cuenta @las_deluxe_oficial.

Las Deluxes, como se hacen llamar las animadoras drag queen, iban vestidas con indumentaria colorida y parecía ser que estaban en alguna dinámica con los invitados, ya que una pareja había pasado al frente.

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El evento en Monterrey fue en una quinta con alberca, pero en los fragmentos de video se pudo ver que los menores de edad que estaban en la piscina le lanzaron agua a las comediantes.

Después de eso, en la grabación quedó captado el momento en que las presentadoras deciden suspender el show, agradecen la atención y recomiendan a todos los invitados seguirlas en redes sociales.

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Varias artistas de drag conocidas como Las Deluxe realizan un show y lo detienen después de que menores les avientan agua

Todo ello justo de haber preguntado con cierta indignación al decir “¿Es en serio?“ tras ser salpicadas con agua.

Las propias integrantes de Las Deluxes publicaron el video del incómodo momento, el post juntó más de 5 millones de visualizaciones y se viralizó fuera de Monterrey, área donde ofrecen shows.

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Aunque el motivo de cancelación no quedó claro, los seguidores asumen que se trató de una combinación de dos factores: la presencia de menores de edad para el show y la falta de respeto de los mismos durante la presentación.

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en TikTok:

Espero que no hayan devuelto ni un peso del costo del show.

no entendí ¿que paso? ¿por qué terminaron? chales es que también los papás no ponen alto ni son para pedir disculpa de la situación

El que contrató se debió de informar antes de contratar, la verdad

Cabe señalar que algunos comentarios señalan que el show realmente si se llevó a cabo, la reacción por el vaso con agua y presencia de niños habría sido planeada de manera cómica, pero no hay más publicaciones de la fiesta.

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Qué dijeron Las Deluxes

Las comediantes drag queen no esperaban la viralización de su video al suspender el show, por lo que a través de su página de Facebook, ALB Producciones, explicaron lo siguiente:

“Gracias a todas las personas que están mandando sus mensajes, son muchos. Les responderemos a todos y les daremos su cotización, sólo téngannos un poco de paciencia. ALB Producciones agradece su preferencia”

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Además, presumieron que su cuenta en TikTok alcanzó 100 mil seguidores a raíz del incidente.

En la descripción de su página, las animadoras señalan que realizan eventos para adultos como posadas, despedidas de soltero o soltera, cumpleaños, reuniones y baby shower.

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