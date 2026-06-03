México

La producción de cacao está en riesgo de disminuir sin este mosquito, alerta la UNAM

El alza térmica y la pérdida de humedad del suelo comprometen la polinización del cacao

Guardar
Google icon
Granos de cacao crudos de color marrón oscuro y rojizo, algunos enteros y otros partidos, esparcidos desde un saco de arpillera sobre una mesa de madera con hojas secas.
Los mosquitos, insectos diminutos de 1 a 3 mm, son los principales polinizadores del cacao, esenciales para la reproducción del árbol y la producción de chocolate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mosquitos, cacao, y el cambio climático sostienen una relación de la que depende la reproducción del árbol que da origen al chocolate, y esa cadena biológica hoy enfrenta riesgos por el aumento de temperatura, el uso de fertilizantes y la aplicación de plaguicidas e insecticidas.

De acuerdo con información de UNAM Global, el peso productivo del cultivo de cacao en México se concentra en tres estados: 64% en Tabasco, 30% en Chiapas y uno por ciento en Oaxaca.

PUBLICIDAD

Alejandra Alvarado Zink, bióloga del Universum Museo de las Ciencias, explicó a UNAM Global que Theobroma cacao significa alimento de los dioses, y señaló que por esa condición no podría ser cultivado con facilidad sin su sistema natural de polinización. La académica detalló que las flores del cacao pueden crecer en el tronco y en ramas viejas, un fenómeno conocido como caulifloría.

La flor del cacao solo permite el paso de insectos de 1 a 3 mm

Primer plano macro de un mosquito volando con sus alas extendidas, patas colgando y un abdomen segmentado. El fondo está desenfocado.
La estructura compleja y diminuta de la flor del cacao impide la polinización por abejas, dependiendo así de los mosquitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según UNAM Global, las flores del cacao son tan pequeñas y complejas que solo insectos diminutos pueden entrar a ellas para mover el polen de una flor a otra. Los mosquitos (jejenes o midges), de la familia Ceratopogonidae, miden entre 1 y 3 mm, mientras una abeja promedio alcanza entre 12 y 15 mm. Los pétalos y los estambres forman una especie de reja alrededor del pistilo, que es la parte femenina de la flor y la que recibe el polen para que se forme la semilla.

PUBLICIDAD

El polen del cacao además es pegajoso y pesado, por lo que no puede ser transportado por el viento. Además, muchas variedades presentan autoincompatibilidad, de modo que no pueden fecundarse a sí mismas con facilidad.

Las abejas no suelen ser eficaces en esta planta porque la flor es demasiado pequeña y delicada. Los jejenes sí pueden atravesar esa barrera de estambres, atrapar el polen y depositarlo en la zona del pistilo donde puede ocurrir la fertilización.

La humedad de la hojarasca sostiene el ciclo de vida del polinizador

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ciclo de vida del mosquito polinizador del cacao depende de la hojarasca húmeda formada por las hojas del cacao, un microhábitat básico para su reproducción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los cultivos de cacao suelen desarrollarse bajo sombra, en ambientes húmedos y oscuros en la parte baja del árbol. En esas condiciones, las flores han desarrollado rasgos que atraen a sus polinizadores: pétalos blancos o cremosos que en la penumbra parecen pequeños focos, además de venas rojizas que funcionan como guías hacia el néctar.

La reproducción del insecto también depende de ese entorno. Según UNAM Global, la planta tira hojas al suelo y crea una hojarasca húmeda en la que las hembras depositan sus huevos; ahí mismo crecen hongos y otros microorganismos que sirven de alimento a las larvas.

Si sube la temperatura y disminuyen las zonas húmedas, la materia orgánica del suelo dejará de ofrecer condiciones adecuadas para las larvas. El resultado sería una menor población de jejenes y menos cacao.

El cambio de temperatura también puede alterar la floración del árbol. Si faltan lluvias las flores se verán afectadas y el cacao podría modificar sus tiempos de floración, lo que a su vez podría desfasarse con el ciclo de vida de los insectos.

Temas Relacionados

MosquitoUNAMChocolateCambio Climaticomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Oaxaca registra sismo de 4.0 de intensidad en Pinotepa Nacional

El temblor aconteció a las 21:48 horas, a una distancia de 22 km de Pinotepa Nacional y tuvo una profundidad de 7.9 km

Oaxaca registra sismo de 4.0 de intensidad en Pinotepa Nacional

¿Cuántas posibilidades tiene Checo Pérez de ganar el Gran Premio de Mónaco?

El piloto mexicano es el único en la historia que ha logrado el triunfo en la carrera más importante de la Fórmula 1

¿Cuántas posibilidades tiene Checo Pérez de ganar el Gran Premio de Mónaco?

Pablo Lemus anuncia que el Estadio Guadalajara está listo para “estrenarse como sede mundialista”

El Estadio Guadalajara está listo para debutar como sede de la Copa Mundial 2026, según el gobernador Pablo Lemus a pocos días del arranque del torneo

Pablo Lemus anuncia que el Estadio Guadalajara está listo para “estrenarse como sede mundialista”

Procesan a hombre por llevar más de 100 kilos de cocaína escondidos en el tanque de combustible de un camión

La revisión al vehículo fue realizada tras detectar anomalías en los tanques de combustible

Procesan a hombre por llevar más de 100 kilos de cocaína escondidos en el tanque de combustible de un camión

Maná, Plácido Domingo y Alejandro Fernández gratis en Guadalajara por el Mundial 2026: fecha y detalles

El grupo de rock latino, el director de orquesta español y el cantante de regional darán un concierto en el marco del campeonato de la FIFA

Maná, Plácido Domingo y Alejandro Fernández gratis en Guadalajara por el Mundial 2026: fecha y detalles
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a hombre por llevar más de 100 kilos de cocaína escondidos en el tanque de combustible de un camión

Procesan a hombre por llevar más de 100 kilos de cocaína escondidos en el tanque de combustible de un camión

Procesan a novia de “El Daza”, de La Unión de Tepito, por narcomenudeo e intento de soborno

Ex fiscal de Chihuahua declara como testigo ante FGR por el caso de laboratorio y agentes de la CIA en Chihuahua

EEUU emite alerta de seguridad por enfrentamientos entre criminales y agentes de seguridad en Baja California Sur

Vinculan a proceso a conductor de camión que viajaba con casi una tonelada de metanfetamina oculta en jícamas

ENTRETENIMIENTO

Maná, Plácido Domingo y Alejandro Fernández gratis en Guadalajara por el Mundial 2026: fecha y detalles

Maná, Plácido Domingo y Alejandro Fernández gratis en Guadalajara por el Mundial 2026: fecha y detalles

Mauricio Moncayo de “Sandra y Julia” cuenta todo sobre la obra de teatro: máscaras, silencios y violencia familiar

Animadoras drag queen se viralizan por cancelar un show en Monterrey con solo 10 minutos transcurridos

Nodal confiesa quién fue la inesperada inspiración cuando se hizo su primer tatuaje en la cara: “Algo legendario”

Supercampeones: México y Japón lanzan colaboración de Captain Tsubasa por el Mundial 2026

DEPORTES

¿Cuántas posibilidades tiene Checo Pérez de ganar el Gran Premio de Mónaco?

¿Cuántas posibilidades tiene Checo Pérez de ganar el Gran Premio de Mónaco?

José Ramón Fernández lanza provocador comentario sobre el caso de Julio Ibáñez en Sudáfrica

Irán agradece a México la hospitalidad en Tijuana: “Han sido ejemplares”

A pocos días del Mundial 2026, se inundan túneles, calles y accesos cerca del Estadio Guadalaja

Julio César Chávez visitó a la Selección Mexicana previo al Mundial: ¡Le pone los guantes al Tri!