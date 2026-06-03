La producción de cacao está en riesgo de disminuir sin este mosquito, alerta la UNAM

Los mosquitos, insectos diminutos de 1 a 3 mm, son los principales polinizadores del cacao, esenciales para la reproducción del árbol y la producción de chocolate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mosquitos, cacao, y el cambio climático sostienen una relación de la que depende la reproducción del árbol que da origen al chocolate, y esa cadena biológica hoy enfrenta riesgos por el aumento de temperatura, el uso de fertilizantes y la aplicación de plaguicidas e insecticidas.

De acuerdo con información de UNAM Global, el peso productivo del cultivo de cacao en México se concentra en tres estados: 64% en Tabasco, 30% en Chiapas y uno por ciento en Oaxaca.

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Alejandra Alvarado Zink, bióloga del Universum Museo de las Ciencias, explicó a UNAM Global que Theobroma cacao significa “alimento de los dioses”, y señaló que por esa condición no podría ser cultivado con facilidad sin su sistema natural de polinización. La académica detalló que las flores del cacao pueden crecer en el tronco y en ramas viejas, un fenómeno conocido como caulifloría.

La flor del cacao solo permite el paso de insectos de 1 a 3 mm

La estructura compleja y diminuta de la flor del cacao impide la polinización por abejas, dependiendo así de los mosquitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según UNAM Global, las flores del cacao son tan pequeñas y complejas que solo insectos diminutos pueden entrar a ellas para mover el polen de una flor a otra. Los mosquitos (jejenes o midges), de la familia Ceratopogonidae, miden entre 1 y 3 mm, mientras una abeja promedio alcanza entre 12 y 15 mm. Los pétalos y los estambres forman una especie de reja alrededor del pistilo, que es la parte femenina de la flor y la que recibe el polen para que se forme la semilla.

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El polen del cacao además es pegajoso y pesado, por lo que no puede ser transportado por el viento. Además, muchas variedades presentan autoincompatibilidad, de modo que no pueden fecundarse a sí mismas con facilidad.

Las abejas no suelen ser eficaces en esta planta porque la flor es demasiado pequeña y delicada. Los jejenes sí pueden atravesar esa barrera de estambres, atrapar el polen y depositarlo en la zona del pistilo donde puede ocurrir la fertilización.

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La humedad de la hojarasca sostiene el ciclo de vida del polinizador

El ciclo de vida del mosquito polinizador del cacao depende de la hojarasca húmeda formada por las hojas del cacao, un microhábitat básico para su reproducción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los cultivos de cacao suelen desarrollarse bajo sombra, en ambientes húmedos y oscuros en la parte baja del árbol. En esas condiciones, las flores han desarrollado rasgos que atraen a sus polinizadores: pétalos blancos o cremosos que en la penumbra parecen pequeños focos, además de venas rojizas que funcionan como guías hacia el néctar.

La reproducción del insecto también depende de ese entorno. Según UNAM Global, la planta tira hojas al suelo y crea una hojarasca húmeda en la que las hembras depositan sus huevos; ahí mismo crecen hongos y otros microorganismos que sirven de alimento a las larvas.

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Si sube la temperatura y disminuyen las zonas húmedas, la materia orgánica del suelo dejará de ofrecer condiciones adecuadas para las larvas. El resultado sería una menor población de jejenes y menos cacao.

El cambio de temperatura también puede alterar la floración del árbol. Si faltan lluvias las flores se verán afectadas y el cacao podría modificar sus tiempos de floración, lo que a su vez podría desfasarse con el ciclo de vida de los insectos.

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