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Supercampeones: México y Japón lanzan colaboración de Captain Tsubasa por el Mundial 2026

Una ilustración nueva y un mensaje de hermandad acompañan la colaboración entre Yoichi Takahashi y ambas embajadas

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Captain Tsubasa Bandai Namco
Captain Tsubasa Bandai Namco

La celebración por el partido número 1000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA tendrá un matiz especial en Monterrey, donde Japón y Túnez se enfrentarán el 20 de junio de 2026.

Este encuentro, además de su valor deportivo, servirá como puente cultural entre México y el país asiático gracias a la intervención de Yoichi Takahashi, el reconocido creador de Captain Tsubasa.

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La colaboración fue anunciada por la Embajada de México en Japón a través de un video narrado por el propio Takahashi.

En sus palabras, el mangaka expresó su sorpresa y gratitud por el constante apoyo de los aficionados mexicanos, quienes con frecuencia visitan la tienda oficial de Captain Tsubasa en Tokio.

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El anuncio incluyó una ilustración inédita que muestra a los protagonistas del manga midiéndose ante la selección mexicana, lo que refuerza el vínculo que une a ambas naciones a través del fútbol y la cultura pop.

El significado de la colaboración para el Mundial 2026

El mangaka presenta un proyecto de colaboración con motivo del Mundial 2026 para conmemorar el partido 1000 (X/@EmbamexJP)

El homenaje busca resaltar la relación diplomática y cultural que han cultivado México y Japón durante décadas.

La iniciativa, motivada por la histórica cifra de partidos mundialistas, pretende dejar huella más allá de lo deportivo y celebrar la pasión compartida por el fútbol.

La colaboración consiste hasta ahora en la difusión de la ilustración especial y en el mensaje de apoyo de Takahashi para ambas selecciones.

No se han revelado detalles adicionales, aunque entre los seguidores existen especulaciones sobre una posible edición especial del manga o la visita del autor a Monterrey para el partido.

Por el momento, la única confirmación oficial es la existencia de la ilustración y el gesto de hermandad entre los dos países.

En respuesta a la expectativa generada, la Embajada de México en Japón ha invitado a los aficionados a mantenerse atentos a las redes sociales para futuras actualizaciones sobre la colaboración.

La unión entre México y Japón a través de Captain Tsubasa representa una celebración tanto del deporte como de la cultura popular, convirtiendo el partido 1000 en un evento de relevancia simbólica para ambas naciones.

Captain Tsubasa y la representación de México en el manga

Aunque la selección mexicana no apareció en el anime de Supercampeones, sí tuvo protagonismo en el manga durante el arco World Youth.

Imagen de 'Captain Tsubasa' (2018)
Imagen de 'Captain Tsubasa' (2018)

En esa etapa, Japón se enfrenta a México y destaca la presencia del portero Ricardo Espadas, quien rinde homenaje al histórico guardameta mexicano Jorge Campos, mostrando el respeto y la inspiración mutua entre ambas culturas futbolísticas.

El partido número 1000 de la Copa Mundial será recordado no solo por el resultado en la cancha, sino también por el puente cultural que se ha tendido gracias a la influencia de Captain Tsubasa.

El gesto de Takahashi y la respuesta de los aficionados refuerzan la idea de que el fútbol puede unir a países lejanos a través de la admiración y la creatividad compartidas.

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