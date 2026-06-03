Maná, Plácido Domingo y Alejandro Fernández gratis en Guadalajara por el Mundial 2026: fecha y detalles

El grupo fue seleccionado para cantar en el marco del campeonato mundial

Maná tocará gratis en Guadalajara el 17 de junio de 2026 en la plaza de La Minerva como parte de los festejos por la Copa del Mundo 2026, de acuerdo con los espectáculos que presenta el gobernador Pablo Lemus. El anuncio indica que no se necesita pagar entrada y que los horarios todavía no están definidos.

La capital jalisciense alberga cuatro partidos del Mundial como ciudad sede, incluido el juego de la Selección Nacional ante República Checa el 18 de junio de 2026. También se programan los encuentros Corea del Sur vs Chequia, Colombia vs República Democrática del Congo y Uruguay vs España, con espectáculos en vivo y gratuitos para asistentes locales y turistas.

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En la misma agenda de conciertos, Plácido Domingo se presentará el 25 de junio de 2026 en la sala Plácido Domingo de Guadalajara, y Alejandro Fernández ofrecerá un show gratuito esa noche en la plaza de La Minerva, según el plan divulgado por Lemus. La programación todavía no detalla horarios.

Plácido Domingo también se presentará en la ciudad jalisciense

Además, la ciudad se alista para el FIFA Fan Festival 2026 en el Centro Histórico, con sede en la Plaza Liberación, donde se prevé la transmisión de partidos en pantallas gigantes y actividades como muestras gastronómicas, conciertos y exposiciones artísticas.

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México como sede del Mundial 2026

México será uno de los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con Estados Unidos y Canadá. Es la primera vez que el torneo se organiza en tres naciones y que participan 48 selecciones, ampliando el formato tradicional a 16 grupos de tres equipos cada uno.

México hará historia como el primer país en recibir tres ediciones del Mundial, tras haber sido sede en 1970 y 1986. Las ciudades mexicanas elegidas como sedes son Ciudad de México (Estadio Azteca), Guadalajara y Monterrey.

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Alejandro Fernández se presentará en la plaza de La Minerva

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, que se convertirá en el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales de la Copa Mundial.

En total, México tendrá 13 partidos del torneo, mientras que Estados Unidos albergará la mayoría con 78 y Canadá 13. El país ha implementado estrategias como el Plan Kukulkán para reforzar la seguridad en las tres sedes, con apoyo de los gobiernos locales y federales.

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A pesar de la reciente preocupación por la seguridad, tanto la FIFA como las autoridades mexicanas han reiterado que no existe riesgo de perder la sede ni de cancelar partidos, y mantienen una coordinación constante para garantizar el orden durante el evento.

El estadio Akron, sede del Mundial, se yergue en la ciudad de Guadalajara, México, el martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Marco Ugarte).

El Mundial representa oportunidades económicas y de proyección internacional para México, aunque especialistas advierten que el impacto fiscal será moderado y los beneficios económicos estarán concentrados en las ciudades sede.

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Además, México competirá con Estados Unidos por la captación del turismo y el gasto de los aficionados, lo que ha motivado campañas de promoción y fortalecimiento de la infraestructura urbana y deportiva.