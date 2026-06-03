México

Cómo ayudar a los niños a superar la pérdida de una mascota, según la psicología

La pérdida de una mascota constituye una de las experiencias de duelo más importantes para los niños, según expertos en psicología infantil

Guardar
Google icon
Un niño llora mientras abraza una foto de un perro golden retriever enmarcada, sentado en un sofá junto a un adulto que le pone una mano en el hombro.
Especialistas subrayan la importancia de validar y acompañar las emociones de los niños tras la muerte de una mascota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de una mascota representa una de las primeras experiencias de duelo para muchos niños.

Es por esta razón que psicólogos especializados de Healthy Children destacan que acompañar a los menores en este proceso es fundamental para validar sus emociones y enseñarles a afrontar el dolor.

PUBLICIDAD

Para ayudar a los pequeños a transitar este difícil camino expertos brindan algunas recomendaciones que puedes poner el práctica si un menor cercano a ti se encuentran en esta situación.

Niño llorando abraza una foto enmarcada de un Golden Retriever. Un adulto lo consuela con un brazo. Una vela encendida es visible en segundo plano.
La creación de rituales de despedida como memoriales, dibujos o ceremonias ayuda a canalizar el dolor de los niños por la pérdida de su mascota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ayudar a los niños a superar la pérdida de una mascota, según la psicología

Para ayudar a los niños a superar la pérdida de una mascota, la psicología recomienda varias estrategias basadas en la validación emocional, la comunicación honesta y la creación de rituales de despedida los cuales lo ayudarán a procesarlo de mejor manera y también a preparase para otro tipo de duelos:

PUBLICIDAD

Entre las recomendaciones de los expertos destacan las siguientes:

  • Validar las emociones: Es fundamental permitir que los niños expresen su tristeza, enojo o confusión sin juzgarlos o tratar de minimizar sus sentimientos. Decir frases como “entiendo que estés triste” o “es normal sentirse así cuando alguien que queremos se va” ayuda a que el niño se sienta acompañado y comprendido.
  • Comunicación clara y sincera: Explicar la muerte de la mascota con palabras simples y sinceras, adaptadas a la edad y madurez del niño. Evitar eufemismos como “se fue de viaje” o “se quedó dormido”, ya que pueden causar confusión. Si el niño tiene preguntas, responderlas de forma honesta y directa, y aceptar cuando no se tiene una respuesta.
  • Rituales de despedida: Crear un memorial, hacer un dibujo, plantar una flor o realizar una pequeña ceremonia en familia ayuda a los niños a expresar su dolor y a despedirse de la mascota. Estos rituales permiten canalizar las emociones y dar un sentido simbólico a la pérdida.
  • Compartir recuerdos y hablar de la mascota: Hablar abiertamente sobre la mascota y compartir recuerdos positivos ayuda a normalizar el duelo y a mantener viva la memoria del animal en un contexto de cariño y gratitud.
  • Dar ejemplo con las propias emociones: Mostrar tristeza o nostalgia frente a los niños enseña que es natural sentir y expresar dolor por una pérdida. Compartir experiencias personales sobre la muerte de otras mascotas puede ayudar a los niños a sentirse menos solos en su proceso.
  • No apresurarse a reemplazar la mascota: Los especialistas aconsejan esperar antes de traer un nuevo animal a casa, para permitir que el niño procese el duelo y no sienta que sus sentimientos son ignorados o reemplazados.
  • Utilizar recursos como cuentos o libros: Los cuentos y materiales didácticos sobre la muerte de mascotas pueden ayudar a los niños a comprender el proceso, identificarse con los personajes y expresar sus emociones de manera segura.
Una familia, compuesta por un niño, una mujer y un hombre, se arrodilla junto a una tumba pequeña con una cruz de madera y la foto de un gatito. El niño sostiene flores.
Una familia se reúne para despedir a su querido gatito en una conmovedora ceremonia al aire libre, con el niño colocando flores en la pequeña tumba adornada con su foto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En resumen, la clave es acompañar al niño con empatía, honestidad y respeto por sus tiempos y emociones, permitiéndole vivir el duelo de manera natural y saludable.

Temas Relacionados

infanciasalud mentalmascotapsicologíamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tres frutas que pueden acompañar tu proteína en polvo para ganar masa muscular

Estos alimentos son excelentes para darle más sabor a tu suplemento favorito

Tres frutas que pueden acompañar tu proteína en polvo para ganar masa muscular

Tren Ligero “El Ajolote” suspende servicio por caída de rama y rompe ruta a Xochimilco

La interrupción del tren entre Huipulco y Xomali el 2 de junio afectó a cientos de pasajeros en el sur de la Ciudad de México, forzando al Servicio de Transportes Eléctricos a habilitar un circuito provisional y usar RTP de apoyo, por segundo día consecutivo de problemas técnicos

Tren Ligero “El Ajolote” suspende servicio por caída de rama y rompe ruta a Xochimilco

Mauricio Moncayo de “Sandra y Julia” cuenta todo sobre la obra de teatro: máscaras, silencios y violencia familiar

El actor reveló a “Infobae México” los detalles de su participación en la puesta en escena

Mauricio Moncayo de “Sandra y Julia” cuenta todo sobre la obra de teatro: máscaras, silencios y violencia familiar

Animadoras drag queen se viralizan por cancelar un show en Monterrey con solo 10 minutos transcurridos

El video las hizo llegar a 100 mil seguidores en TikTok por un incómodo incidente

Animadoras drag queen se viralizan por cancelar un show en Monterrey con solo 10 minutos transcurridos

Temblor hoy 2 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 2 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ex fiscal de Chihuahua declara como testigo ante FGR por el caso de laboratorio y agentes de la CIA en Chihuahua

Ex fiscal de Chihuahua declara como testigo ante FGR por el caso de laboratorio y agentes de la CIA en Chihuahua

EEUU emite alerta de seguridad por enfrentamientos entre criminales y agentes de seguridad en Baja California Sur

Vinculan a proceso a conductor de camión que viajaba con casi una tonelada de metanfetamina oculta en jícamas

Dictan prisión preventiva a Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla señalado por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Despliegan operativo en Veracruz para rescatar a la periodista Roxana Guzmán, secuestrada por grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Moncayo de “Sandra y Julia” cuenta todo sobre la obra de teatro: máscaras, silencios y violencia familiar

Mauricio Moncayo de “Sandra y Julia” cuenta todo sobre la obra de teatro: máscaras, silencios y violencia familiar

Animadoras drag queen se viralizan por cancelar un show en Monterrey con solo 10 minutos transcurridos

Nodal confiesa quién fue la inesperada inspiración cuando se hizo su primer tatuaje en la cara: “Algo legendario”

Supercampeones: México y Japón lanzan colaboración de Captain Tsubasa por el Mundial 2026

Emiliano Aguilar se lanza contra hija de Carmen Salinas tras ser demandado por daño moral: “Dije puras verdades”

DEPORTES

José Ramón Fernández lanza provocador comentario sobre el caso de Julio Ibáñez en Sudáfrica

José Ramón Fernández lanza provocador comentario sobre el caso de Julio Ibáñez en Sudáfrica

Irán agradece a México la hospitalidad en Tijuana: “Han sido ejemplares”

A pocos días del Mundial 2026, se inundan túneles, calles y accesos cerca del Estadio Guadalaja

Julio César Chávez visitó a la Selección Mexicana previo al Mundial: ¡Le pone los guantes al Tri!

Selección de Sudáfrica entrenará a puerta abierta en el Estadio Hidalgo: así puedes asistir gratis