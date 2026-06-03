Especialistas subrayan la importancia de validar y acompañar las emociones de los niños tras la muerte de una mascota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de una mascota representa una de las primeras experiencias de duelo para muchos niños.

Es por esta razón que psicólogos especializados de Healthy Children destacan que acompañar a los menores en este proceso es fundamental para validar sus emociones y enseñarles a afrontar el dolor.

PUBLICIDAD

Para ayudar a los pequeños a transitar este difícil camino expertos brindan algunas recomendaciones que puedes poner el práctica si un menor cercano a ti se encuentran en esta situación.

La creación de rituales de despedida como memoriales, dibujos o ceremonias ayuda a canalizar el dolor de los niños por la pérdida de su mascota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ayudar a los niños a superar la pérdida de una mascota, según la psicología

Para ayudar a los niños a superar la pérdida de una mascota, la psicología recomienda varias estrategias basadas en la validación emocional, la comunicación honesta y la creación de rituales de despedida los cuales lo ayudarán a procesarlo de mejor manera y también a preparase para otro tipo de duelos:

PUBLICIDAD

Entre las recomendaciones de los expertos destacan las siguientes:

Validar las emociones: Es fundamental permitir que los niños expresen su tristeza, enojo o confusión sin juzgarlos o tratar de minimizar sus sentimientos. Decir frases como “entiendo que estés triste” o “es normal sentirse así cuando alguien que queremos se va” ayuda a que el niño se sienta acompañado y comprendido.

Comunicación clara y sincera: Explicar la muerte de la mascota con palabras simples y sinceras, adaptadas a la edad y madurez del niño. Evitar eufemismos como “se fue de viaje” o “se quedó dormido”, ya que pueden causar confusión. Si el niño tiene preguntas, responderlas de forma honesta y directa, y aceptar cuando no se tiene una respuesta.

Rituales de despedida: Crear un memorial, hacer un dibujo, plantar una flor o realizar una pequeña ceremonia en familia ayuda a los niños a expresar su dolor y a despedirse de la mascota. Estos rituales permiten canalizar las emociones y dar un sentido simbólico a la pérdida.

Compartir recuerdos y hablar de la mascota: Hablar abiertamente sobre la mascota y compartir recuerdos positivos ayuda a normalizar el duelo y a mantener viva la memoria del animal en un contexto de cariño y gratitud.

Dar ejemplo con las propias emociones: Mostrar tristeza o nostalgia frente a los niños enseña que es natural sentir y expresar dolor por una pérdida. Compartir experiencias personales sobre la muerte de otras mascotas puede ayudar a los niños a sentirse menos solos en su proceso.

No apresurarse a reemplazar la mascota: Los especialistas aconsejan esperar antes de traer un nuevo animal a casa, para permitir que el niño procese el duelo y no sienta que sus sentimientos son ignorados o reemplazados.

Utilizar recursos como cuentos o libros: Los cuentos y materiales didácticos sobre la muerte de mascotas pueden ayudar a los niños a comprender el proceso, identificarse con los personajes y expresar sus emociones de manera segura.

Una familia se reúne para despedir a su querido gatito en una conmovedora ceremonia al aire libre, con el niño colocando flores en la pequeña tumba adornada con su foto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En resumen, la clave es acompañar al niño con empatía, honestidad y respeto por sus tiempos y emociones, permitiéndole vivir el duelo de manera natural y saludable.

PUBLICIDAD