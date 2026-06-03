La pérdida de una mascota representa una de las primeras experiencias de duelo para muchos niños.
Es por esta razón que psicólogos especializados de Healthy Children destacan que acompañar a los menores en este proceso es fundamental para validar sus emociones y enseñarles a afrontar el dolor.
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Para ayudar a los pequeños a transitar este difícil camino expertos brindan algunas recomendaciones que puedes poner el práctica si un menor cercano a ti se encuentran en esta situación.
Cómo ayudar a los niños a superar la pérdida de una mascota, según la psicología
Para ayudar a los niños a superar la pérdida de una mascota, la psicología recomienda varias estrategias basadas en la validación emocional, la comunicación honesta y la creación de rituales de despedida los cuales lo ayudarán a procesarlo de mejor manera y también a preparase para otro tipo de duelos:
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Entre las recomendaciones de los expertos destacan las siguientes:
- Validar las emociones: Es fundamental permitir que los niños expresen su tristeza, enojo o confusión sin juzgarlos o tratar de minimizar sus sentimientos. Decir frases como “entiendo que estés triste” o “es normal sentirse así cuando alguien que queremos se va” ayuda a que el niño se sienta acompañado y comprendido.
- Comunicación clara y sincera: Explicar la muerte de la mascota con palabras simples y sinceras, adaptadas a la edad y madurez del niño. Evitar eufemismos como “se fue de viaje” o “se quedó dormido”, ya que pueden causar confusión. Si el niño tiene preguntas, responderlas de forma honesta y directa, y aceptar cuando no se tiene una respuesta.
- Rituales de despedida: Crear un memorial, hacer un dibujo, plantar una flor o realizar una pequeña ceremonia en familia ayuda a los niños a expresar su dolor y a despedirse de la mascota. Estos rituales permiten canalizar las emociones y dar un sentido simbólico a la pérdida.
- Compartir recuerdos y hablar de la mascota: Hablar abiertamente sobre la mascota y compartir recuerdos positivos ayuda a normalizar el duelo y a mantener viva la memoria del animal en un contexto de cariño y gratitud.
- Dar ejemplo con las propias emociones: Mostrar tristeza o nostalgia frente a los niños enseña que es natural sentir y expresar dolor por una pérdida. Compartir experiencias personales sobre la muerte de otras mascotas puede ayudar a los niños a sentirse menos solos en su proceso.
- No apresurarse a reemplazar la mascota: Los especialistas aconsejan esperar antes de traer un nuevo animal a casa, para permitir que el niño procese el duelo y no sienta que sus sentimientos son ignorados o reemplazados.
- Utilizar recursos como cuentos o libros: Los cuentos y materiales didácticos sobre la muerte de mascotas pueden ayudar a los niños a comprender el proceso, identificarse con los personajes y expresar sus emociones de manera segura.
En resumen, la clave es acompañar al niño con empatía, honestidad y respeto por sus tiempos y emociones, permitiéndole vivir el duelo de manera natural y saludable.
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