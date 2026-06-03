Nodal confiesa quién fue la inesperada inspiración cuando se hizo su primer tatuaje en la cara: “Algo legendario”

Christian Nodal revela que el primer tatuaje en la cara fue inspirado por su colaboración con Maná durante la grabación de 'Te lloré un río' (Facebook Christian Nodal)

Christian Nodal reveló que Maná inspiró el primer tatuaje que se hizo en la cara, una “X” que decidió marcarse cuando grabó con la banda una nueva versión de “Te lloré un río” en 2022, porque asumió esa colaboración como un logro que cambió su vida personal y profesional.

Ese episodio volvió a tomar fuerza mientras el cantante atraviesa un tratamiento láser para borrar los diseños faciales que llevó durante años. En la entrevista con el youtuber Javier Paniagua, Nodal dijo que el proceso todavía no termina y calculó: “Hasta en dos años voy a poder estar limpio de la cara”.

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El proceso de grabar con Maná generó nervios en Nodal, quien admiraba a la banda desde la infancia y la reconocía como inspiración familiar (@manaoficial/Instagram)

La colaboración con Maná ocurrió en mayo de 2022 y se lanzó a finales de ese mismo mes. El tema retomó “Te lloré un río”, canción original de la agrupación de 1992, y se grabó en dos versiones: una con mezcla de pop y banda, y otra con ritmo de banda y mariachi.

“Cuando grabé con Maná fue el primer tatuaje en la cara que me hice, una X”, contó Nodal. El intérprete explicó que no veía ese diseño como una marca cualquiera, sino como la señal de una meta cumplida.

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La colaboración entre Nodal y Maná en 2022 marcó un antes y un después personal y profesional para el cantante de regional mexicano (Fotos: Instagram/@manaoficial/@nodal)

“En mi cabeza era de ‘Acabo de hacer mi primera cosa legendaria’, sé que hice algo legendario para mí”, agregó. También dijo que la música de la banda lo acompañó desde niño porque sonaba en su casa y porque eran los ídolos de su familia y los suyos.

Nodal dice que grabar con Maná le provocó nervios pese a su trayectoria

Nodal aseguró que entrar al estudio con la agrupación encabezada por Fher Olvera le generó presión, aunque hoy sea una de las figuras del regional mexicano. “Estaba bien nervioso porque dije ‘No la vaya a cag... en la grabación’”, recordó entre risas.

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Después resumió la experiencia como algo irrepetible. “Todo fue una experiencia irrepetible, el conocerlos”.

El cantante también habló de la carrera de Maná y del tiempo que, a su juicio, la banda necesitó para construir su lugar en la música. “Ellos han tenido un proceso chingón porque les tocó darle como 30 años para ser lo que es Maná hoy en día. Por eso me da gusto ver que donde se paran hay mucho amor para ellos”.

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La nueva versión de 'Te lloré un río', grabada por Maná y Nodal, integra pop, banda y mariachi, enalteciendo los sonidos mexicanos y latinoamericanos (@mana, Instagram)

La nueva versión de “Te lloré un río” surgió en un momento posterior a la ruptura de Nodal con Belinda y representó para él una catarsis personal. Fher Olvera decidió unir la canción con el estilo regional de Nodal con la intención de juntar sonidos mexicanos y latinoamericanos en una sola pieza.

Los arreglos quedaron a cargo de Fher Olvera y Sergio Vallín. Ese mismo material señala que el videoclip oficial se grabó en locaciones naturales de Jalisco, dentro de una vieja hacienda, y desarrolló una historia de amor.

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