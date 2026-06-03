México

INE presenta el nuevo modelo de Credencial para Votar: así quedó el diseño con mayores medidas de seguridad

La nueva propuesta está orientada a prevenir delitos como la falsificación de documentos oficiales de la ciudadanía

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Una credencial para votar del INE de México se muestra en primer plano sobre un escritorio de madera, con un ordenador portátil y documentos borrosos al fondo.
La Credencial para Votar cambia de imagen, el INE presenta el nuevo documento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INE inició este 1 de junio de 2026 la producción del nuevo modelo de Credencial para Votar, que llega con un rediseño orientado a prevenir falsificaciones, ampliar la inclusión y mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad visual. Quienes acudan desde esa fecha a los Módulos de Atención Ciudadana recibirán ya la versión actualizada del documento.

El Instituto Nacional Electoral (INE) refrenda con este cambio su compromiso con la protección de datos personales y con el fortalecimiento de la credencial como instrumento para ejercer el voto y como identificación oficial de uso cotidiano.

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El nuevo diseño incorpora mayores medidas de seguridad

El nuevo modelo integra un elemento ópticamente variable rediseñado sobre la fotografía y los datos personales, microtextos, siglas del INE en el fondo, efectos de realce, impresión arcoíris y patrones debilitados. Estos componentes buscan dificultar la falsificación, alteración, duplicación o simulación del documento.

INE presenta nuevo formato de la Credencial para Votar. (Imagen: INE)
INE presenta nuevo formato de la Credencial para Votar. (Imagen: INE)

A nivel táctil, la credencial incluye elementos en relieve que permiten distinguirla al contacto. Además, los códigos bidimensionales tipo QR de alta seguridad fueron actualizados para optimizar su verificación mediante herramientas tecnológicas y reforzar la certeza sobre la autenticidad del documento.

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Incluye datos sobre identidad autopercibida

El rediseño incorpora el campo “Género” para que cada persona elija la opción que corresponda a su identidad autopercibida. La titular podrá decidir si en su credencial aparece el campo “Sexo” o “Género”, con las opciones “M” para Mujer, “H” para Hombre o “NB” para persona No Binaria.

El nuevo modelo también permite la autoidentificación indígena o afromexicana. Si la persona lo solicita, la palabra “Indígena” podrá imprimirse en la credencial con base en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas que emite el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

El INE aclara que este dato es únicamente informativo y no genera derechos político-electorales adicionales ni acredita acciones afirmativas en el registro de candidaturas.

INE presenta nuevo formato de la Credencial para Votar. (Imagen: INE)
INE presenta nuevo formato de la Credencial para Votar. (Imagen: INE)

Amplía el acceso para personas con discapacidad visual

Para personas con discapacidad visual, la credencial incorpora un corte o muesca en el borde que permite identificarla al tacto frente a otros documentos de igual forma y tamaño. La Aplicación Móvil para verificar la autenticidad del documento reproducirá en voz el nombre de la persona titular al escanear los códigos QR.

Con estas modificaciones, el INE posiciona la Credencial para Votar como un documento más robusto frente a riesgos de vulneración, bajo el principios de una mayor inclusión.

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