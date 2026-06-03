Tormenta eléctrica despierta al Popocatépetl: captan expulsión de material incandescente

La noche del martes 2 de junio el volcán Popocatépetl registró actividad intensa, ya que arrojó materia incandescente fuera de su cráter, pero lo que sorprendió fue que esta suceso ocurrió en medio de una tormenta eléctrica.
De acuerdo con el monitoreo del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) Don Goyo despertó en el momento exacto cuando una fuerte tormenta eléctrica se registró en los límites de los estados de Puebla, Estado de México y Morelos.
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