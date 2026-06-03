México

Tormenta eléctrica despierta al Popocatépetl: captan expulsión de material incandescente

El Cenapred compartió las impactantes imágenes del momento en el que ocurrió este fenómeno meteorológico

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Captan el momento en el que el volcán Popocatépetl hizo erupción en medio de una tormenta (X/ @pciviledomex)
Captan el momento en el que el volcán Popocatépetl hizo erupción en medio de una tormenta (X/ @pciviledomex)

La noche del martes 2 de junio el volcán Popocatépetl registró actividad intensa, ya que arrojó materia incandescente fuera de su cráter, pero lo que sorprendió fue que esta suceso ocurrió en medio de una tormenta eléctrica.

De acuerdo con el monitoreo del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) Don Goyo despertó en el momento exacto cuando una fuerte tormenta eléctrica se registró en los límites de los estados de Puebla, Estado de México y Morelos.

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Captaron el momento en el que el Popocatépetl hizo erupción en medio de una tormenta eléctrica (X/ @pciviledomex)
Captaron el momento en el que el Popocatépetl hizo erupción en medio de una tormenta eléctrica (X/ @pciviledomex)

**INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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