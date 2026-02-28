México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: lanzan este importante aviso a todas las beneficiarias antes del pago de marzo

Adultas mayores de 60 a 64 años de edad reciben un total de 3 mil 100 pesos bimestrales en sus tarjetas del Banco del Bienestar

Guardar
La Pensión Mujeres Bienestar es
La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México para adultas mayores de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social implementado por el Gobierno de México que busca brindar un respaldo económico a mujeres adultas que viven en el país.

Este esquema está dirigido a mujeres de 60 a 64 años, garantizando que el apoyo alcance a todas las personas en ese rango etario.

En el ciclo anterior, las beneficiarias obtuvieron 3 mil pesos cada dos meses, a través de transferencias efectuadas por el Banco del Bienestar. Para 2026, el monto se incrementó a 3 mil 100 pesos.

Al inicio, el programa solo consideraba a mujeres de 63 y 64 años. Más tarde, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum República amplió el acceso para incluir a las mujeres desde los 60 años.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el periodo de registro para este programa social y así incorporar nuevos beneficiarios. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

La Secretaría del Bienestar se encarga de coordinar la operación del programa, gestionando el registro de beneficiarias, la distribución de los apoyos y la administración de los trámites necesarios.

Este es el importante aviso para todas las beneficiarias antes de cobrar el depósito de marzo de 2026 de la Pensión Bienestar

La institución Banco del Bienestar sugirió a los usuarios recientes modificar el NIP de su tarjeta para mayor protección y elegir una clave sencilla de recordar.

Para actualizar el NIP, es necesario seguir estos pasos:

  • En el menú principal, seleccionar la opción para Cambiar NIP.
  • El sistema pedirá un nuevo NIP; escríbelo y pulsa continuar.
  • Para confirmar, deberás ingresar de nuevo el nuevo NIP.
Para nuevas beneficiarias es importante
Para nuevas beneficiarias es importante cambiar el NIP y las que ya tenían este programa social recordarlo. Foto: Secretaría del Bienestar.

El Banco del Bienestar enfatizó la relevancia de no divulgar el NIP a nadie.

A quienes ya poseen la tarjeta del Banco del Bienestar, se les sugiere, antes de retirar el pago de este mes de marzo, recordar el NIP y tener presente que, tras varios intentos fallidos, la tarjeta se podría bloquear.

¿Cuándo es el próximo periodo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con los plazos establecidos por la Secretaría del Bienestar, el siguiente depósito de la Pensión Mujeres Bienestar ocurrirá en marzo.

Esto corresponde a los periodos definidos por la Secretaría del Bienestar, que realiza los pagos cada dos meses. Por ello, la próxima entrega para todas las beneficiarias será durante marzo de 2026.

Los depósitos de la Pensión Mujeres Bienestar se harán de manera escalonada, en función de la letra inicial del apellido paterno de cada persona registrada en la tarjeta correspondiente del Banco del Bienestar.

El próximo periodo de pagos
El próximo periodo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar será en el mes de marzo. Foto: Archivo/Infobae México.

Hasta este sábado 28 de febrero, no se han comunicado las fechas exactas en que las mujeres adultas de 60 a 64 años y más recibirán los depósitos.

Se sugiere consultar los avisos oficiales de la Secretaría del Bienestar y sus canales digitales para conocer la fecha concreta de inicio de los pagos.

Estos depósitos se realizan conforme al calendario publicado por la dependencia federal del Gobierno de México, donde se especifican los días y letras.

El pago programado para marzo será el segundo del año 2026, correspondiente al bimestre de marzo y abril.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres BienestarPensión Mujeres Bienestar 2026Pensión del BienestarPensión del Bienestar 2026Pensión Bienestar 2026PensiónProgramas SocialesPersonas Adultas Mayoresmexico-noticias

Más Noticias

Carroza fúnebre llegó al Centro Federal Pericial Forense, esta semana familiares buscan recuperar cuerpo de El Mencho

Dos vehículos de servicios funerarios ingresaron al Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República (FGR)

Carroza fúnebre llegó al Centro

‘La Venenito’ transiciona y ahora es Melanie González tras cumplir 18 años: “Desafía tus límites”

El icónico momento en la fiesta marcó un giro personal inesperado y multiplicó los mensajes de apoyo

‘La Venenito’ transiciona y ahora

Shakira en el Zócalo: Canaco CDMX estima derrama económica de casi 404 millones

Este evento es financiado por la iniciativa privada como parte de las celebraciones de su centenario, no representará un gasto para el erario

Shakira en el Zócalo: Canaco

Fiscalía CDMX alerta por correos y SMS falsos: así opera el ransomware

Advierte sobre el aumento de mensajes fraudulentos que suplantan a bancos e instituciones

Fiscalía CDMX alerta por correos

México suma su segunda medalla: Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya ganan plata en el Mundial de Clavados de Montreal 2026

Este resultado se suma a la plata obtenida por México en la prueba por equipos mixtos, donde Olvera también fue protagonista junto a Aranza Vázquez, Randal Willars y Gabriela Agúndez

México suma su segunda medalla:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Carroza fúnebre llegó al Centro

Carroza fúnebre llegó al Centro Federal Pericial Forense, esta semana familiares buscan recuperar cuerpo de El Mencho

¿Tenía El Mencho su propio hospital en Jalisco? Chocan versiones sobre centro médico en Jalisco

Así fue la caravana por la paz en Aguililla, tierra natal de “El Mencho”, en la que participaron decenas de ciudadanos

Autoridades de Jalisco aseguran desconocer presunta “narconómina” del CJNG

Tribunal federal niega amparo a “El Mayito Gordo”, su condena en México no será ajustada

ENTRETENIMIENTO

Feria Nacional de la Enchilada

Feria Nacional de la Enchilada 2026: fechas, artistas, sede y todo para ir

Alexis Núñez responde a audios atribuidos a Imelda Tuñón donde lo señalan y sugiere: “Ella tiene una adicción”

Nietos de Carmen Salinas exigen disculpa pública a Saskia Niño de Rivera por polémica en pódcast: “Mi abuela ya no está”

‘Incompatibles’: Nodal deja a todos pensando tras filtrar su nueva canción en Instagram

Saskia Niño de Rivera aclara polémica tras mención de Carmen Salinas en su pódcast: “No es para alimentar el morbo”

DEPORTES

México suma su segunda medalla:

México suma su segunda medalla: Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya ganan plata en el Mundial de Clavados de Montreal 2026

Milito estuvo a un paso de dirigir a Toluca, revela directivo escarlata

Chicharito genera reacciones en redes tras dar a entender que no se sintió querido en Chivas

Uriel Antuna no pierde la fe rumbo al Mundial 2026: “Hasta que no den la lista, no pierdo las esperanzas”

Este es el exjugador de la NFL de origen mexicano acusado por consumo de sustancias