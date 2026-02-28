Pensión Mujeres Bienestar 2026: lanzan este importante aviso a todas las beneficiarias antes del pago de marzo

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México para adultas mayores de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social implementado por el Gobierno de México que busca brindar un respaldo económico a mujeres adultas que viven en el país.

Este esquema está dirigido a mujeres de 60 a 64 años, garantizando que el apoyo alcance a todas las personas en ese rango etario.

En el ciclo anterior, las beneficiarias obtuvieron 3 mil pesos cada dos meses, a través de transferencias efectuadas por el Banco del Bienestar. Para 2026, el monto se incrementó a 3 mil 100 pesos.

Al inicio, el programa solo consideraba a mujeres de 63 y 64 años. Más tarde, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum República amplió el acceso para incluir a las mujeres desde los 60 años.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el periodo de registro para este programa social y así incorporar nuevos beneficiarios. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

La Secretaría del Bienestar se encarga de coordinar la operación del programa, gestionando el registro de beneficiarias, la distribución de los apoyos y la administración de los trámites necesarios.

Este es el importante aviso para todas las beneficiarias antes de cobrar el depósito de marzo de 2026 de la Pensión Bienestar

La institución Banco del Bienestar sugirió a los usuarios recientes modificar el NIP de su tarjeta para mayor protección y elegir una clave sencilla de recordar.

Para actualizar el NIP, es necesario seguir estos pasos:

En el menú principal, seleccionar la opción para Cambiar NIP.

El sistema pedirá un nuevo NIP; escríbelo y pulsa continuar.

Para confirmar, deberás ingresar de nuevo el nuevo NIP.

Para nuevas beneficiarias es importante cambiar el NIP y las que ya tenían este programa social recordarlo. Foto: Secretaría del Bienestar.

El Banco del Bienestar enfatizó la relevancia de no divulgar el NIP a nadie.

A quienes ya poseen la tarjeta del Banco del Bienestar, se les sugiere, antes de retirar el pago de este mes de marzo, recordar el NIP y tener presente que, tras varios intentos fallidos, la tarjeta se podría bloquear.

¿Cuándo es el próximo periodo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con los plazos establecidos por la Secretaría del Bienestar, el siguiente depósito de la Pensión Mujeres Bienestar ocurrirá en marzo.

Esto corresponde a los periodos definidos por la Secretaría del Bienestar, que realiza los pagos cada dos meses. Por ello, la próxima entrega para todas las beneficiarias será durante marzo de 2026.

Los depósitos de la Pensión Mujeres Bienestar se harán de manera escalonada, en función de la letra inicial del apellido paterno de cada persona registrada en la tarjeta correspondiente del Banco del Bienestar.

El próximo periodo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar será en el mes de marzo. Foto: Archivo/Infobae México.

Hasta este sábado 28 de febrero, no se han comunicado las fechas exactas en que las mujeres adultas de 60 a 64 años y más recibirán los depósitos.

Se sugiere consultar los avisos oficiales de la Secretaría del Bienestar y sus canales digitales para conocer la fecha concreta de inicio de los pagos.

Estos depósitos se realizan conforme al calendario publicado por la dependencia federal del Gobierno de México, donde se especifican los días y letras.

El pago programado para marzo será el segundo del año 2026, correspondiente al bimestre de marzo y abril.