Una mano rocía vinagre blanco alrededor de la base de un inodoro en un baño moderno, destacando el uso de soluciones ecológicas para la limpieza doméstica y el mantenimiento de la higiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias buscan alternativas al cloro para la limpieza del baño debido a los riesgos a la salud que implica su uso frecuente.

Y aunque existen quienes sienten que sin el uso de cloro no hay una limpieza profunda, información de la Universidad Nacional Autónoma de México y de MedlinePlus señalan que sí existen alternativas en la limpieza que permiten mantener un baño libre de gérmenes sin generar vapores tóxicos ni dañar la piel.

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Es por eso que aquí te contamos cuales son algunos productos que pueden brindar beneficios similares al cloro sin los riesgos a la salud.

Unas manos enguantadas de amarillo limpian meticulosamente un inodoro blanco usando un cepillo y una esponja, garantizando una higiene óptima en el baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se puede dejar un baño libre de bacterias sin el uso de cloro?, esto dicen los especialistas

Como mencionamos antes, de acuerdo con diversas guías de limpieza de la UNAM y otras instancias sanitarias, sí se puede dejar un baño libre de bacterias sin el uso de cloro.

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Y aunque los especialistas aclaran que ningún método casero elimina el 100% de los microorganismos, sí logran una desinfección eficaz si se realizan de forma correcta y constante algo que suele ser suficiente para hogares familiares.

De acuerdo con expertos, las desinfecciones con cloro se recomiendan principalmente para zonas hospitalarias, de afluencia masiva u otras áreas que requieran esterilización total.

Para usos caseros, y prevenir los daños por exposición al cloro, los expertos recomiendan productos naturales como el vinagre blanco, el bicarbonato de sodio, el jugo de limón, la sal o el agua oxigenada debido a que estos ingredientes tienen propiedades antibacterianas y desodorizantes comprobadas, tales como las siguientes:

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Vinagre blanco: Es un desinfectante natural que elimina sarro, moho y bacterias en inodoros, lavabos y azulejos. Se puede mezclar con agua y aplicar con atomizador.

Bicarbonato de sodio: Sirve para limpiar y desodorizar. Al combinarse con vinagre, genera una reacción que ayuda a desprender suciedad y eliminar bacterias.

Jugo de limón: Su acidez ayuda a desinfectar y aromatizar superficies.

Sal: Absorbe humedad y contribuye a eliminar bacterias, sobre todo si se deja actuar durante la noche en el inodoro.

Agua oxigenada: Es antibacteriano y antiséptico. Puede mezclarse con agua tibia y aplicarse sobre lavabo, ducha e inodoro.

Los especialistas aconsejan limpiar diariamente las superficies y ventilar bien el baño para evitar la proliferación de humedad, moho y bacterias. Es importante usar trapos de microfibra lavables y mantener una rutina semanal de limpieza profunda.

El uso del cloro lo recomiendan para limpiezas profundas ocasionales más que de manera regular.

El vinagre blanco, el bicarbonato, el limón, la sal y el peróxido sirven para mantener superficies higiénicas con una rutina constante, buena ventilación y menos exposición a sustancias corrosivas en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los daños a la salud de usar cloro para la limpieza del baño

El uso de cloro para la limpieza del baño puede provocar varios daños a la salud, sobre todo si se utiliza en exceso, en espacios poco ventilados o si se mezcla con otros productos químicos.

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Los principales riesgos señalados por especialistas y organismos de salud incluyen:

Irritación respiratoria: La inhalación de vapores de cloro causa irritación en nariz, garganta y pulmones, dificultad para respirar, tos y, en casos graves, edema pulmonar. Personas con asma, alergias o problemas respiratorios son más sensibles a estos efectos.

Irritación ocular y de mucosas: El contacto con los vapores o el cloro líquido puede provocar ardor, enrojecimiento y quemaduras en ojos, boca y piel.

Quemaduras y lesiones en la piel: El cloro es corrosivo y puede causar quemaduras, irritación o necrosis en la piel al contacto directo, especialmente si no se diluye adecuadamente.

Intoxicación aguda: Si se ingiere o se respiran altas concentraciones, puede haber dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, baja presión arterial, confusión, alteraciones del ritmo cardíaco y, en casos extremos, daño en órganos o muerte.

Riesgo por mezclas químicas: Al mezclar cloro con vinagre, ácidos, amoniaco, alcohol, agua oxigenada o productos de limpieza, se liberan gases tóxicos (como cloramina o cloroformo), que pueden causar intoxicaciones graves e incluso ser mortales.

Daños a largo plazo: El uso continuo y la exposición prolongada al cloro y sus derivados pueden provocar daño hepático, problemas respiratorios crónicos y, en algunos casos, riesgo de cáncer por la formación de subproductos como cloroformo y cloraminas.