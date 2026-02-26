Pensión Mujeres Bienestar 2026: cuándo es el siguiente periodo de pagos para todos los beneficiarios ya inscritos

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social creado por el Gobierno de México con el objetivo de otorgar un apoyo económico a mujeres adultas que residen en el país.

Este programa está enfocado en mujeres de entre 60 y 64 años, asegurando que el beneficio llegue a todas quienes se encuentran en ese grupo de edad.

Durante el ciclo pasado, las participantes recibieron 3 mil pesos cada bimestre, mediante transferencias que realizó el Banco del Bienestar. Para el año 2026, la cantidad asignada aumentó a 3 mil 100 pesos.

En un principio, el programa social solo contemplaba a mujeres de 63 y 64 años. Sin embargo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum decidió ampliar la cobertura e incluir a partir de los 60 años.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el periodo de registro para este programa social y así incorporar nuevos beneficiarios. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

La Secretaría del Bienestar es responsable de coordinar el programa, encargándose tanto del registro de beneficiarias como de la entrega de apoyos y la gestión de trámites correspondientes.

¿Cuándo será el próximo pago de la Pensión Mujeres Bienestar 2026?

Según los plazos anunciados por la Secretaría del Bienestar, el próximo pago de la Pensión Mujeres Bienestar se realizará el mes de marzo.

Esto responde a los periodos marcados por la Secretaría del Bienestar, que efectúa los depósitos cada dos meses. Así, la siguiente dispersión para todas las mujeres inscritas será en marzo de 2026.

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar se distribuirán de forma escalonada según la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiaria registrada en su respectiva tarjeta del Banco del Bienestar.

Hasta ahora no se han informado las fechas precisas en que las adultas mayores de 60 a 64 años y más recibirán los depósitos.

El próximo periodo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar se realizará en el mes de marzo de 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

Se recomienda seguir los comunicados oficiales de la Secretaría del Bienestar y sus plataformas digitales para conocer la fecha exacta de inicio de los pagos.

Estos depósitos se efectúan según el calendario difundido por la dependencia federal del Gobierno de México, donde se detallan los días y letras.

El pago correspondiente al mes de marzo próximo será el segundo del año 2026, que cubre el bimestre de marzo y abril.

Secretaría del Bienestar desmiente supuesto calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026

La Secretaría del Bienestar negó que se haya difundido el calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 para el mes de marzo.

Esto debido a que en redes sociales apareció una imagen que informaba sobre las fechas de depósito según la inicial del apellido paterno de las beneficiarias.

Frente a esto, la Secretaría del Bienestar especificó que todavía no se han definido los días precisos en los que comenzarán los pagos para las adultas mayores de 60 a 64 años registrados en este programa social.

También reiteró que el próximo ciclo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar está programado para marzo de 2026.

Hasta el momento no se ha difundido el pago de la Pensión Mujeres Bienestar del mes de marzo, confirmó la Secretaría del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

Por ello, la Secretaría del Bienestar reiteró el llamado a las adultas mayores de 60 a 64 años de la Pensión Mujeres Bienestar a mantenerse informados a través de los canales oficiales de esta dependencia federal.

Indicó que regularmente, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, da a conocer las fechas de pago de este programa social a inicios de cada mes non, en la conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.