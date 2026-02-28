México

Así luce el Zócalo de CDMX a un día del concierto gratuito de Shakira

El montaje del escenario que pisará alrededor de dos horas la cantante colombiana este domingo 1 de marzo ya se encuentra preparado

La estrella colombiana se presentará
La estrella colombiana se presentará por segunda ocasión en el Zócalo de la Ciudad de México casi 20 años después. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Este domingo 1 de marzo se llevará a cabo el concierto gratuito y masivo del Zócalo de la Ciudad de México de Shakira.

Desde el pasado viernes 20 de febrero, el Gobierno de la Ciudad de México, así como Clara Brugada, jefa de Gobierno, y la misma cantante colombiana anunciaron este evento musical en la Plaza de la Constitución.

A un día de que se realice el esperado concierto de la intérprete de ‘Pies descalzos’, ‘Día de enero’ y ‘Las de la intuición’, se han compartido algunas imágenes de cómo luce el Zócalo capitalino.

Los preparativos como instalación y montaje del escenario se pueden observar hasta este sábado 28 de febrero. De igual manera, el Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado diferentes medidas para garantizar la seguridad del evento, como un operativo, así como la instalación de pantallas en distintos puntos para que todos los asistentes puedan disfrutar del concierto.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que las actividades de marzo en el marco del 8 de Marzo, Día de la Mujer, arrancarán el 1 de marzo, con el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino. Video: X/@ClaraBrugadaM.

¿Cómo se ve el Zócalo de la CDMX a un día del concierto de Shakira?

El escenario que pisará Shakira por alrededor de dos horas ya está instalado. Diferentes camiones que transportan mobiliario se pueden observar en la Plaza de la Constitución este sábado 28 de febrero, a un día de que se realice el concierto de Shakira.

Así se ve el Zócalo de la CDMX a un día del concierto de Shakira. Foto: YouTube/webcamsdemexico.
Así se ve el Zócalo de la CDMX a un día del concierto de Shakira. Foto: YouTube/webcamsdemexico.
Así se ve el Zócalo de la CDMX a un día del concierto de Shakira. Foto: YouTube/webcamsdemexico.

Detalles de los preparativos del concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX

Clara Brugada mencionó el pasado jueves 26 de febrero en un video publicado en sus redes sociales oficiales que el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México será el arranque de actividades de marzo en el marco del 8M.

En tanto, también destacó que se está preparando un operativo especial para garantizar la seguridad de los asistentes.

Detalló que las pantallas, para aquellos que no puedan llegar al Zócalo capitalino, serán instaladas en las calles y avenidas 20 de noviembre, Pino Suárez, 5 de mayo y en la Alameda Central.

Metro CDMX tendrá horario especial
Metro CDMX tendrá horario especial por concierto de Shakira en el Zócalo capitalino. Foto: X/@MetroCDMX.

La morenista también destacó que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México tendrá un horario especial de ampliación.

Dijo que las Líneas 1, 2 y 9 de este medio de transporte público operarán hasta la 1:00 am para que las personas puedan volver a sus casas y/o destinos con tranquilidad al finalizar el concierto en el Zócalo de la Ciudad de México.

De igual manera, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió un aviso especial con recomendaciones a los que asistirán al concierto de la cantante colombiana.

Recalcó que el ambiente será caluroso y despejado, sin posibilidad de lluvias y vientos con rachas esperadas de hasta 40 km/h.

  • Usa bloqueador solar.
  • Bebe abundantes líquidos.
  • Evita comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.
  • Viste ropa ligera de colores claros; utiliza gafas de sol, sombrero y/o gorra.
  • Presta atención a las personas de tu entorno, especialmente a los bebés, infantes y adultos mayores.
  • Respeta las indicaciones de las autoridades, mantente cerca de tus acompañantes y porta identificación con datos de contacto.

