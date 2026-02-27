Especialista señala que la CDMX tiene condiciones que la protegen del CJNG, pero no la hacen inmune a un ataque

El CJNG ha dado diversas señales de su presencia en la capital. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Ciudad de México enfrentó recientemente episodios que pusieron a prueba sus protocolos de seguridad, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En medio de amenazas dirigidas contra el Poder Judicial, el auto calcinado en el sur y versiones sobre la presencia de células de este grupo delictivo en la capital, el doctor Víctor Sánchez, especialista en seguridad, ofreció su análisis en entrevista con Infobae México.

Durante la conversación, el especialista sostuvo que la capital cuenta con condiciones que dificultan la operación de grandes actos de violencia por parte del CJNG, aunque advierte que estos factores no garantizan inmunidad frente a posibles ataques.

Seguridad, tecnología y complejidad urbana

La CDMX cuenta con un cerco de vigilancia que abarca las 16 alcaldías. (Gob-CDMX)

El doctor Sánchez explicó durante la entrevista que la estructura urbana y el despliegue de seguridad convierten a la capital en un entorno complejo para la ejecución de bloqueos o atentados masivos, como los vistos el 22 de febrero en estados como Jalisco o Michoacán.

Según el análisis del doctor, la CDMX es el lugar más complicado para huir en caso de atentar, debido a que la metrópolis cuenta con las siguientes características:

La ciudad con más policías del país

La entidad con más cámaras de vigilancia

El sitio con más tráfico

El territorio con las rutas de escape más complicadas

Estas condiciones serían algunos de los grandes limitantes contra los bloqueos y actos violentos de gran escala. Aunque durante el recuento, el doctor recordó que ya han sucedido, señalando el realizado por el Cártel de Tláhuac el 20 de julio de 2017.

Víctor Sánchez advirtió que estas condiciones no quieren decir que es inmune o que no pueda haber ataques que pongan en riesgo a la población, debido a que la organización jalisciense tiene presencia en las 16 alcaldías.

Además, un reporte realizado por el mismo doctor, publicado en el medio Animal Político, revela que el CJNG se encuentra efectuando operaciones en 77 municipios del Edomex, lo que supondría una especie de cerco delincuencial contra la capital.

Asimismo, Sánchez recordó que en la ciudad predominan los ataques dirigidos contra un solo objetivo, como el atentado contra Omar García Harfuch el 26 de junio de 2020, el cual se le atribuye al mismo CJNG, demostrando la capacidad que tienen. En esos hechos, los agresores buscaron abandonar la capital rápidamente, conscientes de la capacidad de las autoridades para rastrear movimientos mediante el sistema de videovigilancia y la presencia policial.

Contraste con la versión oficial

ARCHIVO - Las siglas "CJNG" del Cártel Jalisco Nueva Generación cubren la fachada de una casa abandonada en El Limoncito, Michoacán, México, el 30 de octubre de 2021. (imagen ilustrativa) (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

La Torre Prisma, sede del Poder Judicial de la Federación ubicada en la colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, fue evacuada el pasado 25 de febrero tras una amenaza de bomba.

La alerta se activó luego de que una llamada al 911, realizada por una persona que aseguró ser integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), advirtió sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo en el edificio. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y equipos de emergencia acudieron al lugar para inspeccionar las instalaciones. Tras descartar cualquier riesgo, el personal pudo reingresar al inmueble.

Horas después del incidente, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que el CJNG no opera en la Ciudad de México y que no existen indicios de la presencia de esta organización en las alcaldías de la capital ni en municipios vecinos.

Sin embargo, en mayo de 2025, Infobae México reportó la detención de cuatro presuntos miembros del CJNG detenidos tras cateos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Coyoacán e Iztapalapa.

En tanto, el centro de pensamiento especializado en temas de seguridad, Insight Crime, ha documentado la presencia del CJNG en la CDMX, señalando que se encontraría en alianza con La Anti Unión de Tepito.