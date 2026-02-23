México

El día que el CJNG atacó Omar García Harfuch, entonces jefe de la policía capitalina

En 2020, un comando armado emboscó al entonces titular de la SSC-CDMX en Paseo de la Reforma, en la CDMX




La mañana del 26 de junio de 2020, la violencia del crimen organizado irrumpió en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. A las 6:38 horas, un comando armado emboscó el convoy en el que viajaba Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la capital.

El atentado ocurrió en Lomas de Chapultepec, en el cruce de Paseo de la Reforma y Monte Blanco. De acuerdo con la información oficial y los reportes difundidos en ese momento, entre 25 y 28 sicarios participaron en el ataque, el cual fue atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Una emboscada con armas de alto poder

Los agresores utilizaron rifles Barret calibre .50, armas largas de grueso calibre y granadas de fragmentación. Para cerrar el paso al convoy oficial emplearon al menos dos camionetas, una de ellas con logotipos de una empresa privada, según quedó documentado en imágenes de cámaras de videovigilancia.

La balacera se prolongó durante más de 20 minutos. El vehículo blindado en el que viajaba García Harfuch recibió múltiples impactos de bala. El funcionario resultó herido con tres disparos, pero el blindaje fue determinante para salvarle la vida.

El saldo fue de tres personas fallecidas: dos escoltas del secretario y una mujer civil que transitaba por la zona en ese momento. Otras personas resultaron lesionadas. La escena, captada por cámaras del C5, mostró la magnitud del poder de fuego desplegado en plena capital del país


El secretario de Seguridad Pública, Omar Hamid García Harfuch, aparece junto a la imagen de "El Mencho", exlíder del CJNG, simbolizando los retos en seguridad. (Facebook)

Detenciones y señalamiento al CJNG

En las horas posteriores al atentado se informó la detención de 12 presuntos implicados. Días después, la cifra aumentó a 19 personas ingresadas a distintos reclusorios. Entre los detenidos se encontraba José Armando “El Vaca”, identificado por autoridades como jefe de sicarios del CJNG en Tonalá, Jalisco, y señalado como presunto autor intelectual del atentado.

Las investigaciones señalaron que los agresores fueron reclutados en distintas entidades del país, e incluso se reportó la participación de un ciudadano colombiano. De acuerdo con las indagatorias, habrían recibido pagos por integrarse a las células enviadas para ejecutar el ataque.

Desde el hospital, García Harfuch responsabilizó directamente al CJNG y sostuvo que el atentado era resultado de las acciones emprendidas contra el crimen organizado en la Ciudad de México.

Reacciones y reforzamiento de seguridad

Tras el atentado, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno capitalina Claudia Sheinbaum condenaron los hechos y reiteraron que no habría negociación con grupos criminales.

Autoridades federales y locales informaron que existían alertas previas sobre un posible ataque y, tras lo ocurrido, se reforzaron los esquemas de seguridad para funcionarios de alto nivel.

El atentado contra García Harfuch es considerado uno de los desafíos más directos del CJNG al Estado mexicano en la capital del país. La operación mostró la capacidad logística y el poder de fuego del grupo criminal en el corazón político y financiero de México, en un episodio que marcó un antes y un después en la percepción de la seguridad en la Ciudad de México.

