México

Incendian automóvil en la México- Cuernavaca en Tlalpan: no se reportan heridos

Autoridades de la CDMX acudieron a atender la emergencia y se encuentran en la zona para sofocar el fuego

Reportan el incendio de un vehículo en la México - Cuernavaca en Tlalpan CDMX (X/ @TlalpanVecinos)

Alrededor de las 17:30 horas de este domingo 22 de febrero se registró el incendio de un vehículo en la autopista México - Cuernavaca, en los límites de la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México. Este incidente generó la movilización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Por medio de una tarjeta informativa, las autoridades explicaron que se descarta lesionados por el siniestro, hasta el momento no han aclarado si la situación tiene alguna relación con los hechos violentos por la muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"La SSC informa: Personal de la SSC tomó conocimiento del incendio de un vehículo sobre la carretera México - Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, en donde no se reportan personas lesionadas y los Bomberos de la Ciudad de México laboraron para apagarlo", precisaron.

Vecinos de la alcaldía Tlalpan en la CDMX reportaron la presencia de un auto quemado en la México - Cuernavaca, es el primer incidente registrado este 22 de febrero tras la muerte de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (X/ @TlalpanVecinos)

No se reportan heridos tras incendio de un auto en Tlalpan

Por otra parte, informaron que el auto siniestrado está vinculado a un hecho violento registrado el 21 de febrero donde hubo detonaciones de armas de fuego.

“De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo fue utilizado el día de ayer en una agresión con disparos de arma de fuego, al que ya se le daba seguimiento, por lo que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables de incendiarlo”.

