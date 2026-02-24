El CJNG no opera en la CDMX, asegura Pablo Vázquez Camacho

Clara Brugada y Vázquez Camacho participaron en la conferencia de prensa (X/@PabloVazC)

Durante una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, el titular de la policía capitalina aseguró que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no opera en la capital del país.

Ante la pregunta expresa sobre la presencia del grupo antes liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, el funcionario destacó que no hay control en la capital de ningún grupo delictivo.

“La ciudad no tiene ningún territorio que esté controlado o lo que se pudiera llamar controlado por ningún grupo delictivo, ya sea local o con operaciones de escala nacional", comentó Vázquez Camacho en la conferencia del 24 de febrero.

Durante la sesión de preguntas incluso hubo cuestionamientos sobre las alcaldías en las que presuntamente tiene presencia el CJNG. Ante los cuestionamientos, el jefe de la Policía aseguró que no hay estructuras delictivas que hayan generado control o una presencia permanente en la capital.

Detenciones no implican consolidación en CDMX

Expuso que si bien ha sido detectados operadores de grupos criminales, esto se debe a la dinámica de la capital, pues es una entidad que representa una posibilidad para esconderse o pasar desapercibido debido al tamaño y densidad poblacional de la CDMX.

“Ha habido ocasiones en las que se ha detectado la presencia, utilizando la ciudad como una especie de centro, para concluir o concretar transacciones que tienen que ver con operaciones fuera de la ciudad o de otras partes”, agregó Vázquez Camacho.

Aseguró que algunos análisis sobre los grupos delictivos en CDMX retoman datos acerca de los detenidos en diferentes zonas, pero puntualizó que los arrestos no implican que haya un arraigo u operaciones consolidadas.

El funcionario mencionó un caso ocurrido en la alcaldía Coyoacán que inició en 2024 y concluyó el año pasado e implica operadores del grupo delictivo.

Registros periodísticos identificaron en diciembre de 2024 la detención de cinco presuntos miembros del CJNG en dicha alcaldía. Meses después, a mediados de mayo de 2025, la SSC informó sobre el arresto de cuatro personas, entre ellas un presunto líder de célula.

En su momento, el reporte oficial indicó que los sujetos asegurados “señalan pertenecer a un grupo criminal con base de operación en el estado de Jalisco“.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...