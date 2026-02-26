Revelan la “narconómina” millonaria de ‘El Mencho’, presuntos sobornos apuntan a GN y militares

Luego del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNC), el acceso a la cabaña ubicada en Tapalpa, Jalisco, donde se refugiaba “El Mencho” permitió conocer gran parte de la manera en la que se organizaba este cártel que incluso llegó a tener presencia internacional. (Infobae México)

Ingresos y pagos mensuales millonarios, nuevos nombres de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNC), cantidad de kilos de droga que se manejan al mes y evidencia de la organización interna de uno de los cárteles más poderosos del país, son algunos de los datos más relevantes encontrados en las “narconóminas” de ‘El Mencho’.

Hallazgos tras la muerte de El Mencho

Luego del abatimiento del líder del CJNG, el acceso a la cabaña ubicada en Tapalpa, Jalisco, donde se refugiaba Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, permitió conocer gran parte de la manera en la que se organizaba este cártel que incluso llegó a tener presencia internacional.

De acuerdo a información del periodista Antonio Nieto, publicada en su cuenta de X, estos registros demostrarían el alcance y poder económico con el que cuenta el CJNG.

En uno de los registros encontrados que más destacan, se leen los “Gastos de Tapalpa” donde se evidencia la organización interna del CJNG. (X: @siete_letras)

Narconóminas e ingresos millonarios

Halcones, “muchachos base”, relevos, corredores y “muchachos choke” son algunos de los cargos que resaltan en la lista, donde se registra incluso la cantidad de personas que se contrata. Hay pagos desde 2,900 USD por 20 halcones, y hasta 6,030 USD por la contratación de 26 “muchachos de choke”.

En estos registros se evidencia la cantidad de recursos que mensualmente el CJNG destina a sus actividades ilícitas. Contempla el gasto de “oficinas”, de gasolina y hasta de talleres mecánicos. La suma total de gastos registrados todos el día 13 de diciembre de 2025 asciende a 16,900 USD.

Estos registros deja ver no solo los ingresos y gastos mensuales del CJNG, sino también sobornos efectuados a militares (X: @siete_letras)

Nombre clave del CJNG que aparecen en los registros

Algunos de los nombres que sobresalen en las listas son los ya conocidos Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán “El Sapo”, Luis Miguel Pelayo “El Meño” quien es jefe del CJNG en Autlán y Villa Purificación.

Se lee también a Francisco Javier Gudiño Haro “La Gallina”, quien es líder regional en Puerto Vallarta, Jalisco. Así como Jesús Ambriz Cano “El Yogurt”, todos registrados con sus apodos y con cantidades diferentes de droga y de dinero.

De acuerdo a la información publicada por El Universal, de la venta de droga se reportó una ganancia de 509,295 USD. Entre la droga vendida se encuentra marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo.

Estos registros deja ver no solo los ingresos y gastos mensuales del CJNG, sino también, de acuerdo a información revelada, se registran pagos de 37,700 USD a “GN Mich Picten”, 4350 USD a “GN Autlán”, 1160 USD a “Guachito pasa datos” y 870 USD a “PGR” en diciembre de 2025, lo que evidencia sobornos efectuados a elementos federales, de acuerdo a lo publicado por el periódico.

Algunos de los nombres que sobresalen en las listas son los ya conocidos Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán “El Sapo”, Luis Miguel Pelayo “El Meño” quien es jefe del CJNG en Autlán y Villa Purificación (X:@siete_letras)

Destaca también ganancias registradas de máquinas tragamonedas en el municipio de Tapalpa, lo que sostiene los ataques comunes que sufren establecimientos en diversas estados que cuentan con este tipo de máquinas.

Dentro de los registros, puede apreciarse también gracias a las ubicaciones apuntadas en cada gasto, las localidades entre las que se mueve el Cártel, destacando Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuahutitlán, Mascota, Atenguillo y Mixtlán.