Quién es “El Tortas”, exlíder de la Anti Unión de Tepito e hijo del hombre detenido esta tarde en la CDMX

El Tortas se encontraría actualmente en prisión.(Infobae)

La reciente detención del padre de Jorge Flores Concha, conocido como "El Tortas", en la Ciudad de México, ha vuelto a colocar bajo el foco público a la estructura criminal que lideró su hijo y a las pugnas internas en el crimen organizado capitalino.

Según reportes previos de Infobae México, la trayectoria de "El Tortas" y sus vínculos con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han sido elementos centrales en la configuración de la violencia en la capital.

Flores Concha fue detenido por última vez en el año 2019, tras un operativo conjunto entre autoridades capitalinas y federales.

Tras su arresto fue sentenciado a 8 años de prisión, los cuales se encontraría pagando actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, también conocido como Altiplano.

Origen y ascenso de El Tortas en el crimen capitalino

Reportes de Infobae México basados en información dell libro “El Cártel Chilango” del periodista Antonio Nieto, señalan que “El Tortas” inició su vida laboral como mesero en bares y antros de la Zona Rosa, en la Ciudad de México.

Paralelamente, se involucró en delitos como el robo a mano armada, actividad que lo llevó por primera vez a prisión en 1995, tras ser detenido y sentenciado a cuatro años en el Reclusorio Oriente.

Durante ese periodo, estableció sus primeros lazos con otros delincuentes, sentando las bases de lo que más tarde sería una organización criminal con influencia creciente.

En 2005, Flores Concha volvió a ser arrestado por robo y obtuvo su libertad condicional.

Sus diversas detenciones le permitió ampliar su red de contactos y consolidar su control sobre delitos como la venta de drogas al menudeo y las extorsiones dentro del sistema penitenciario capitalino, en colaboración con otros internos como Ricardo Andueza Velázquez, “El Miraviones”, y Paulo Sergio Contreras Hernández, “El Avispa”.

Posteriormente fue reclutado por Édgar Valdez Villarreal, conocido como “La Barbie”, quien buscaba realizar una gran confederación de bandas criminales nombrada “La Unión de Tepito”. Sin embargo, el ascenso de la organización y opiniones divididas derivaron en una ruptura interna y el surgimiento de facciones rivales como la “Anti Unión Tepito”, organización criminal de la que terminó siendo el líder.

Liderando la “Anti Unión”, grupo criminal que nació con el supuesto argumento de autodefensa, ganó notoriedad luego de episodios violentos como secuestros y la aparición de cuerpos en la vía pública.

Rivalidad y guerra con La Unión Tepito

Las pugnas entre la Fuerza Anti Unión Tepito y La Unión Tepito marcaron una etapa de alta conflictividad en la capital.

Reportes periodísticos describen que la disputa por el control de extorsiones, narcomenudeo y cobro de piso derivó en decenas de homicidios y atentados dirigidos.

La guerra interna se mantuvo por años, mientras ambos bandos buscaban extender su influencia en diversas zonas comerciales y de ocio, hasta que fue capturado.

La captura de Jorge Flores Concha representó un golpe para la "Fuerza Anti Unión Tepito" o también conocida como la “Anti Unión”.

Los arrestos de “El Tortas”

El Tortas de la Anti-Unión (Foto: Twitter@c4jimenez)

Jorge Flores Concha, conocido como “El Tortas”, tiene diversos arrestos documentados por medios nacionales.

Como ya se había mencionado, en 1995 y 2005 habría pagado condenas en cárceles capitalinas. Sin embargo, su captura más mediática habría sido en el 2015, por un secuestro cometido en las inmediaciones del Monumento a la Revolución.

La última detención de “El Tortas” fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el año 2019, cuando lograron ubicarlo tras meses de investigación y seguimiento.

Reportes señalan que durante su detención, Flores Concha no opuso resistencia y fue trasladado a un penal federal.

Tras el arresto, reportes de El Universal, publicados en junio del año 2020 señalan que “El Tortas” fue sentenciado a 8 años de prisión, los cuales se encuentra pagando en el penal federal del Altiplano.

A Flores se le dictó culpabilidad por los delitos contra la salud, en modalidad de narcomenudeo y postación de armas y cartuchos exclusivos de la

Autoridades consideraron que este arresto desarticuló temporalmente la estructura de mando del grupo, aunque no logró erradicar la violencia en la zona.

Alianzas con el Cártel Jalisco Nueva Generación

El Tortas a la izquierda y a la derecha "El Duque". (Infobae)

La consolidación de la “Anti Unión de Tepito” bajo el mando de Jorge Flores Concha, “El Tortas”, se vio reforzada por una alianza estratégica con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Según reportes de Infobae México, la entrada del CJNG al Valle de México tuvo el objetivo de establecer puntos de control clave y ampliar su influencia en la capital.

El vínculo se materializó a través de la relación entre “El Tortas” y Luis Eusebio Duque Reyes, “El Duque”, quien fungía como puente para el arribo del cártel a la Ciudad de México.

Según reportes, “El Tortas” decidió poner fin a antiguos conflictos con “El Duque” para abrir una nueva etapa de colaboración en el narcomenudeo, el cobro de piso y otras actividades ilícitas.

Antes de esta alianza, ambos grupos habían sostenido disputas violentas, incluyendo homicidios y secuestros de operadores rivales.

La colaboración del CJNG y la Anti Unión de Tepito habría transformado el panorama criminal del área metropolitana, permitiendo que la organización comandada por “El Mencho” ampliara su territorio hasta la actualidad.

Asimismo, esta alianza habría transformado el equilibrio de poder en la capital y contribuyó a en la crisis de violencia que no cesa entre la Unión y la Anti Unión de Tepito.

El arresto del padre de El Tortas y el resurgimiento del caso

Crédito: Especial

Este 4 de febrero de 2026, las autoridades detuvieron al padre de El Tortas, identificado como Jorge Flores Galicia, junto con otro familiar durante un cateo en la CDMX.

El operativo, realizado por fuerzas federales y locales, se enfocó en propiedades donde se presumía la presencia de familiares vinculados a la estructura criminal.

La detención reactivó el interés público y judicial por el entorno de Jorge Flores Concha, así como por la influencia que su familia mantiene en el barrio de Tepito.

La detención del padre de El Tortas evidencia la persistencia de dinámicas familiares en la operación de grupos criminales y el desafío que enfrentan las autoridades para desarticular redes que se han consolidado a lo largo de varios años.

Además, revelaría que la familia aún podría estar al frente de la organización.