Día del Padre en México 2026: cuándo es y qué actividades hay para ese día, guía para todos los presupuestos

El 21 de junio coincide además con el solsticio de verano en el hemisferio norte, que en Ciudad de México ocurre a las 2:27 de la madrugada de ese día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Padre 2026 en México cae el domingo 21 de junio, tercer domingo de junio según la tradición. No es feriado oficial bajo la Ley Federal del Trabajo (LFT), pero al caer en domingo la convivencia familiar queda garantizada sin afectar las jornadas laborales de la semana.

El 21 de junio coincide además con el solsticio de verano en el hemisferio norte, que en Ciudad de México ocurre a las 2:27 de la madrugada de ese día.

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Los mexicanos celebran por convicción, no por comercio

En cuanto a actividades, salir a comer encabeza la lista con 56% de las preferencias, seguido de una comida en casa (48%) (Imagen Ilustrativa Infobae)

México es el país donde el Día del Padre tiene mayor peso emocional. Una encuesta de YouGov realizada en línea durante mayo de 2025 en 17 mercados internacionales —con muestras de entre 500 y 2,114 adultos urbanos por país— revela que 61% de los mexicanos encuestados festejan la fecha porque la consideran significativa, el porcentaje más alto de todos los países incluidos, por encima de Australia (58%), India (54%) y Canadá (52%).

Esa tendencia se alinea con lo que los propios padres dicen querer. Según un estudio de Drive Research aplicado a 1,096 adultos en Estados Unidos en mayo de 2026, 88% de los padres quiere pasar el día con sus hijos y 69% con su pareja. Solo 3% prefiere estar solo.

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En cuanto a actividades, salir a comer encabeza la lista con 56% de las preferencias, seguido de una comida en casa (48%). Casi 1 de cada 3 papás (32%) quiere vivir una experiencia distinta —golf, pesca, senderismo o acampado— y 28% prefiere una actividad de bienestar como caminar, hacer ejercicio o ir al gimnasio.

El dato que rompe el esquema: aunque 51% de los padres recibió regalos el año pasado, solo 36% dice querer recibirlos este año. Los papás valoran más el tiempo compartido que los obsequios materiales.

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Lo que los mexicanos hacen en su tiempo libre

Esos datos orientan directamente la selección de planes para el 21 de junio: la comida familiar, la salida a espacios verdes y la actividad deportiva son las opciones que más se alinean con lo que los mexicanos ya hacen en su tiempo libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales del Sistema de Información Cultural (SIC) documentó que la actividad favorita de los mexicanos fuera de casa es la reunión con amigos y familiares, con 56.3% de las preferencias, muy por encima del resto.

En segundo lugar aparecen practicar deporte (27.5%), ir de paseo al campo (24%) e ir de compras (21.3%).

Esos datos orientan directamente la selección de planes para el 21 de junio: la comida familiar, la salida a espacios verdes y la actividad deportiva son las opciones que más se alinean con lo que los mexicanos ya hacen en su tiempo libre.

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Fútbol del Mundial en el Día del Padre: cuatro partidos en pantalla

El partido más atractivo del día para el aficionado mexicano es España vs. Arabia Saudita, a las 10 de la mañana, que puede verse cómodamente antes de la comida familiar. Bélgica vs. Irán y el doble cierre de la tarde-noche completan una jornada mundialista continua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 21 de junio de 2026 es jornada del Mundial FIFA 2026 —el primero con 48 selecciones, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Ese domingo hay cuatro partidos de los Grupos G y H de la fase de grupos.

Los partidos confirmados para el domingo 21 de junio, con horario de Ciudad de México (CST, UTC-6):

España vs. Arabia Saudita — Grupo H — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta — 10:00 h

Bélgica vs. Irán — Grupo G — SoFi Stadium, Los Ángeles — 13:00 h

Uruguay vs. Cabo Verde — Grupo H — Hard Rock Stadium, Miami — 16:00 h

Nueva Zelanda vs. Egipto — Grupo G — BC Place, Vancouver — 19:00 h

El partido más atractivo del día para el aficionado mexicano es España vs. Arabia Saudita, a las 10 de la mañana, que puede verse cómodamente antes de la comida familiar. Bélgica vs. Irán y el doble cierre de la tarde-noche completan una jornada mundialista continua.

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La Liga MX Apertura 2026 no programa actividad ese fin de semana: el torneo inicia oficialmente el jueves 16 de julio, según confirmó la Asamblea de Clubes de la Federación Mexicana de Futbol el 23 de abril de 2026.

El plan sin costo: museos gratis y la ciudad como escenario

(FOTO: VALERIA OLIVARES/CUARTOSCURO.COM)

El domingo 21 de junio activa uno de los beneficios más aprovechables de la capital: los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) son gratuitos para mexicanos y extranjeros con residencia legal, con identificación oficial.

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Eso incluye el Museo Nacional de Antropología —cuya entrada habitual es de $105 pesos para ciudadanos mexicanos con identificación— y el Museo de Arte Moderno, ambos dentro del Bosque de Chapultepec. El Palacio Nacional con los murales de Diego Rivera y la Catedral Metropolitana del Centro Histórico son gratuitos todos los días.

También está la opción de visitar el zoológico de Chapultepec cuya entrada es gratuita y abre de martes a domingo en un horario de 9:00 a 16:30 horas.

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Otra opción sin costo: el Paseo de la Reforma cierra al tráfico vehicular cada domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde para el programa Muévete en Bici, con 61 kilómetros de recorrido para ciclistas y peatones que incluye Chapultepec, el Centro Histórico y rutas hacia Coyoacán.

El plan deportivo: Medio Maratón del Día del Padre 21K

La carrera arranca a las 5:55 de la mañana del propio 21 de junio desde los carriles centrales de Periférico Sur, frente al Hotel Radisson Paraíso. El circuito corre hasta Cuemanco y llega a la meta en la calle Zacatépetl. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los papás corredores, la opción más concreta de la jornada es el Medio Maratón del Día del Padre 21K, organizado por Corredores del Bosque de Tlalpan y Fhinix Sports con el respaldo del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

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La carrera arranca a las 5:55 de la mañana del propio 21 de junio desde los carriles centrales de Periférico Sur, frente al Hotel Radisson Paraíso. El circuito corre hasta Cuemanco y llega a la meta en la calle Zacatépetl.

La inscripción cuesta $1,100 pesos para el público general, más una comisión del 10% al pagar por plataforma digital. Las inscripciones en línea cierran el jueves 18 de junio a las 6 pm; el 19 y el 20 solo es posible inscribirse de forma presencial durante la entrega de kits, sujeto a disponibilidad.

Los kits se recogen el viernes 19 de junio de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado 20 de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en el estacionamiento del Bosque de Tlalpan.

El evento incluye categorías especiales: padre e hijo, padre e hija y corredores del Bosque de Tlalpan. Las inscripciones están disponibles en carreradiadelpadre.com y en tiendas Oxxo de todo el país.

Gastronomía: reservar con tiempo es indispensable

En Polanco, el restaurante Amaral —dentro del hotel Presidente InterContinental, en Campos Elíseos 218— ofrece gastronomía española con tres espacios para eventos: un salón privado para 14 personas, un salón principal para hasta 60 invitados y una terraza para hasta 90 personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 21 de junio es uno de los domingos con mayor afluencia del año en restaurantes. Salir a comer es la actividad número uno que los papás quieren hacer ese día (56%), por encima incluso de quedarse en casa.

En Polanco, el restaurante Amaral —dentro del hotel Presidente InterContinental, en Campos Elíseos 218— ofrece gastronomía española con tres espacios para eventos: un salón privado para 14 personas, un salón principal para hasta 60 invitados y una terraza para hasta 90 personas.

En el mismo hotel, Alfredo Di Roma propone cocina italiana con pasta fresca artesanal, una cava con cerca de 2,500 etiquetas reconocida por Wine Spectator y salones privados para grupos de entre 10 y 70 personas.

Para quienes prefieren el festejo en casa, la carne asada sigue siendo el formato más popular entre las familias mexicanas en días de descanso.

La actividad favorita de los mexicanos fuera de casa es la reunión con amigos y familiares, con 56.3% de las preferencias, muy por encima del resto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escapadas a Pueblos Mágicos: junio tiene precios más bajos

El 21 de junio coincide con el solsticio de verano, lo que convierte el fin de semana en una oportunidad natural para salir de la ciudad. Junio es temporada baja en la mayoría de los destinos nacionales, con precios de hospedaje hasta 30% menores que en temporada alta.

Las opciones más accesibles desde la Ciudad de México, ordenadas por distancia:

Tepoztlán, Morelos — entre 1.5 y 2 horas en auto. La escapada más cercana para un día de campo entre cerros y mercados artesanales, con presupuesto de $1,200 a $1,800 pesos por día.

Mineral del Chico, Hidalgo — entre 2.5 y 3 horas en auto. El autobús desde la Terminal del Norte cuesta entre $120 y $220 pesos por persona hasta Pachuca, más transporte local. Sus puentes colgantes sobre el bosque, de hasta 125 metros de longitud a 46 metros de altura, se han vuelto virales entre aficionados al senderismo. Los recorridos básicos cuestan entre $250 y $400 pesos por persona.

Taxco, Guerrero — a 2.5 horas. Arquitectura colonial y artesanía en plata.

Pozos, Querétaro — a 3.5 horas. La opción más económica, con gasto estimado de entre $800 y $1,200 pesos por día.

San Miguel de Allende, Guanajuato — a 4 horas. Viñedos, spa y gastronomía de autor.

El INAH suma dos propuestas culturales para ese fin de semana. Del viernes 19 al domingo 21 opera el recorrido “Zona Arqueológica de Cuetzalan: lugar de quetzales”, en la Sierra Nororiental de Puebla, con visitas a la Parroquia de San Francisco de Asís, el Santuario de Guadalupe y la Zona Arqueológica de Yohualichan. El propio domingo 21 se realiza de forma paralela el recorrido “Tres conventos franciscanos en Puebla: Cuauhtinchan, Tecali y Tepeaca”, enfocado en el patrimonio virreinal.

Informes y reservaciones: teléfonos (55) 5212-2371, (55) 5553-2365 y (55) 5553-3822, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, o al correo reservaciones@inah.gob.mx.

Descuentos INAPAM para papás mayores de 60 años

El catálogo completo está disponible para descarga gratuita en el portal oficial del Gobierno de México, en la sección del INAPAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) activó un programa de beneficios vigente durante todo junio para personas de 60 años o más, con descuentos de entre 5% y 50% en miles de establecimientos al presentar la credencial oficial vigente en formato físico. No se aceptan copias, capturas de pantalla ni imágenes desde el teléfono celular.

Entre los beneficios confirmados para esta temporada:

Aeroméxico: 15% en vuelos, tramitable exclusivamente por Call Center al (55) 5133-4000 o en oficinas de venta presenciales. No aplica en aeromexico.com, tarifa Básica ni paquetes Gran Plan.

Suburbia: 7% en ropa, calzado y accesorios para toda la familia.

Flexi: 10% en calzado en sucursales participantes.

Librería Porrúa: 10% en libros al menudeo.

Restaurantes y cafeterías en CDMX, Guadalajara y Monterrey: hasta 30% de descuento en consumo total.

El catálogo completo está disponible para descarga gratuita en el portal oficial del Gobierno de México, en la sección del INAPAM.

Quienes necesiten tramitar o renovar la credencial pueden acudir a los módulos autorizados de lunes a viernes de 8 a 14 horas, con identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP, acta de nacimiento y una fotografía tamaño infantil con fondo blanco.