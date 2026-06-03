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Olga Sánchez Cordero, primera secretaria de Gobernación en México, anuncia su retiro de la política a partir de esta fecha

La diputada de Morena se mantendrá en actividades de docencia e investigación en el ámbito universitario

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Olga Sánchez Cordero anunció su retiro definitivo de la política para el año 2027. Foto: Twitter/@M_OlgaSCordero
Olga Sánchez Cordero anunció su retiro definitivo de la política para el año 2027. Foto: Twitter/@M_OlgaSCordero

La diputada federal de Morena, Olga Sánchez Cordero, anunció que se retira de la política en 2027, cuando concluya la actual legislatura, según un tuit de Joaquín López-Dóriga publicado este 2 de junio.

De acuerdo con lo que fue compartido, Sánchez Cordero también afirmó que continuará en la academia tras dejar la actividad política.

Sánchez Cordero estudió Derecho en la UNAM

Durante dos décadas, Olga Sánchez Cordero desempeñó el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1995 a 2015. REUTERS / Henry Romero
Durante dos décadas, Olga Sánchez Cordero desempeñó el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1995 a 2015. REUTERS / Henry Romero

Olga Sánchez Cordero mantiene una trayectoria que cruza el poder judicial y la política: desde el 1 de septiembre de 2024 es diputada federal por representación proporcional, después de haber sido ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), titular de Segob y presidenta del Senado.

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Nacida el 16 de julio de 1947 en la Ciudad de México, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila concluyó su mandato como senadora en agosto de 2024. Antes de llegar a la Cámara de Diputados, encabezó la presidencia del Senado entre 2021 y 2022 en un periodo de mayorías de Morena.

Licenciada en Derecho por la UNAM, cuenta además con posgrados en Política Social y Administración en Gran Bretaña. Su perfil también incluye trabajo docente en la UNAM y en otras instituciones, así como doctorados honoris causa y reconocimientos nacionales e internacionales por su defensa de los derechos humanos y la perspectiva de género.

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Fue la primera mujer notaria por oposición en el entonces Distrito Federal

Sánchez Cordero fue la primera mujer en convertirse en notaria pública por oposición en el entonces Distrito Federal, liderando la Notaría 182. EFE/José Méndez
Sánchez Cordero fue la primera mujer en convertirse en notaria pública por oposición en el entonces Distrito Federal, liderando la Notaría 182. EFE/José Méndez

Uno de los primeros hitos de su carrera fue convertirse en la primera mujer notaria pública por oposición en el entonces Distrito Federal, al frente de la Notaría 182.

Más adelante fue magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal entre 1993 y 1995. Después, nominada por el presidente Ernesto Zedillo, se integró a la SCJN como ministra de 1995 a 2015, donde se convirtió en la novena mujer en ocupar ese cargo.

También tuvo una participación en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2016, cuando fue diputada Constituyente.

En 2018 Sánchez Cordero llegó a Segob como la primera mujer en ese cargo

Olga Sánchez Cordero
Sánchez Cordero impulsó enfoques progresistas en derechos humanos, migración y la despenalización de la marihuana y aborto desde la Segob. (Foto: archivo)

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 modificó su ruta política. Electa senadora por la lista nacional de Morena, pidió licencia poco después para asumir la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) el 1 de diciembre de 2018. Con ese nombramiento se convirtió en la primera mujer en la historia de México en ocupar la titularidad de dicha dependencia. Esa oficina tiene a su cargo la política interior, migración, seguridad y la relación con los otros poderes.

Durante su paso por la Segob, impulsó un enfoque centrado en derechos humanos y migración. También defendió posturas progresistas como la despenalización de la marihuana y el derecho al aborto.

Su gestión coincidió con la contención de flujos migratorios en las fronteras sur y norte, la coordinación en seguridad pública y el diálogo político con gobernadores y legisladores. En ese periodo fue descrita como una voz institucional y moderada dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, aunque enfrentó críticas y tensiones internas.

Renunció el 26 de agosto de 2021 para regresar al Senado y apoyar las reformas prioritarias del Ejecutivo, de acuerdo con el texto fuente. Ya en la Cámara Alta, asumió la presidencia de la Mesa Directiva entre 2021 y 2022.

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