México

¿Calendario Pensión Mujeres Bienestar del pago de marzo 2026 ya se publicó? Gobierno de México responde esta duda a las beneficiarias

El programa social beneficia a adultas mayores de 60 a 64 años de edad, quienes reciben un total de 3 mil 100 pesos bimestrales

Guardar
La Pensión Bienestar es un
La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social establecido por el Gobierno de México con la finalidad de proporcionar un respaldo económico a mujeres adultas que habitan en el país.

El programa está dirigido a mujeres que tienen entre 60 y 64 años, garantizando la entrega del apoyo a todas las personas comprendidas en ese rango de edad.

En el ciclo anterior, las mujeres inscritas recibieron 3 mil pesos cada dos meses, mediante transferencias efectuadas a través del Banco del Bienestar. Para el año 2026, el monto asignado se incrementó a 3 mil 100 pesos.

Al inicio, esta política social contemplaba exclusivamente a mujeres de 63 y 64 años. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum determinó ampliar la cobertura para abarcar desde los 60 años.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el periodo de registro para este programa social y así incorporar nuevos beneficiarios. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

La Secretaría del Bienestar tiene a su cargo la administración del programa, llevando a cabo tanto el proceso de inscripción como la entrega de recursos y la gestión de trámites necesarios.

Supuesto calendario de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 circula en redes sociales

En redes sociales circuló un supuesto calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar en este mes de marzo de 2026.

Beneficiarias de este programa social se preguntan si es verdadero el calendario de depósitos del siguiente mes, ya que es muy pronto para dar a conocer las fechas específicas.

El siguiente pago, que será el del mes de marzo, corresponde al segundo bimestre de este 2026, que abarca los meses de marzo y abril.

Ante esto, beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar se sienten confundidas por la viralización de este calendario de pagos de este programa social del Gobierno de México.

La Secretaría del Bienestar aclaró
La Secretaría del Bienestar aclaró si ya se publicó el calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar. Foto: X/@A_MontielR.

Por su parte, la Secretaría del Bienestar dio aclaró si es cierto el calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar, que está circulando en redes sociales.

El calendario que está circulando en redes sociales se da a conocer las fechas exactas del pago de la Pensión Mujeres Bienestar, conforme la primera letra del apellido paterno de cada estudiante.

¿Es verdaderos el calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar que está circulando por redes sociales?

Tras la difusión masiva del supuesto calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 correspondiente a marzo, la Secretaría del Bienestar emitió una aclaración acerca de la autenticidad del documento que circula en plataformas digitales.

La dependencia señaló que, hasta la fecha, no se han definido días exactos para el pago de la Pensión Bienestar Mujeres 2026. No obstante, aseguró que los depósitos a los beneficiarios se realizarán durante el mes de marzo.

Aún no hay fechas detalladas
Aún no hay fechas detalladas para el pago del mes de marzo de la Pensión Mujeres Bienestar 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

En consecuencia, aún no hay información precisa sobre las fechas en que se distribuirán los 3 mil 100 pesos en las tarjetas del Banco del Bienestar para el periodo de marzo, correspondiente a la Pensión para Adultas Mayores de 60 a 64 años y más.

Como se ha explicado en ocasiones anteriores, los pagos se efectúan de forma escalonada, de acuerdo con la inicial del apellido paterno de cada persona beneficiaria.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres BienestarPensión Mujeres Bienestar 2026Pensión del BienestarPensión del Bienestar 2026Pensión Bienestar 2026Pensión BienestarPensiónProgramas SocialesPensión Adultas Mayoresmexico-noticias

Más Noticias

Detienen a un hombre con uniformes apócrifos de la Policía en Edomex

La revisión en el sitio fue derivada de una denuncia sobre un lugar donde presuntamente se vendían drogas

Detienen a un hombre con

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de febrero: L7 del MB presenta retrasos por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Museo de Antropología abre registro para actividades nocturnas sobre mexicas

La edición brindará recorridos interactivos para descubrir la riqueza mesoamericana sin costo

Museo de Antropología abre registro

Nietas de Silvia Pinal reciben simbólica herencia de la diva y la presumen en fotos

Las hijas de Luis Enrique Guzmán revivieron la memoria de la gran diva al mostrar en exclusiva parte del ajuar recibido, generando nostalgia y admiración entre los seguidores del espectáculo mexicano

Nietas de Silvia Pinal reciben

Sergio Mayer estaría entre los habitantes mejores pagados de La Casa de los Famosos Telemundo

El primer episodio del programa fue testigo de la entrada del creador de “Solo para mujeres”, cuya participación como concursante terminó confirmando especulaciones

Sergio Mayer estaría entre los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a un hombre con

Detienen a un hombre con uniformes apócrifos de la Policía en Edomex

Marina inhabilita narcolaboratorio en Baja California: localizaron fosas donde depositaban sustancias químicas

El consumo de tamales provoca intoxicación de siete menores en Puebla

Localizan seis cuerpos en fosa clandestina de Tabasco, aún no son identificados

Detienen a mexicano con más de 10 millones de pesos de metanfetamina en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Nietas de Silvia Pinal reciben

Nietas de Silvia Pinal reciben simbólica herencia de la diva y la presumen en fotos

Sergio Mayer estaría entre los habitantes mejores pagados de La Casa de los Famosos Telemundo

Marysol Sosa no sabía que su papá José José era alcohólico, pero lo llegó a ver muy triste en borracheras

Mon Laferte asegura estar en contacto con Belinda y deja abierta la posibilidad a una colaboración

Modelo trans Nahomi Mejía quedó fuera de La Casa de los Famosos de último momento, ¿por pleito con Lupita Jones?

DEPORTES

Este es el jugador que

Este es el jugador que Javier Aguirre ya descartó para el Mundial 2026 por una lesión

Ricardo La Volpe desea que Chivas salga campeón

Cómo luce el Estadio Azteca y la remodelación a 113 días de la inauguración del Mundial 2026

La vez que Ronaldinho sufrió de racismo mientras jugaba para el Querétaro

La petición que Javier Aguirre realizó a la FMF para la preparación de México rumbo al Mundial 2026