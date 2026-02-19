¿Calendario Pensión Mujeres Bienestar del pago de marzo 2026 ya se publicó? Gobierno de México responde esta duda a las beneficiarias

La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social establecido por el Gobierno de México con la finalidad de proporcionar un respaldo económico a mujeres adultas que habitan en el país.

El programa está dirigido a mujeres que tienen entre 60 y 64 años, garantizando la entrega del apoyo a todas las personas comprendidas en ese rango de edad.

En el ciclo anterior, las mujeres inscritas recibieron 3 mil pesos cada dos meses, mediante transferencias efectuadas a través del Banco del Bienestar. Para el año 2026, el monto asignado se incrementó a 3 mil 100 pesos.

Al inicio, esta política social contemplaba exclusivamente a mujeres de 63 y 64 años. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum determinó ampliar la cobertura para abarcar desde los 60 años.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el periodo de registro para este programa social y así incorporar nuevos beneficiarios. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

La Secretaría del Bienestar tiene a su cargo la administración del programa, llevando a cabo tanto el proceso de inscripción como la entrega de recursos y la gestión de trámites necesarios.

Supuesto calendario de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 circula en redes sociales

En redes sociales circuló un supuesto calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar en este mes de marzo de 2026.

Beneficiarias de este programa social se preguntan si es verdadero el calendario de depósitos del siguiente mes, ya que es muy pronto para dar a conocer las fechas específicas.

El siguiente pago, que será el del mes de marzo, corresponde al segundo bimestre de este 2026, que abarca los meses de marzo y abril.

Ante esto, beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar se sienten confundidas por la viralización de este calendario de pagos de este programa social del Gobierno de México.

La Secretaría del Bienestar aclaró si ya se publicó el calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar. Foto: X/@A_MontielR.

Por su parte, la Secretaría del Bienestar dio aclaró si es cierto el calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar, que está circulando en redes sociales.

El calendario que está circulando en redes sociales se da a conocer las fechas exactas del pago de la Pensión Mujeres Bienestar, conforme la primera letra del apellido paterno de cada estudiante.

¿Es verdaderos el calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar que está circulando por redes sociales?

Tras la difusión masiva del supuesto calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 correspondiente a marzo, la Secretaría del Bienestar emitió una aclaración acerca de la autenticidad del documento que circula en plataformas digitales.

La dependencia señaló que, hasta la fecha, no se han definido días exactos para el pago de la Pensión Bienestar Mujeres 2026. No obstante, aseguró que los depósitos a los beneficiarios se realizarán durante el mes de marzo.

Aún no hay fechas detalladas para el pago del mes de marzo de la Pensión Mujeres Bienestar 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

En consecuencia, aún no hay información precisa sobre las fechas en que se distribuirán los 3 mil 100 pesos en las tarjetas del Banco del Bienestar para el periodo de marzo, correspondiente a la Pensión para Adultas Mayores de 60 a 64 años y más.

Como se ha explicado en ocasiones anteriores, los pagos se efectúan de forma escalonada, de acuerdo con la inicial del apellido paterno de cada persona beneficiaria.