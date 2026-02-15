México

Mi Beca para Empezar 2026: cuándo será el siguiente pago para todos los beneficiarios

Los montos de este programa social son diferentes, dependiendo el grado educativo en el que se encuentren cursando los estudiantes de preescolar y primaria

Guardar
Mi Beca para Empezar es
Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de México. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

El Gobierno de la Ciudad de México implementó el programa Mi Beca para Empezar, enfocado en niños de preescolar y primaria que estudian en planteles públicos ubicados en la capital del país.

Este apoyo económico busca respaldar a los estudiantes y facilitar la continuidad de su educación básica, evitando dificultades relacionadas con la falta de insumos escolares.

A diferencia de otras ayudas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no reciben efectivo, por lo que no está permitido hacer retiros en cajeros automáticos.

El apoyo se entrega exclusivamente mediante una tarjeta emitida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), válida únicamente en comercios autorizados en la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló los montos que cada nuevo beneficiario recibirá. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Con la tarjeta se pueden adquirir alimentos, uniformes, útiles, libros y artículos escolares, aparte de productos esenciales relacionados con la educación.

Los estudiantes pueden comprar lo necesario en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, almacenes y otros comercios que aceptan pagos con terminal bancaria.

Existen beneficiarios del programa que tienen inquietudes sobre la fecha del siguiente depósito, ya que el anterior se realizó el domingo 1 de marzo.

La autoridad del Fibien comunicó que el próximo pago ya tiene fecha definida, correspondiente al séptimo depósito del ciclo escolar 2025-2026, programado para febrero y dirigido a estudiantes de preescolar y primaria en la capital.

Anteriormente, el beneficio llegaba a alumnos de secundaria y a quienes cursaban cuarto, quinto y sexto de primaria en escuelas públicas, pero, tras la creación de la Beca Rita Cetina, estos estudiantes deben solicitar ahora el apoyo federal que otorga el Gobierno de México.

Estudiantes de preescolar y primarias
Estudiantes de preescolar y primarias reciben este programa social del Gobierno de México. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

Fecha exacta del siguiente pago de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios

Con base en datos de Fibien, el próximo depósito para quienes reciben Mi Beca para Empezar se llevará a cabo en febrero de 2026.

La dispersión destinada a todos los beneficiarios está establecida para el domingo 1 de marzo de 2026, de acuerdo con la información emitida por la institución del Gobierno de la Ciudad de México.

Ese día se hará la entrega del apoyo. El monto depositado en cada tarjeta Fibien variará según el nivel escolar de cada estudiante, es decir, si cursa preescolar o primaria, según reportó la autoridad capitalina.

La siguiente fecha de pago
La siguiente fecha de pago será el domingo 1 de marzo de 2026. Foto: Twitter/ @Claudiashein.

Este es el monto total que recibirán los beneficiarios de Mi Beca para Empezar en el mes de marzo de 2026

Según los datos difundidos por el Fibien en sus redes sociales oficiales, se especificaron los montos entregados a cada beneficiario:

  • 600 pesos: Preescolar
  • 650 pesos: Primaria
  • 600 pesos: CAM Preescolar, primaria y laboral

Se recomienda estar atento a los comunicados oficiales del Fibien, ya que podrían informarse inconvenientes o retrasos relacionados con los pagos.

Temas Relacionados

Mi Beca para EmpezarMi Beca para Empezar 2026CDMXBecaPago Mi Beca para EmpezarPago Mi Beca para Empezar MarzoPago Mi Beca para Empezar Marzo 2026mexico-noticias

Más Noticias

IMSS e IMSS Bienestar activan protocolo por accidente en el Libramiento Bicentenario en Edomex

El accidente, que dejó tres muertos y al menos 15 heridos, movilizó a autoridades estatales y servicios de emergencia

IMSS e IMSS Bienestar activan

Captan a Zendaya en el centro de la CDMX por esta razón

La protagonista de múltiples películas visitó México

Captan a Zendaya en el

Quiénes son los actores y actrices que acudieron a Palacio Nacional por la Ley Federal de Cine 2026

Distintas generaciones del séptimo arte mexicano acudieron al anuncio del gobierno federal sobre los cambios e incentivos que buscan impulsar la producción audiovisual

Quiénes son los actores y

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Cómo se encuentra la calidad

Reportan que Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, obtuvo asilo en Reino Unido: no sería extraditada

Los hechos fueron informados por “La Jornada”; la mujer fue ligada con un fraude millonario

Reportan que Karime Macías, exesposa
MÁS NOTICIAS

NARCO

La indignante realidad de las

La indignante realidad de las fosas clandestinas en México: los cinco estados con más restos encontrados

Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

Procesan a hombre que transportaba casi una tonelada de marihuana, armamento y otras drogas en un camión en Chihuahua

Localizan con vida a 6 empleados de una agencia automotriz de Uruapan, Michoacán, tras ser reportados como desaparecidos

Marina localiza y destruye más de 1 millón de plantas de amapola en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Captan a Zendaya en el

Captan a Zendaya en el centro de la CDMX por esta razón

Quiénes son los actores y actrices que acudieron a Palacio Nacional por la Ley Federal de Cine 2026

María José y Apio Quijano: entre recuerdos y confesiones, ¿ella fue su única novia?

Muere Leo Rosas, participante de ‘La Voz México’ que triunfó al lado de Yahir

Este es el top 5 de telenovelas de época que marcaron historia en la televisión mexicana

DEPORTES

El mexicano Julián Araujo le

El mexicano Julián Araujo le da el gol de la victoria al Celtic y se lanza a festejar con la tribuna

América vs Rayadas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 9 de la Liga Mx Femenil

David Picasso se une al Canelo Team luego de perder contra Naoya Inoue: “Gracias Eddy Reynoso”

¿Partido fácil? Gabriel Milito compara al América con el Mazatlán tras ganar el Clásico Nacional

“La Selección Mexicana no alcanza ese nivel”: Faitelson pide que Chivas juegue el Mundial de 2026