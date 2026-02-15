Mi Beca para Empezar 2026: cuándo será el siguiente pago para todos los beneficiarios

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de México. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

El Gobierno de la Ciudad de México implementó el programa Mi Beca para Empezar, enfocado en niños de preescolar y primaria que estudian en planteles públicos ubicados en la capital del país.

Este apoyo económico busca respaldar a los estudiantes y facilitar la continuidad de su educación básica, evitando dificultades relacionadas con la falta de insumos escolares.

A diferencia de otras ayudas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no reciben efectivo, por lo que no está permitido hacer retiros en cajeros automáticos.

El apoyo se entrega exclusivamente mediante una tarjeta emitida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), válida únicamente en comercios autorizados en la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló los montos que cada nuevo beneficiario recibirá. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Con la tarjeta se pueden adquirir alimentos, uniformes, útiles, libros y artículos escolares, aparte de productos esenciales relacionados con la educación.

Los estudiantes pueden comprar lo necesario en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, almacenes y otros comercios que aceptan pagos con terminal bancaria.

Existen beneficiarios del programa que tienen inquietudes sobre la fecha del siguiente depósito, ya que el anterior se realizó el domingo 1 de marzo.

La autoridad del Fibien comunicó que el próximo pago ya tiene fecha definida, correspondiente al séptimo depósito del ciclo escolar 2025-2026, programado para febrero y dirigido a estudiantes de preescolar y primaria en la capital.

Anteriormente, el beneficio llegaba a alumnos de secundaria y a quienes cursaban cuarto, quinto y sexto de primaria en escuelas públicas, pero, tras la creación de la Beca Rita Cetina, estos estudiantes deben solicitar ahora el apoyo federal que otorga el Gobierno de México.

Estudiantes de preescolar y primarias reciben este programa social del Gobierno de México. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

Fecha exacta del siguiente pago de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios

Con base en datos de Fibien, el próximo depósito para quienes reciben Mi Beca para Empezar se llevará a cabo en febrero de 2026.

La dispersión destinada a todos los beneficiarios está establecida para el domingo 1 de marzo de 2026, de acuerdo con la información emitida por la institución del Gobierno de la Ciudad de México.

Ese día se hará la entrega del apoyo. El monto depositado en cada tarjeta Fibien variará según el nivel escolar de cada estudiante, es decir, si cursa preescolar o primaria, según reportó la autoridad capitalina.

La siguiente fecha de pago será el domingo 1 de marzo de 2026. Foto: Twitter/ @Claudiashein.

Este es el monto total que recibirán los beneficiarios de Mi Beca para Empezar en el mes de marzo de 2026

Según los datos difundidos por el Fibien en sus redes sociales oficiales, se especificaron los montos entregados a cada beneficiario:

600 pesos: Preescolar

650 pesos: Primaria

600 pesos: CAM Preescolar, primaria y laboral

Se recomienda estar atento a los comunicados oficiales del Fibien, ya que podrían informarse inconvenientes o retrasos relacionados con los pagos.